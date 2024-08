Nha Trang sẽ như thế nào khi “đặt lên bàn cân” với Phuket và Bali?

Tháng 5 vừa qua, Tạp chí du lịch quốc tế Travel+Leisure công bố Nha Trang là 1 trong 8 bãi biển tuyệt vời nhất thế giới dành cho người nghỉ hưu. Đáng chú ý, Nha Trang là địa điểm duy nhất tại Châu Á được đưa vào bình chọn hạng mục này.

Theo Travel+Leisure, nghỉ hưu ở gần biển là xu hướng được giới nhà giàu thế giới ưa chuộng những năm gần đây. Bởi biển và không khí biển có tác dụng trị liệu và chữa lành rất tốt. Nha Trang với lợi thế 5 nhất trong một thành phố từ: Vịnh Nha Trang thiên đường - "top 10" vịnh biển đẹp nhất hành tinh; Thành phố biển có chất lượng không khí tốt nhất Việt Nam; đa dạng loại hình: biển, vịnh, đảo, núi, những bờ cát trăng trải dài, tiết trời ôn hòa, 300 ngày nắng đẹp, kết hợp con người hiện hậu, ẩm thực phong phú… không khó để trở thành điểm đến yêu thích của khách quốc tế.

Mới đây nhất, Nha Trang được Agoda - nền tảng du lịch trực tuyến nổi tiếng thế giới bình chọn là một trong 5 điểm lặn biển đẹp nhất châu Á với hàng trăm loài san hô, hệ sinh vật biển rực rỡ, cùng "bảng xếp hạng" với Bali (Indonesia), Phuket (Thái Lan), Okinawa (Nhật Bản), Cebu (Philippines). Trên trang web www.tripadvisor.com, Nha Trang cũng nhận về nhiều đánh giá 5 sao cùng những bình luận "có cánh".

Du khách Mads Benjamin, Na Uy, chia sẻ cảm nhận: "Trải nghiệm lặn biển tại Nha Trang tuyệt vời hơn tôi nghĩ. Người hướng dẫn rất nhiệt tình và thân thiện". Còn PatrykiOla đến từ Ba Lan lại hào hứng: "Nửa ngày lặn biển cho tôi những ấn tượng thật tuyệt về thế giới đại dương xanh biếc, dịch vụ lặn biển chuyên nghiệp, và thức ăn rất ngon tại Nha Trang…".

Libera Nha Trang là dự án duy nhất mà du khách có thể tham gia lặn ngắm san hô ngay nội đô thành phố Nha Trang

Có thể thấy dù "sinh sau đẻ muộn" hơn Phuket hay Bali nhưng Nha Trang đang ngày càng được lòng du khách quốc tế bởi những đặc trưng và thế mạnh rất riêng. Theo thống kê từ Sở Du lịch Khánh Hòa, lượng khách quốc tế đến địa phương đã vượt kế hoạch năm 2024. Tính chung 8 tháng năm 2024, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ đạt hơn 8 triệu lượt, tăng 61,1% so với cùng kỳ năm 2023 (đạt 88,9% kế hoạch). Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 3,2 triệu lượt, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, vượt 6,7% so với kế hoạch là 3 triệu lượt khách quốc tế; khách nội địa hơn 4,8 triệu lượt, tăng 29,1% so với cùng kỳ (đạt 80% kế hoạch). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 39.513,7 tỷ đồng, tăng 65,3% so với cùng kỳ (đạt 98,5% kế hoạch).

Các chuyên gia cũng đưa ra nhận định, loạt bình chọn danh giá cùng những con số ấn tượng cho thấy Nha Trang đang từng bước bứt phá mạnh mẽ, kỳ vọng "soán ngôi" thiên đường nghỉ dưỡng tốt nhất tại Châu Á. Song hành cũng với đó, chính sách mở cửa linh hoạt và chiến lược đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh Khánh Hòa cũng là các yếu tố giúp địa phương này nâng tầm vị thế.

Bali, Phuket và Khánh Hòa dù sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời nhưng vẫn còn tồn tại những điểm cần cải thiện hoặc tìm ra phương án để nâng cao trải nghiệm du lịch, đơn cử như Bali và Phuket, việc các điểm tham quan nằm cách xa nhau gây khó khăn cho du khách trong việc di chuyển và khám phá toàn bộ khu vực. Còn đối với Nha Trang, việc mở rộng liên kết với các điểm du lịch khác lại khá thuận lợi. Với hệ thống giao thông phát triển, bao gồm cả đường bộ, đường hàng không và đường thủy, du khách có thể dễ dàng kết hợp tham quan nhiều địa điểm hấp dẫn trong cùng một chuyến đi. Cảng biển không chỉ đa dạng hóa giao thông mà còn mở ra tiềm năng du lịch biển đảo cho địa phương, mang đến trải nghiệm du lịch phong phú và độc đáo, đưa vùng đất xinh đẹp này sánh vai cùng những thiên đường du lịch nổi tiếng trên thế giới.