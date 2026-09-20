Nhã Phương chia sẻ nóng sau ồn ào của Trường Giang

Sau những ngày nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, Nhã Phương mới đây đã có những chia sẻ trên trang cá nhân, trực tiếp nói về những suy nghĩ của cô trước những ý kiến trái chiều xoay quanh các vấn đề cá nhân và công việc.

Trong bài viết, nữ diễn viên cho biết thời gian qua cô đã trải qua nhiều suy nghĩ và trăn trở khi đứng trước những sự việc thu hút sự chú ý. Với vai trò là một người phụ nữ độc lập, một nghệ sĩ có quan điểm riêng và đồng thời là người vợ, người mẹ trong gia đình, Nhã Phương chia sẻ cô đã cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra phản hồi.

Cô chia sẻ: "Trong tâm điểm các sự cố dữ dội nhắm vào sự việc liên quan đến Nghệ sĩ Trường Giang bằng các hình ảnh và sự việc trong quá khứ thì tôi, Diễn viên Nhã Phương, với tư cách là một người phụ nữ độc lập trong xã hội có thể có những suy nghĩ của riêng mình, một người nghệ sĩ độc lập có tên tuổi riêng trong làng nghệ thuật có thể có những tư duy phản biện của riêng mình, và cũng là người vợ của nghệ sĩ Trường Giang, là mẹ của những đứa con trong gia đình cùng với nghệ sĩ Trường Giang thì Phương đã từng trăn trở rất nhiều, mình phải làm gì trong trường hợp này".

Nhã Phương có bài đăng dài lên tiếng cho biết thời gian qua cô đã trải qua nhiều suy nghĩ và trăn trở khi đứng trước những sự việc thu hút sự chú ý. Ảnh: FBNV

Nhã Phương cho biết cô đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra quan điểm cá nhân. Theo nữ diễn viên, với mỗi vai trò trong cuộc sống là một người phụ nữ, một nghệ sĩ và một người vợ, người mẹ, cô đều cần cân nhắc kỹ lưỡng trước những quyết định của mình.

Nhã Phương chia sẻ rằng bản thân hiểu việc lên tiếng ở thời điểm nhạy cảm có thể khiến mình trở thành tâm điểm chú ý từ nhiều phía: "Phương đã được cảnh báo và hiểu rõ, khi đưa ra bất kỳ một phản ứng nào trong thời điểm đó, Phương đã đưa mình ra gánh chịu sự chú ý, và một phần sự tức giận từ nhiều phía...".

Nữ diễn viên cũng cho biết đã nhận được nhiều phản ứng khác nhau từ cộng đồng mạng. Có những ý kiến đồng cảm, động viên nhưng cũng xuất hiện những tranh luận trái chiều. Ảnh: FBNV

Về những lời bàn tán về việc từng xuất hiện quảng cáo cho một sản phẩm, Nhã Phương cho biết bản thân luôn cố gắng cẩn trọng trong các quyết định, đặc biệt là khi tham gia các hoạt động hợp tác thương mại.

Nữ diễn viên chia sẻ cô lựa chọn dựa trên sự tìm hiểu, trải nghiệm cá nhân và mong muốn đưa đến những thông tin phù hợp với trách nhiệm của mình. Đồng thời, cô cũng nhấn mạnh mong muốn các vấn đề được nhìn nhận dựa trên thông tin xác thực, tránh những suy đoán thiếu căn cứ gây ảnh hưởng đến các bên.

Trong bài đăng, Nhã Phương cho biết cô tôn trọng các quy trình kiểm tra, đánh giá của cơ quan chức năng và sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm khi cần thiết.

Cuối bài viết, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn đồng hành và dành tình cảm cho mình: "Phương xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã luôn đồng hành, tin tưởng và dành tình cảm cho Phương!".

Giữa lúc hình ảnh từng quảng cáo cho 1 sản phẩm được chia sẻ rầm rộ, Nhã Phương cho biết cô tôn trọng các quy trình kiểm tra, đánh giá của cơ quan chức năng và sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm khi cần thiết. Ảnh: FBNV

Những ngày qua, Trường Giang trở thành một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội khi nhiều đoạn clip, hình ảnh và phát ngôn trong quá khứ của nam danh hài được chia sẻ lại trên nền tảng Threads. Những nội dung này nhanh chóng tạo ra nhiều cuộc thảo luận với các ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Trước những tranh luận liên tục xuất hiện, Trường Giang lựa chọn giữ im lặng và không đưa ra phản hồi trực tiếp. Đến tối 14/9, nam danh hài chính thức có động thái mới trên fanpage cá nhân. Trong bài viết, Trường Giang gửi lời xin lỗi đến những người từng bị tổn thương bởi những hành động, lời nói của mình trong quá khứ, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ nhưng phải bận lòng trước những tranh luận xoay quanh anh.

Nam nghệ sĩ chia sẻ sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh nhìn nhận lại hành trình của bản thân với cả những điều đã làm được và những điều chưa trọn vẹn. Trường Giang thừa nhận có những thời điểm bản thân "chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn chưa đúng", đồng thời cho rằng đó là những bài học giúp anh nhìn nhận và thay đổi hơn trong cuộc sống.

Bên cạnh lời xin lỗi, Trường Giang cũng bày tỏ mong muốn những câu chuyện liên quan đến mình không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của những người từng xuất hiện, làm việc cùng anh trong quá khứ.