Nhà sáng lập Binance sẽ được trả tự do trong hôm nay với khối tài sản 60 tỷ USD trong tay

Ông Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa Binance, dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày thứ Sáu sau khi lĩnh án 4 tháng tù giam. Trước đó ông CZ, người được mệnh danh là tù nhân giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính 60 tỷ USD, bị kết án vì không thực hiện đúng các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền tại Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất toàn cầu.

Theo thông tin, CZ sẽ được phóng thích sớm hai ngày so với lịch chính thức do ngày ra tù rơi vào cuối tuần. Nhiều khả năng sau khi được thả ông sẽ lên máy bay riêng tại Long Beach hoặc Los Angeles. Điểm đến đầu tiên của CZ sau khi được tự do có thể là Dubai hoặc Paris, nơi con cái ông đang sinh sống cùng mẹ - He Ye, một giám đốc cấp cao khác của Binance.

Một trong những lý do khiến CZ nhận được bản án khá nhẹ là nhờ các hoạt động từ thiện của ông, góp phần chứng minh nhân cách tốt đẹp. Tại phiên tòa tuyên án, CZ đã chia sẻ: "Trong chương tiếp theo của cuộc đời, tôi muốn tạo cơ hội cho người khác, đặc biệt là giới trẻ. Tôi đang xây dựng một nền tảng cung cấp giáo dục chất lượng cao miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới."

Dự kiến, dự án từ thiện tiếp theo của CZ sau khi ra tù có thể là Giggle Academy - một nền tảng nhằm tạo ra các công cụ học tập miễn phí, thú vị và dễ tiếp cận cho trẻ em trên toàn cầu.

Bên cạnh gia đình và hoạt động từ thiện, CZ có thể sẽ quay trở lại tham gia vào Binance với tư cách là cổ đông lớn nhất của công ty. Tuy nhiên, theo điều khoản thỏa thuận hình sự, ông buộc phải từ chức CEO của Binance và không được tham gia vào các hoạt động "hàng ngày" của công ty. Mới đây, CEO hiện tại Richard Teng cũng xác nhận rằng CZ bị cấm quản lý các hoạt động tại Binance.

Sự trở lại của CZ sau thời gian ngồi tù đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng tiền điện tử và giới đầu tư. Nhiều người tò mò về hướng đi tiếp theo của vị tỷ phú này, cũng như tác động có thể có đối với Binance và thị trường tiền điện tử nói chung. Dù vậy, với khối tài sản khổng lồ và kinh nghiệm trong ngành, CZ vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục có ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực công nghệ tài chính trong tương lai.