Nha Trang có khu nghỉ dưỡng Gran Meliá đầu tiên tại Đông Nam Á

Gran Meliá Nha Trang nằm trong quần thể bất động sản phức hợp Vega City Nha Trang, được đầu tư xây dựng bởi Tập đoàn KDI Holdings. Gran Meliá Nha Trang do HBA Architecture thiết kế với 94 biệt thự hướng biển.

Khu nghỉ dưỡng cung cấp 272 phòng nghỉ với 20 loại phòng riêng biệt. Khu nghỉ dưỡng đã bắt đầu mở cổng đặt phòng trực tuyến, giá đặt phòng từ 310 USD, đi kèm những tiện ích và dịch vụ nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế.

Sự ra mắt của Gran Melía Nha Trang diễn ra vào thời điểm du lịch Nha Trang – Khánh Hòa đang phục hồi và tìm thêm các động lực tăng trưởng mới. Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, du lịch địa phương đang phục hồi tốt. Lượng khách du lịch đến Khánh Hòa tăng cao trong thời gian gần đây.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Khánh Hòa đã đón 2,78 triệu lượt khách lưu trú. Lượng khách du lịch trong 6 tháng đầu năm tăng 165,3% so với cùng kỳ, đạt 69,5% kế hoạch của năm 2023. Trong đó, có hơn 780.000 lượt khách quốc tế, tăng gấp 17,6 lần so với cùng kỳ. Hơn 1,9 triệu lượt khách nội địa, tăng 99,3% so với cùng kỳ.