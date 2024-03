Nhắc đến bán lẻ, MWG vẫn là ông trùm: Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh dẫn đầu BXH thương hiệu bán lẻ tốt nhất Việt Nam, Bách hóa Xanh có điểm số tăng mạnh nhất

Decision Lab, đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam, vừa công bố bảng xếp hạng (BXH) các thương hiệu bán lẻ tốt nhất năm 2024, bao gồm danh sách những doanh nghiệp có sức khoẻ thương hiệu tốt nhất và những thương hiệu có sự cải thiện nhiều nhất trong năm qua.

Các thương hiệu được xếp hạng theo chỉ số Index của công cụ YouGov BrandIndex. Chỉ số này đánh giá sức khỏe thương hiệu tổng quát, dựa trên điểm trung bình của các yếu tố như Ấn tượng, Chất lượng, Giá trị, Sự hài lòng, Khuyến nghị và Uy tín.

Top 3 trong BXH các thương hiệu bán lẻ tốt nhất đều thuộc ngành hàng điện tử. Dẫn đầu với số điểm 32 là Thế Giới Di Động - chuỗi bán lẻ điện thoại và thiết bị số. Cũng từ tập đoàn Thế Giới Di Động (MWG), Điện máy Xanh - chuỗi bán lẻ thiết bị điện gia dụng, giữ vị trí á quân với 28,1 điểm. FPT Shop đã cải thiện xếp hạng của mình lên 2 vị trí và hiện tại đứng thứ ba.

Go! (Big C) xếp thứ 4, tụt một bậc so với năm trước.

Trong khi các chuỗi siêu thị và cửa hàng tạp hóa ghi nhận sự sụt giảm trong chỉ số Index, chuỗi bán lẻ thực phẩm của MWG là Bách hóa Xanh lại tăng mạnh, nhảy lên 2 bậc và đứng thứ 5.

Pharmacity giữ vững vị trí thứ 6 với số điểm 17,9. Các thương hiệu khác trong top 10 bao gồm WinMart (thứ 7), Saigon Co.op (thứ 8), Nguyễn Kim (thứ 9), và Viettel Store (thứ 10).

Bên cạnh đó, Decision Lab còn công bố top 5 thương hiệu có sự cải thiện lớn nhất trong điểm số. 3/5 thương hiệu này cũng góp mặt top 10 thương hiệu có điểm số cao nhất.

Bách hóa Xanh dẫn đầu BXH với mức tăng ấn tượng 4,9 điểm. Các thương hiệu khác chứng kiến sự tăng nhẹ về điểm số. Điện máy Xanh và Pharmacity lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.

Chuỗi bán lẻ sản phẩm sắc đẹp và chăm sóc sức khỏe Guardian tăng 0,4 điểm và đứng ở vị trí thứ 4. Con Cưng, chuỗi bán lẻ sản phẩm cho bà mẹ và trẻ em, là cái tên cuối cùng trong top 5 nhờ tăng thêm 0,3 điểm.

Nhìn vào cả 2 BXH của Decision Lab, có thể thấy MWG vẫn khẳng định được sức mạnh thương hiệu trên thị trường bán lẻ, bất chấp kết quả kinh doanh ảm đạm năm ngoái. Cả năm 2023, MWG ghi nhận doanh thu 118.280 tỷ đồng (hoàn thành 88% kế hoạch năm), giảm 11% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế chỉ còn gần 167 tỷ đồng, mức thấp nhất của doanh nghiệp kể từ năm 2013 đến nay.

Năm 2024, MWG đặt mục tiêu doanh thu 125.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và gấp 14 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong cuộc gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT MWG cho biết kế hoạch mang về 2.400 tỷ đồng lợi nhuận không phải con số cao.