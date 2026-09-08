Nhà vô địch AFF Cup 2018: Nhận tiền tỷ trong 1 đêm, “món nợ” với bầu Đức và cái kết sau cú trượt dài

21 tuổi, thủ môn trẻ của HAGL được bầu Đức trao bản hợp đồng chuyên nghiệp thời hạn 3 năm, lót tay 500 triệu đồng mỗi mùa và mức lương 25 triệu đồng/tháng. Hai mùa lót tay được thanh toán trước, tài khoản lập tức nhận 1 tỷ đồng.

Một cậu bé từng lớn lên trong gia đình không dư dả bỗng trở thành “tỷ phú” chỉ sau một đêm. Đó là câu chuyện của Nguyễn Tuấn Mạnh, chàng trai sinh năm 1990 quê Thanh Hóa từng được bầu Đức cưng chiều ở HAGL.

Và cũng từ đó, cuộc đời Tuấn Mạnh bắt đầu bước vào một vòng xoáy mà nhiều năm sau anh mới đủ bình tĩnh để nhìn lại.

Tuấn Mạnh trong màu áo U23 Việt Nam năm 2011. (Ảnh: TTVH)

NHẬN TIỀN TỶ TRONG MỘT ĐÊM VÀ NHANH CHÓNG GIẢI NGÂN HẾT

Tuấn Mạnh sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao ở Thanh Hóa. Bố mẹ đều từng chơi bóng chuyền, còn anh trai Trọng Hùng được xem là một tài năng bóng đá và từng được gọi lên U15 Việt Nam. Tuấn Mạnh ban đầu được định hướng theo bóng chuyền, nhưng số phận cuối cùng lại đưa anh đến với bóng đá.

Năm 14 tuổi, Tuấn Mạnh mới thực sự bước vào con đường quần đùi áo số. Ban đầu anh đá hậu vệ trái, thậm chí chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành thủ môn. Chỉ đến một buổi tập U17, khi các thủ môn đều không thể ra sân, Mạnh được đẩy vào khung gỗ vì một lý do rất đơn giản: nhỏ tuổi và cao nhất đội.

Hai ngày sau, các thầy nhận ra Mạnh có năng khiếu bắt bóng và khuyên anh chuyển sang vị trí thủ môn. Không ai ngờ lựa chọn tình cờ ấy lại mở ra một chương mới.

Tuấn Mạnh bắt chính cho HAGL và được bầu Đức đánh giá cao. (Ảnh: TTVH)

Tại HAGL, Tuấn Mạnh từng bước trưởng thành. Năm 2011, cơ hội đến khi thủ môn số một Thanh Tú chấn thương dài hạn. Tuấn Mạnh được trao suất bắt chính và nhanh chóng gây ấn tượng. HLV Phan Thanh Hùng triệu tập anh lên U23 Việt Nam rồi ĐTQG. Khi ấy, nhiều người tin rằng Mạnh có thể trở thành thủ môn số một Việt Nam trong tương lai.

Bầu Đức cũng tin như vậy. Ông quyết định giữ viên ngọc của HAGL bằng một bản hợp đồng mà với Tuấn Mạnh khi ấy là giấc mơ không tưởng: ký 3 mùa, lót tay 500 triệu đồng/năm, nhận luôn 2 mùa, lương 25 triệu đồng/tháng, chưa kể thưởng.

Nhưng tiền bạc và danh vọng đến quá nhanh. Tuấn Mạnh thừa nhận chính anh từng nghĩ: mình đã có vị trí ở U23, có chỗ đứng tại V.League, vậy thì còn chần chừ gì mà không hưởng thụ?

1 tỷ đồng nhanh chóng được tiêu hết. 600 triệu đồng mua đất cho bố mẹ, số còn lại mua một chiếc ô tô. Mỗi tháng có 25 triệu đồng tiền lương, cộng thêm tiền thưởng, Tuấn Mạnh bắt đầu quen với những cuộc vui, taxi, bar, tiệc tùng và những đêm trở về lúc 1-2 giờ sáng.

Tuấn Mạnh từng có những ngày tháng trượt dài. (Ảnh: VFF)

MẤT CHỖ Ở HAGL VÀ CƠ HỘI LÀM LẠI

Bóng đá dần bị đẩy xuống phía sau, và hệ quả đến không bất ngờ. Tuấn Mạnh mất vị trí, sự nghiệp đi xuống. Sau mùa 2013, HAGL quyết định thanh lý hợp đồng.

