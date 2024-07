Nhà sáng lập Ecopark đưa dòng biệt thự đảo về Nghệ An trở thành lựa chọn của giới nhà giàu kín tiếng

Central Island được phát triển dựa trên sự kế thừa, nối tiếp thành công của dòng biệt thư đảo tại Thành phố xanh Ecopark- dự án đầu tay của nhà sáng lập Ecopark, tự hào nhận giải thưởng "Khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới".

Từ dòng biệt thự đảo thượng lưu cho giới siêu giàu Hà thành

Thành phố xanh Ecopark – dự án đầu tay của nhà sáng lập Ecopark nằm tại phía Đông Thủ đô Hà Nội, cách hồ Hoàn Kiếm hơn 14km. Trung tâm của Ecopark là phân khu biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island.

Rộng hơn 60ha, diện tích dành cho cây xanh - mặt nước lên tới 62%, Ecopark Grand -The Island sở hữu không gian xanh khoáng đạt hiếm có và mật độ xây dựng thấp nhất trong tất cả các sản phẩm của KĐT Ecopark. Đây là sản phẩm biệt thự đảo thượng lưu hiếm có hiện nay với 100% các căn biệt thự đều tiếp xúc mặt nước tuần hoàn tự nhiên. Mỗi căn biệt thự lại được ôm trọn bởi mặt nước, cây xanh và những thảm thực vật nhiều tầng tán, mang đến cuộc sống an lành giữa thiên nhiên thuần khiết cho những chủ nhân.

Biệt thự đảo Ecopark trở thành lựa chọn của giới nhà giàu phía Bắc

Bên cạnh không gian sống xanh giữ trọn nét thiên nhiên, khu biệt thự đảo còn hội tụ những tiện ích, đặc quyền riêng biệt. Từ thể thao, làm đẹp, mua sắm, hay những buổi tiệc thượng lưu, chủ nhân đều có thể tận hưởng ngay tại Ecopark Grand - The Island. Mỗi căn biệt thự tại đây còn là "độc bản" bởi các kiến trúc sư danh tiếng sẽ hoàn thiện bản vẽ chi tiết của từng căn theo từng đơn "đặt hàng" đặc biệt từ mỗi một chủ nhân.

Một góc biệt thự đảo Ecopark (Hưng Yên)

Theo quan sát của các chuyên gia bất động sản, sự xuất hiện của Ecopark Grand - The Island định nghĩa lại phong cách sống của giới thượng lưu Hà Nội và vùng lân cận- một lối sống xanh đặc trưng "Ecopark".

"Sản phẩm cao cấp khi bàn giao tới khách hàng nó thật sự khác biệt, từ đường lát đá tự nhiên chống nóng, chống ngập đến các mẫu nhà được thiết kế riêng biệt theo phong cách, sở thích của chủ nhân hay đơn vị vận hành theo tiêu chuẩn 6 sao với đầy đủ tiện ích thì biệt thự đảo Ecopark là chốn mong về, mơ về của nhiều đại gia bởi không phải có tiền là mua được. Số lượng sản phẩm hữu hạn, tăng giá hơn 300% sau hơn 5 năm, hầu như rất ít giao dịch chuyển nhượng bởi không ai muốn bán đi tài sản truyền đời, càng để càng có giá", chị Bùi Nguyệt, có hơn 15 năm quan sát, giao dịch sản phẩm tại Ecopark cho hay.

Đến chốn mong về của giới nhà giàu ưa sự kín tiếng xứ Nghệ

Đặt dấu ấn tại thị trường miền Trung với đại công viên xanh Eco Central Park (rộng gần 200ha, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An), nhà sáng lập Ecopark vừa giới thiệu ra thị trường phân khu biệt thự đảo, mang tên Central Island.

Central Island với dòng nước nội khu chảy quanh cùng 5 tầng cây mặt đất, 3 tầng hoa mặt nước

Biệt thự đảo Central Island được lấy cảm hứng từ những căn biệt thự Đông Âu, phát triển theo phong cách sống "Quite Luxury" (xa xỉ kín tiếng). Central Island sẽ giúp chủ sở hữu sống trong không gian kín đáo, riêng tư, biệt lập của những căn biệt thự đơn lập, song lập độc bản giữa thiên nhiên.

Central Island là dòng biệt thự đảo tiên phong tại Nghệ An, mang những nét đặc trưng riêng của dòng sản phẩm bất động sản xanh vượt trội. Central Island có không gian sống hoàn hảo khi mật độ xây dựng 18%, cao hơn mặt bằng xây dựng chung của toàn dự án. Bao quanh các căn biệt thự tại Central Island là 4,5ha mặt nước nội khu tuần hoàn. Cảnh quan tại đây cũng được thiết kế với 5 tầng cây mặt đất và 3 tầng hoa mặt nước.

Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đảo xanh Central Island - chốn an cư hơn cả nghỉ dưỡng cho giới nhà giàu Nghệ An.

Không gian sống tại dự án của nhà sáng lập Ecopark lấy cây xanh, mặt nước làm điểm nhấn. Không gian sống này kích thích sự tìm tòi, học hỏi từ thế giới tự nhiên ở trẻ nhỏ. Trong khi đó, cư dân lớn tuổi sẽ có không gian để vận động thể dục, dưỡng sinh nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

"Với hệ cảnh quan cây xanh và mặt nước tuần hoàn này, mỗi ngày thức dậy của cư dân Central Island sẽ ngập tràn trong thiên nhiên trong lành. Đây cũng là nguồn cảm hứng mỗi ngày mới cho cư dân để cư dân tận hưởng cuộc sống trọn vẹn bằng cả 5 giác quan, tạo sự thư thái, bình yên, dẻo dai, tràn đầy năng lượng", ông Nguyễn Văn Sơn- đại diện nhà sáng lập Ecopark chia sẻ.

Central Island tạo nên định nghĩa mới về lối sống xa xỉ

Phát triển dành cho những người giàu sống có gu, ưa sự kín tiếng, Central Island còn đề cao yếu tố riêng tư, bảo mật. Với hệ thống an ninh 4 vòng, 24/7, sẵn sàng hỗ trợ cư dân và chỉ cho phép khách ra vào khi gia chủ đồng ý, Central Island đem tới không gian sống riêng tư, đảm bảo các cuộc hẹn của cư dân với người thân, khách hàng là bảo mật. Đây cũng là xu hướng của giới doanh nhân khi các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ bên ngoài chưa đáp ứng được kì vọng về sự an toàn, riêng tư, bảo mật.

Sự ra mắt của biệt thự đảo Central Island nhận được quan tâm lớn của thị trường. "Phân khúc biệt thự có ở nhiều dự án nhưng biệt thự đảo, bao quanh là mặt nước tuần hoàn với hệ cây xanh đa tầng lớp thì đây là lần đầu Nghệ An có dòng sản phẩm này. Lúc này bài toán tiện ích không phải là yếu tố tiên quyết khiến các chủ đầu tư chạy đua mà chính là không gian sống, sự độc bản, giới hạn, thể hiện phong cách chủ nhân, kín tiếng nhưng vẫn tạo sức hút mới là thứ người giàu, sống có gu hướng tới và muốn sở hữu", anh Trần Anh Đức, nhà đầu tư tại Nghệ An chia sẻ về nhu cầu thị trường qua đúc kết kinh nghiệm 20 năm, nhất là 3 năm gần đây, khi Nghệ An phát triển mạnh, số người giàu tăng nhanh, nguồn ngoại tệ gửi về nhiều và nhu cầu một không gian sống hưởng thụ, thể hiện cá tính gia chủ thực sự tăng cao.