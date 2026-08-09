Nhận cuộc gọi yêu cầu chuyển khoản nộp phí quyền sử dụng đất, người đàn ông lập tức báo công an

Đại uý Nguyễn Duy Khánh giải thích cho ông L.V.L các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo tiếp tục sử dụng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan nhà nước gọi điện cho người dân để yêu cầu kê khai hồ sơ, nộp các khoản phí thông qua chuyển khoản nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tại phường Lê Chân (Hải Phòng), ngày 04/8/2026, ông L.V.L (sinh năm 1967) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng nữ tự xưng là cán bộ UBND phường Lê Chân, hướng dẫn kê khai và nộp phí liên quan đến quyền sử dụng đất bằng hình thức chuyển khoản trực tuyến.

Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, ông L.V.L đã chủ động liên hệ Đại uý Nguyễn Duy Khánh, Cảnh sát khu vực Công an phường Lê Chân để xác minh.

Sau khi kiểm tra, Đại uý Nguyễn Duy Khánh khẳng định UBND phường Lê Chân không có cán bộ nào gọi điện yêu cầu người dân thực hiện các thủ tục về đất đai hoặc nộp phí bằng hình thức chuyển khoản như nội dung đối tượng đưa ra. Đồng thời, cán bộ Công an phường đã tuyên truyền, hướng dẫn ông L.V.L nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của cán bộ Công an phường Lê Chân, ngày 05/8/2026, ông L.V.L đã gửi thư cảm ơn tới chỉ huy Công an phường và Đại uý Nguyễn Duy Khánh vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp ông tránh được nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc trên, Công an phường Lê Chân khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của đối tượng và kịp thời liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Theo Công an thành phố Hải Phòng﻿