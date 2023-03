Nhà Trắng tìm đến Warren Buffett, người từng giải cứu những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ

Theo Bloomberg đưa tin, những ngày gần đây nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã làm việc với một số quan chức cấp cao trong nội các của Tổng thống Joe Biden, trong bối cảnh hệ thống ngân hàng Mỹ đang gặp khủng hoảng.

Nguồn tin thân cận cho biết đã có nhiều cuộc thảo luận giữa đội ngũ của ông Biden và tỷ phú Buffett. Nội dung xoay quanh việc có khả năng Buffett sẽ đầu tư vào một số ngân hàng theo cách nào đó. Ngoài ra tỷ phú cũng đưa ra một số lời khuyên về cuộc khủng hoảng hiện nay.

Lâu nay Buffett vẫn nổi tiếng là nhà đầu tư thường ra tay hỗ trợ các ngân hàng trong khủng hoảng, tận dụng vị thế nhà đầu tư đại tài cũng như tiềm lực tài chính hùng mạnh của ông để khôi phục lại niềm tin của các nhà đầu tư vào những doanh nghiệp đang gặp rắc rối.

Ví dụ, năm 2011, Bank of America đã được Buffett “bơm” 5 tỷ USD thông qua việc mua lại các cổ phiếu ưu đãi. Lúc đó cổ phiếu của ngân hàng này lao dốc mạnh vì những khoản lỗ liên quan đến các khoản nợ thế chấp dưới chuẩn.

Quay trở lại năm 2008, khi khủng hoảng tài chính toàn cầu lên đến đỉnh điểm, nhà đầu tư huyền thoại đầu tư 5 tỷ USD vào Goldman Sachs để củng cố vốn cũng như thanh khoản cho ngân hàng này trong lúc thị trường hoảng loạn vì sự kiện Lehman Brothers sụp đổ. Thương vụ này đã giúp Buffett thu về 3,1 tỷ USD lợi nhuận khi Berkshire Hathaway bán 84% cổ phần tại Goldman Sachs năm 2020.

Theo phim tài liệu có tựa đề “Panic: The untold Story of the 2008 Financial Crisis” (Tạm dịch: Hoảng loạn: Những chuyện chưa kể về khủng hoảng tài chính 2008), tháng 10 năm đó, trong 1 cuộc điện thoại vào đêm muộn, Buffett đã trao đổi với cựu Bộ trưởng Tài chính Henry Hank Paulson về ý tưởng mà chính phủ Mỹ có thể sử dụng để giải cứu ngành ngân hàng cũng như nền kinh tế.

Ông đã nói với ông Pualson: “Sẽ là hợp lý hơn nếu bơm thêm vốn cho các ngân hàng thay vì mua tài sản”.

Cuối cùng Bộ Tài chính Mỹ đã sử dụng tiền từ TARP để bơm 250 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng. Động thái này không được tất cả ủng hộ nhưng cựu Tổng thống Bush khẳng định “động thái can thiệp này đã cứu nước Mỹ khỏi 1 cuộc suy thoái”.

Cuối tuần trước giới chức Mỹ đã tung ra nhiều biện pháp để trấn an thị trường như cam kết sẽ chi trả cho cả những khoản tiền gửi không được bảo hiểm tại những ngân hàng sụp đổ. Các ngân hàng Mỹ đồng thuận hỗ trợ cho First Republic Bank 30 tỷ USD để ổn định trở lại.

Bất kỳ khoản đầu tư hay động thái can thiệp nào từ Buffett hoặc các nhân vật khác cũng sẽ góp phần ngăn chặn cuộc khủng hoảng mà không cần sử dụng đến các biện pháp giải cứu trực tiếp.

