Nhà thầu quan tâm đến những yếu tố nào khi lựa chọn giải pháp HVAC

Những yếu tố hàng đầu mà nhà thầu quan tâm khi chọn giải pháp HVAC



Tại Việt Nam, các khu vực đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Do vậy chất lượng không khí trong nhà ngày càng được nhiều người quan tâm và đặt làm tiêu chí hàng đầu khi chọn mua bất động sản để ở hoặc đầu tư.

Các nhà thầu lựa chọn giải pháp HVAC (hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hoà không khí) không chỉ dựa trên yêu cầu từ chủ đầu tư mà còn dựa trên những tiêu chuẩn về chất lượng không khí trong nhà tại Việt Nam. Một số yếu tố cần được xem xét khi lựa chọn nhà thầu HVAC gồm:

Yếu tố tin cậy

Trước hết, nhà thầu chú trọng đến yếu tố tin cậy để đảm bảo độ bền của thiết bị, khả năng duy trì hiệu suất ổn định qua thời gian và dịch vụ bảo hành uy tín. Bởi thế, điều quan trọng là cần lựa chọn các đơn vị uy tín, có bề dày kinh nghiệm về ngành HVAC trên thị trường để bảo đảm về chất lượng và hiệu suất.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Panasonic tại Malaysia

Đa dạng sản phẩm

Nhà thầu thường ưu tiên tìm kiếm những thương hiệu có sự đa dạng trong sản phẩm để phù hợp với quy mô từng dự án, từ những không gian nhỏ hẹp đến các công trình thương mại diện tích lớn. Ngoài ra, sản phẩm cần được tích hợp thêm nhiều công nghệ tiên tiến như duy trì độ ẩm, lọc sạch các tác nhân gây hại trong không khí mà vẫn tiết kiệm điện.

Đảm bảo chất lượng không khí

Chất lượng không khí trong nhà là 1 trong 5 tiêu chí quan trọng để đánh giá công trình xanh. Để đảm bảo không khí trong nhà luôn thoáng mát, sạch bụi và không bám mùi, các nhà thầu thường ưu tiên lựa chọn những giải pháp HVAC tích hợp nhiều yếu tố như: thông gió tự nhiên, khả năng kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và khả năng lọc khí.

Chế độ bảo hành, hậu mãi

Nhà thầu còn đặc biệt chú ý đến dịch vụ bảo hành và hậu mãi khi lựa chọn giải pháp HVAC. Một chính sách bảo hành tốt giúp nhà thầu có thể an tâm về việc được hỗ trợ khi cần thiết, đảm bảo tiến độ và bảo trì nhanh chóng.

Panasonic - Nhà cung cấp giải pháp HVAC chuyên nghiệp

Panasonic là thương hiệu hiếm hoi có lịch sử nghiên cứu và phát triển trong ngành HVAC hơn 100 năm trên toàn cầu, bắt đầu phát triển sản phẩm từ năm 1913. Chính sự chuyên tâm nghiên cứu, phát triển và liên tục ra mắt những giải pháp, công nghệ đột phá đã tạo nên uy tín lẫn vị thế của Panasonic trong ngành.

Giải pháp HVAC của Panasonic được thiết kế phù hợp cho mọi công trình, giúp người dùng kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, luồng khí và chất lượng không khí trong nhà dễ dàng thông qua các tính năng có sẵn. Bên cạnh đó Panasonic còn sở hữu độc quyền công nghệ nanoe™ X giúp khử mùi, vô hiệu hóa vi khuẩn và lọc sạch bụi bẩn hàng đầu hiện nay.

Không chỉ đáp ứng cho những công trình vừa và lớn, các giải pháp HVAC của Panasonic còn được tối ưu phục vụ cho công trình dân dụng và thương mại

Nhận sứ mệnh xây dựng khu đô thị Kim Đô Policity, nhà thầu An Khang - một đơn vị xây dựng lớn tại Việt Nam phải đứng trước bài toán khó khi phía chủ đầu tư đặt mục tiêu cho dự án này là chất lượng không khí. Để đảm bảo chất lượng không khí trong nhà luôn được duy trì ở trạng thái tốt nhất, việc lựa chọn hệ thống HVAC đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy, nhà thầu An Khang đã tin tưởng đồng hành cùng Panasonic mang đến cho khách hàng hệ thống HVAC tân tiến với công nghệ lọc khí NanoeTM X độc quyền, có khả năng ức chế vi khuẩn, virus và các tác nhân gây dị ứng, đảm bảo sức khỏe cho nhân viên và cư dân, mang lại sự an tâm khi sinh sống tại đây.

Giải pháp HVAC của Panasonic được lắp đặt tại dự án Kim Đô

Các giải pháp HVAC của Panasonic chinh phục người dùng Việt nhờ có tuổi thọ cao. Trong đó, máy nén - trái tim thiết bị điều hòa không khí của Panasonic sở hữu độ bền vượt trội với khả năng vận hành bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt đến 52°C. Các thiết bị đều có thể kết nối và điều khiển thông minh từ xa một cách dễ dàng theo từng đối tượng sử dụng.

Panasonic sở hữu đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên HVAC hùng hậu, vững chuyên môn, dày kinh nghiệm, luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khách hàng, đối tác. Hiện nay, Panasonic có đến 144 Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền khách hàng cho các sản phẩm điều hòa không khí trên toàn quốc và 7 Trung tâm sửa chữa điều hòa tại các thành phố trọng điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM, Cần Thơ.

Có thể nói, giải pháp HVAC của Panasonic được thiết kế để đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau của nhà thầu, từ hiệu quả năng lượng, độ bền, đến khả năng tích hợp và điều khiển thông minh, đồng hành cùng mọi công trình một cách bền vững, góp phần kiến tạo không gian đạt tiêu chuẩn và chất lượng quốc tế.