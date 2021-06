Nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy dàn nhạc “xuyên biên giới”, Thu Minh cất cao giọng hát từ Singapore trong đêm hòa nhạc có 1-0-2!

Tối 27/6, buổi hòa nhạc trực tuyến Chia Sẻ Để Gần Nhau Hơn do VTV, UNESCO Việt Nam phối hợp tổ chức đã kết thúc thành công. Đêm nhạc có sự tham gia của những nghệ sĩ tài năng như nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy từ châu Âu, nghệ sĩ ưu tú Vương Thạch cùng dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM, NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Thu Minh từ Singapore, ca sĩ Tùng Dương và nhóm OPlus.

Không chỉ đặc biệt về ý nghĩa mà hình thức của đêm nhạc cũng vô cùng đặc biệt. Dàn nhạc giao hưởng được kết nối qua sóng livestream, mỗi nhạc công ở một nơi khác nhau và được người nhạc trưởng tài hoa chỉ huy, các ca sĩ khách mời hát trên nền nhạc đệm được chính nhạc công thực hiện từ xa. Tất cả đòi hỏi một sự thu xếp khéo léo, một sự hợp lực của tất cả những người tham gia để mang đến cho khán giả một đêm thưởng thức nghệ thuật đầy thăng hoa.

Nhạc trưởng Trần Vương Thạch khởi đầu với những giai điệu từ chính Đất Mẹ

Tại đầu cầu Việt Nam, NSƯT - Nhạc trưởng Trần Vương Thạch đã chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM cùng mang đến những giai điệu du dương, êm ái cho phần mở màn của sự kiện. Bản giao hưởng Trở Về Đất Mẹ, một tác phẩm để đời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, vang lên trong khán phòng, đầy dịu dàng như một lời vỗ về tâm hồn đến tất cả những khán giả đang theo dõi chương trình.

Chọn Trở Về Đất Mẹ để mở đầu chương trình, BTC đã tinh tế đưa tất cả khán giả trải nghiệm sự dịu dàng, mơ màng và êm ái của quê hương Việt Nam thông qua âm nhạc. Không cần lời hát, chỉ cần âm nhạc vang lên đã đủ chạm đến tất cả trái tim, đó chính là sức mạnh không biên giới mà âm nhạc mang đến cho tất cả chúng ta.

Phạm Thu Hà xao xuyến với Hello Việt Nam

Giọng ca của Phạm Thu Hà tiếp nối chương trình với ca khúc vô cùng nổi tiếng Hello Việt Nam. Với chất giọng truyền cảm, ngân vang và đầy tinh tế, Phạm Thu Hà đã thay mặt hơn 90 triệu người dân để gửi lời “xin chào” từ bạn bè quốc tế đến Việt Nam. Dẫu vượt qua bao khó khăn, thử thách, người Việt Nam vẫn luôn kiên cường kể cả trong đại dịch lần này.

Với giọng hát của Phạm Thu Hà, khán giả được tiếp thêm niềm hi vọng, năng lượng lạc quan vào một tương lai tươi sáng đang chờ đón. Và rồi tin chắc một ngày không xa, chúng ta sẽ lại rộng mở cánh cửa để chào đón bè bạn khắp năm châu khi đại dịch được đẩy lùi.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi, người vừa chiến thắng Covid-19 cùng dàn nhạc giao hưởng Châu Âu đẳng cấp

Một trong những màn trình diễn được giới mộ điệu trông chờ tại buổi hòa nhạc Chia Sẻ Để Yêu Thương phải kể đến màn giao hưởng do Nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy trực tiếp từ Châu Âu.

Nhạc trưởng đã mở đầu màn trình diễn của mình với tiết mục Bài Ca Người Chiến Sĩ Áo Trắng cùng với dàn nhạc giao hưởng HBSO như một cách tôn vinh tập thể y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch. Chắc chắn rằng, những giai điệu đầy tự hào sẽ được gửi đến các “thiên thần áo trắng” để họ thêm vững vàng và đủ tinh thần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau đó, nhạc trưởng tiếp tục vớ tác phẩm giao hưởng William Tell Overture kinh điển của thế giới cùng dàn nhạc đến từ Châu Âu. Bên cạnh đó, nhạc trưởng cũng mang đến màn hợp xướng hoành tráng với ca khúc Conquest Of Paradise.