Đó là tin như “sét đánh ngang tai” với Tuấn Mạnh. Anh gắn bó với HAGL suốt 8 năm, từng xem nơi đây như mái nhà. Trên cánh tay anh còn xăm hình đất nước Việt Nam với đánh dấu vị trí Gia Lai trên bản đồ như một lời tri ân. Nhưng ngày rời Pleiku, Tuấn Mạnh thậm chí không kịp nói lời tạm biệt.

Ban đầu anh giận HAGL. Sau này, khi nhìn lại, Tuấn Mạnh chỉ còn một cảm giác: mắc nợ. “Mạnh thấy mình nợ HAGL, nợ chú Đức một lời xin lỗi”, anh chia sẻ.

Tuấn Mạnh sau đó đã bản lĩnh vượt qua khó khăn. (Ảnh: AFC)

Rời HAGL, Tuấn Mạnh như rơi xuống đáy vực. Tài khoản ngân hàng có lúc chỉ còn 0 đồng. Anh mượn bố mẹ vợ 10 triệu đồng để mua găng, giày và trang trải ba tuần thử việc ở Đồng Nai, nhưng không được nhận.

Rồi chấn thương vai ập đến, khiến anh nghĩ đến chuyện giải nghệ. Trên đường trở về Gia Lai, trong túi anh chỉ còn đúng 2 triệu đồng, còn vợ sắp sinh con.

Tưởng như tất cả đã kết thúc, nhưng bóng đá một lần nữa mở ra cánh cửa. Một cuộc điện thoại của HLV Đinh Hồng Vinh đưa Mạnh trở lại Đồng Nai để thử việc cho CLB Khánh Hòa, đội đang tập huấn tại đó. Từ một người từng được kỳ vọng trở thành thủ môn số một Việt Nam, Tuấn Mạnh lúc ấy chỉ dám e dè xin một cơ hội để được thử sức.

CLB Khánh Hòa trở thành nơi cứu vãn sự nghiệp của Tuấn Mạnh, cũng là nơi anh từ giã sự nghiệp. (Ảnh: CLB Khánh Hòa)

Và HLV Võ Đình Tân đã trao cho anh cơ hội ấy. CLB Khánh Hòa trở thành nơi Tuấn Mạnh đứng dậy từ đáy vực. Anh không còn nghĩ đến xe sang, những cuộc vui hay những khoản tiền lớn. “Tất cả” với Mạnh lúc này chỉ đơn giản là một cuộc sống bình yên, một gia đình và cơ hội được chơi bóng.

Chiếc xe từng mua bằng tiền lót tay cũng được bán. Mạnh hiểu rằng vật chất không phải thứ quyết định cuộc đời mình. Sau những năm tháng được bóng đá nuông chiều rồi bị chính bóng đá vùi xuống đáy, Tuấn Mạnh cuối cùng cũng hiểu giá trị của hai chữ “cơ hội”.

Có lẽ vì thế, món nợ lớn nhất của Tuấn Mạnh không phải là những con số về tiền bạc, mà là sự tin tưởng mà các HLV đã dành cho anh, về những năm tháng trượt dài khiến nhiều thứ bị đánh mất. Đó là món nợ với chính cuộc đời mình.

Tuấn Mạnh tự nhìn nhận lại vết trượt của bản thân và sớm đứng dậy. (Ảnh: VFF)

VĨ THANH

Tuấn Mạnh từng có tất cả rồi tự tay đánh mất gần như tất cả. May mắn thay, bóng đá vẫn cho anh một lần làm lại. Và lần này, Mạnh không muốn phụ lòng bất kỳ ai nữa.

Trong màu áo CLB Khánh Hòa, anh bừng sáng để rồi được trở lại ĐTQG vào cuối năm 2017 và được ra sân bắt chính. Thủ môn này cũng trở thành 1 trong 3 cái tên được HLV Park Hang-seo lựa chọn tại AFF Cup 2018, nơi tuyển Việt Nam giành chức vô địch.

Ở cấp độ CLB, Tuấn Mạnh cùng Khánh Hòa giành HCĐ V.League 2018, và sau quãng thời gian bôn ba tới Đà Nẵng rồi Bình Dương, anh lại trở lại Khánh Hòa vào năm 2023 và thi đấu tại đây cho đến hết mùa 2025/26 vừa rồi.

Giờ đây, một hành trình mới lại tiếp tục với Tuấn Mạnh trên con đường huấn luyện. Và chắc chắn, những câu chuyện năm nào sẽ luôn là bài học để anh nhắc nhở các học trò cũng như chính bản thân mình.