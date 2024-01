Nhà ở dưới 2,5 tỉ đồng sẽ tạo sức hút năm 2024?

Tại báo cáo "Toàn cảnh thị trường Bất động sản Việt Nam - Nhìn lại năm 2023 và Dự báo năm 2024 – Cơ hội cho ai"?" vừa được công bố, Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) nhận định các dự án nhà ở phân khúc vừa túi tiền luôn được thị trường đón nhận dù ở giai đoạn nào. Và năm 2024 hứa hẹn nhiều cơ hội hơn với phân khúc nhà ở dưới 2,5 tỉ đồng/căn do chi phí đầu vào thấp, tốc độ triển khai nhanh và đa dạng đối tượng tiếp cận.

Trong đó, loại hình chung cư mini đang nhận được sự quan tâm lớn từ các chủ đầu tư và Nhà nước cũng đang xây dựng khung pháp lý riêng cho loại hình này. "Nhu cầu về loại hình nhà ở này rất lớn tại các đô thị, đặc biệt từ nhóm Gen Z, người độc thân và gia đình 1 thế hệ" - TS Phạm Anh Khôi, Viện trưởng DXS-FERI, nhấn mạnh.

Một dự án căn hộ tại TP HCM. Ảnh: Tấn Thạnh

Doanh nghiệp bất động sản muốn nắm bắt những cơ hội này thì cần phải tái cấu trúc toàn diện, xây dựng chiến lược phát triển mới theo hướng bền vững. Các doanh nghiệp phải tái cấu trúc cơ cấu vốn, nợ xấu, linh hoạt trong việc định giá bán để ưu tiên thanh khoản. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị quỹ đất, nhân sự, công nghệ… để đón đầu cơ hội trong năm mới.

Trong khi đó, báo cáo Thị trường bất động sản 2023 của DKRA Viet Nam vừa công bố đưa ra dự báo nguồn cung căn hộ năm 2024 có thể tăng 12.000 – 15.000 căn, tập trung chủ yếu tại TP HCM khoảng 8.000 – 10.000 căn. Dù là phân khúc hấp dẫn nhưng vẫn khan hiếm với căn hộ vừa túi tiền, trong khi phân khúc căn hộ hạng A duy trì vị thế chủ đạo tại TP HCM, trong khi căn hộ hạng B và C chiếm tỷ trọng lớn tại Bình Dương và các tỉnh giáp ranh. Mặt bằng giá bán sơ cấp không có nhiều biến động trong năm 2024 hoặc điều chỉnh tăng nhẹ trước áp lực của chi phí đầu vào.

Như vậy, so với năm 2023, nguồn cung căn hộ năm 2024 có thể tiếp tục khan hiếm. Cụ thể, báo cáo của DKRA Viet Nam cho thấy năm 2023, cả nước ghi nhận 126 dự án căn hộ sơ cấp triển khai bán hàng (khoảng 22.071 căn) trong năm 2023, giảm 32% so với năm 2022, được xem là mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Nguồn cung mở bán phân bổ chủ yếu tại TP HCM (tập trung tại khu Đông) và Bình Dương. Lượng tiêu thụ đạt khoảng 9.664 căn, bằng 44% nguồn cung sơ cấp và giảm 56% so với năm 2022, tập trung ở những dự án tầm trung có mức giá từ 40 - 55 triệu đồng/m2, đã hoàn thiện pháp lý, tiến độ xây dựng nhanh chóng, thuận tiện kết nối về trung tâm thành phố.

Mặt bằng giá bán sơ cấp không có nhiều biến động so với đầu năm, tuy nhiên các chủ đầu tư đã đẩy mạnh áp dụng nhiều chính sách chiết khấu thanh toán nhanh, ân hạn gốc, lãi vay,... nhằm kích cầu thị trường. Trong khi đó, thanh khoản thứ cấp vẫn ở mức thấp, mặt bằng giá thứ cấp giảm khoảng 3% - 8% so với cuối năm 2022, phần lớn ở những dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện pháp lý hoặc chậm trễ tiến độ xây dựng.