Không chỉ là một nhạc trưởng tài hoa, là niềm tự hào của dòng máu Việt Nam, Lê Phi Phi còn là một “nhân chứng sống” của sự kiên cường vượt qua dịch Covid-19. Hồi tháng 5 vừa qua, chính nhạc trưởng Lê Phi Phi đã kiên cường “chiến đấu” thành công, chống lại Covid-19 bằng không chỉ bằng khoa học mà còn bằng nghị lực, niềm tin và hi vọng.

NSND Tạ Minh Tâm bừng sáng Trở Về Mái Nhà Xưa

Là một trong những nghệ sĩ mang tầm quốc dân, NSND Tạ Minh Tâm không chỉ biết đến là một người dẫn chương trình đa tài mà còn là một giọng nam opera điêu luyện, là thầy dạy của nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam sau này.

Đến với chương trình, NSND Tạ Minh Tâm đã mang đến ca khúc Torna o Sorrento - Trở Về Mái Nhà Xưa, một nhạc phẩm Italia được đông đảo thế hệ khán giả yêu thích. NSND Tạ Minh Tâm đã chứng tỏ đẳng cấp của một giọng ca opera đỉnh cao với giọng hát làm mê đắm lòng người dù nghệ sĩ đã bước sang tuổi 60.

Tùng Dương muôn màu sắc với O Sole Mio

Là một nam danh ca với chất giọng thuộc hàng kĩ thuật thượng thừa bậc nhất trong làng nhạc Việt hiện tại, nam ca sĩ Tùng Dương nổi tiếng với loạt thể nghiệm âm nhạc độc đáo mang tính nguyên bản, phong cách theo đuổi đặc trưng không lẫn vào đâu được. Anh có thể biến hóa từ những thể nghiệm rock metal đến dân gian đương đại, blue/ jazz cho đến những ca khúc trữ tình,... và ở dòng nhạc nào, anh cũng có thể ghi dấu ấn, kể cả các ca khúc cổ điển.

Nối tiếp bầu không khí cổ điển của NSND Tạ Minh Tâm, nam ca sĩ Tùng Dương tiếp nối chương trình với O Sole Mio, cũng là một ca khúc cực kì nổi tiếng đến từ Italia. Khổng hổ danh là một trong những giọng ca nam hàng đầu Việt Nam, Tùng Dương mang đến một màn trình diễn đầy hào hùng với chất giọng đầy nội lực của mình.

Thu Minh thổn thức từ đất nước Singapore cùng bản hit kinh điển When You Believe

Từ Singapore, Thu Minh đã trình diễn When You Believe ngay tại chính căn hộ của mình. Là ca khúc cực kì nổi tiếng được thể hiện bởi bộ đôi diva Whitney Houston - Mariah Carey, When You Believe gieo lên trong người nghe niềm tin, sự hi vọng kể cả trong những tháng ngày tăm tối nhất.

“Phượng hoàng lửa” hay “diva thứ năm” là biệt danh mà người hâm mộ dùng để gọi Thu Minh bởi lẽ cô có một chất giọng cao chót vót đầy nội lực, “rực lửa” bất kì khi nào đứng trên sân khấu. Tuy nhiên trong tối hôm qua, Thu Minh đã xuất hiện hết mực dịu dàng, đằm thắm và mang đến một màn trình diễn đầy thổn thức, khiến khán giả theo dõi không khỏi xúc động.

OPlus và màn kết thúc không thể quên

OPlus Band là một nhóm nhạc nam bao gồm 4 thành viên được thành lập năm 2010. Trước khi cái tên OPlus được ra đời, đây là nhóm nhạc của hai anh em sinh đôi Tùng Lâm - Tùng Linh cùng 1 người bạn là Quang Minh. Mảnh ghép cuối cùng - Đức Tùng - đến với 3 người qua những chương trình ca nhạc sinh viên tại Hà Nội.

OPlus mang đến màn hòa ca You Raise Me Up, tiếp tục là một giai điệu tuyệt đẹp về niềm tin vào tương lai khiến không ít khán giả “nổi da gà”. Đặc biệt, tiết mục khép lại chuơng trình là một ca khúc đầy ý nghĩa - Heal The World - ca khúc bất hủ của Michael Jackson với thông điệp vượt thời đại: “hàn gắn thế giới”. Tùng Dương đã bất ngờ trở thành “thành viên thứ 5” của OPlus để cùng hòa giọng trong Heal The World, khép lại một đêm Chia Sẻ Để Gần Nhau Hơn không thể nào ấn tượng hơn.