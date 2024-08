Nha Trang dần trở thành lựa chọn nghỉ dưỡng yêu thích của giới nhà giàu

Hạ tầng - kết nối tạo đòn bẩy cho bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang tại Nha Trang

Sức hút của Nha Trang được minh chứng rõ nét bởi lượng khách du lịch kỷ lục trong 6 tháng đầu năm 2024, đạt gần 5,3 triệu lượt với doanh thu khoảng 27.000 tỷ đồng. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế "Top 10 vịnh biển đẹp nhất hành tinh" mà còn củng cố tiềm năng to lớn trong địa hạt phát triển du lịch nghỉ dưỡng hạng sang.

Điểm nhấn nổi bật trong bức tranh hạ tầng Nha Trang là sự kiện cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe. Sau khi đưa vào khai thác, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo giúp kết nối thông suốt từ TP.HCM đến Nha Trang chỉ hơn 4 tiếng di chuyển, từ đó tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho những chuyến du lịch ngắn ngày hay kỳ nghỉ cuối tuần.

Cao tốc TP.HCM - Nha Trang thông tuyến mở ra "cánh cửa" du lịch mới cho giới thượng lưu với xu hướng "Flex trip". Điều này đồng nghĩa với việc chủ nhân của những chiếc xe sang trọng có thể tự do vi vu trên cung đường hiện đại, tận hưởng hành trình linh hoạt, chủ động sắp xếp lịch trình theo ý thích. Đặc biệt, với lợi thế di chuyển nhanh chóng, giới nhà giàu dễ dàng kết hợp du lịch nghỉ dưỡng với công việc. Họ có thể tham dự các cuộc họp, gặp gỡ đối tác… mà không ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của mình.

Bán đảo tỷ phú mặt biển TP Nha Trang - điểm đến nghỉ dưỡng mới dành cho giới nhà giàu và siêu sao

Bên bãi Tiên thơ mộng, trong quần thể đô thị biển 44ha Libera Nha Trang đẳng cấp quốc tế, Gran Meliá Nha Trang không chỉ được biết đến là Bán đảo tỷ phú tiên phong tại Việt Nam, mà còn là kỳ quan thứ 15 của Gran Meliá Hotels & Resorts - thương hiệu cao cấp nhất của Tập đoàn "quốc bảo Tây Ban Nha" Meliá Hotels International với gần 70 năm lịch sử phát triển.

Được biết, Gran Meliá Hotels & Resorts luôn khắt khe trong việc lựa chọn từng địa điểm và mỗi nơi mà thương hiệu 5 sao ++ này dừng chân đều sẽ mang dấu ấn "kỳ quan lộng lẫy", thể hiện rõ niềm tự hào của một vùng đất. Đơn cử có thể kể đến: Gran Meliá Iguazú (Argentina), khách sạn duy nhất tọa lạc tại Công viên quốc gia Iguazú - một trong Bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới; Gran Melia Tây An – trung tâm cố đô hoa lệ của 13 vương triều, mang nồng nàn hơi thở nghệ thuật Trung Hoa hơn 3.000 năm lịch sử, nơi giao lưu gặp gỡ của những nghệ sĩ bản địa nổi tiếng. Ở Việt Nam, Gran Meliá Nha Trang tự hào với thế đất "peninsula" độc bản, chính là nơi duy nhất thu trọn khung cảnh hùng vĩ của Vịnh ngọc Nha Trang thiên đường.

Gran Meliá Nha Trang là điểm đến yêu thích của giới nhà giàu và siêu sao

Đây còn là nơi những chủ nhân được thừa hưởng trọn vẹn từng trải nghiệm với những bữa tiệc xa hoa, du ngoạn cùng du thuyền Vega Yacht; lặn biển ngắm những rạn san hô quý hiếm do chủ đầu tư KDI Holdings và Viện Hải dương học Nha Trang phối hợp nuôi trồng và bảo vệ từng rạn san hô; Thưởng thức những bữa tối lãng mạn tại chuỗi nhà hàng lừng danh thế giới: Hispania Nha Trang, Shibui, Natura,.. Đặc biệt, Gran Meliá Nha Trang còn là nơi chủ nhân tự hào đón tiếp bạn bè quốc tế khám phá văn hóa Việt Nam tại nhà hát Đó cùng show diễn Rối Mơ - "Top 1 must see in Nha Trang" kế bên nhà.

Từng căn biệt thự tại Bán đảo tỷ phú Gran Meliá Nha Trang đều được đầu tư tỉ mỉ, mở ra không gian trải nghiệm đẳng cấp nhất dành cho chủ nhân.

Tại Gran Meliá Nha Trang, mỗi một không gian, mỗi một chi tiết đều được đầu tư một cách tỉ mỉ. Đó là sự kết tinh của những thương hiệu hàng đầu thế giới như: quốc bảo nội thất Ý - Minotti, tinh tế, tỉ mỉ trong từng chi tiết, là sự lựa chọn ưu tiên của giới tinh hoa thế giới để tô điểm thêm cho không gian độc quyền; Gạch ốp lát Porcelanosa - tập đoàn thiết bị phòng tắm, gạch ốp lát lớn hàng đầu châu Âu, Thiết kế HBA - Thương hiệu gắn liền với các công trình kiến trúc xa xỉ của các thương hiệu 5 sao; Tổng thầu xây dựng Hyundai E&C (Huyn đai I & C) - Thương hiệu kiến tạo hàng loạt công trình biểu tượng trên thế giới.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của Gran Meliá Nha Trang đã đánh dấu một bước ngoặt mới cho du lịch Nha Trang. Bán đảo tỷ phú hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết để trở thành điểm đến lý tưởng cho giới thượng lưu, từ vị trí đắc địa, kết nối thuận tiện, kiến trúc đẳng cấp, dịch vụ hoàn hảo đến những trải nghiệm xứng tầm, độc đáo và khác biệt.

Hiện Bán đảo tỷ phú Gran Meliá Nha Trang đang được giới thiệu ra thị trường với mức giá chỉ từ 98 triệu/m2, đã có sổ hồng từng căn biệt thự cùng nhiều chính sách hấp dẫn: Linh hoạt tiến độ thanh toán lên đến 8 năm; Tỉ lệ chia sẻ doanh thu lên đến 50% - 50% trong 5 năm; Ngân hàng hỗ trợ vay vốn 65% giá trị biệt thự, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng. Đặc biệt, duy nhất dành cho chủ sở hữu biệt thự: tặng 15 đêm nghỉ/năm trong vòng 5 năm trao đổi trên hệ thống Meliá toàn cầu tại 177 quốc gia.

*CSBH áp dụng tại thời điểm công bố theo thông báo bằng văn bản của chủ đầu tư và ngân hàng.