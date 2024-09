Nhà sản xuất show “Anh trai vượt ngàn chông gai” chuẩn bị chào bán gần 55 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 1.900 tỷ đồng

Trong thông báo mới nhất, CTCP Tập đoàn Yeah1 (Yeah1, mã YEG) đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

YEG dự kiến chào bán gần 55 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 40% (cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu được mua 40 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tương đương số tiền dự kiến thu về đạt hơn 548 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng nguồn vốn thu từ chào bán, YEG sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, gồm thanh toán góp tăng vốn; hoàn trả tiền vay; thanh toán nợ vay ngân hàng và bổ sung nguồn vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty cho các hoạt động kinh doanh sản xuất nội dung. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 4/2024 và/hoặc quý 1/2025.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của YEG đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 604 tỷ thông qua phát hành hơn 5,6 triệu cổ phiếu ESOP và chào bán gần 55 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng/cp.

YEG đã hoàn tất phát hành ESOP. Thực hiện 100% phương án chào bán trên, công ty sẽ đạt kế hoạch đề ra, vốn điều lệ tăng lên mức hơn 1.918 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu YEG đóng cửa phiên 9/9 đạt 9.200 đồng/cp.

Về tình hình kinh doanh, kuỹ kế 6 tháng đầu năm, Yeah1 ghi nhận doanh thu đạt 294 tỷ, gấp 2 lần cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt hơn 21 tỷ, trong đó lợi nhuận ròng đạt hơn 29 tỷ đồng, tăng 190% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu tăng mạnh chủ yếu đến từ mảng hoạt động quảng cáo và tư vấn truyền thông tăng 136%. Đây cũng chính là đóng góp của các show "hot" mà Yeah1 là đơn vị sản xuất như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hiện show Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn đang nhận được sự quan tâm, bàn luận sôi nổi của khán giả. Đây là chương trình thực tế được Việt hóa từ phiên bản gốc Call Me By Fire do MangoTV (Trung Quốc) sở hữu. Tại Việt Nam, Tập đoàn Yeah1 là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền sản xuất chương trình này.

Show quy tụ 33 sao nam nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thể thao... như NSND Tự Long, cựu cầu thủ Hồng Sơn, ca sĩ Bằng Kiều, Tuấn Hưng, diễn viên Tiến Luật, rapper Binz, võ sĩ Duy Nhất, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn...

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2024, CEO Tập đoàn Yeah1 bà Ngô Thị Hạnh Vân từng cho biết sau "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", tập đoàn đặt nhiều tâm huyết vào chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" khi đầu tư mạnh và nghiêm túc vào chương trình này.