Nhân dân tệ tăng mạnh sau Tết Nguyên đán, vàng, USD "nín thở" chờ cuộc họp của Fed

Thị trường dự đoán Ngân hàng trung ương Mỹ ​​sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tuần này và các nhà đầu tư sẽ theo dõi bất kỳ dấu hiệu mới nào về khả năng tăng Fed sẽ lãi suất thêm bao nhiêu lần nữa.

Marc Chandler, chiến lược gia trưởng phụ trách mảng thị trường của Bannockburn Global Forex ở New York, cho biết Chủ tịch Fed Jerome Powell đang ở trong một "tình thế khó khăn" bởi vì "họ (Fed) sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản và ông ấy sẽ phải phải phản biện về việc nới lỏng các điều kiện tài chính".

Các nhà giao dịch quỹ Fed funds futures hiện đang dự đoán Fed sẽ nâng lãi suất lên mức đỉnh 4,93% vào tháng 6, từ mức 4,33% hiện nay, và sau đó ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giảm lãi suất cơ bản xuống 4,52% vào tháng 12/2023. Điều đó trái ngược với ý kiến ​​từ các quan chức Fed, những người luôn nói rằng họ sẽ cần giữ lãi suất ở mức cao trong một khoảng thời gian để giảm lạm phát.



Chỉ số Dollar index – so sánh USD với rổ các đồng tiền đối tác chủ chốt – đã giảm xuống 101,88 vào lúc kết thúc ngày 30/1 theo giờ Việt Nam, từ mức cao nhất trong 20 năm là 114,78 vào ngày 28/9, khi các nhà đầu tư đánh giá khả năng Fed sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt. Nhưng chỉ số này đã dao động khá nhiều trong vài tuần qua, có thời điểm chạm mức hỗ trợ kỹ thuật so với các loại tiền tệ chính, bao gồm cả đồng euro.

Ông Chandler cho biết câu hỏi bây giờ là "đồng đô la có phục hồi hay đây là mô hình lên xuống trước đợt giảm giá tiếp theo?".

Đồng euro trong phiên vừa qua tăng 0,25% lên 1,0894 USD sau khi giá tiêu dùng của Tây Ban Nha tăng 5,8% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm trước, lần tăng đầu tiên trong vòng 6 tháng.

Niels Christensen, trưởng bộ phận phân tích của Nordea, cho biết: "Dữ liệu hôm nay sẽ là cơ sở để thị trường dự đoán ECB sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào thứ Năm tới và cũng báo hiệu rằng lãi suất sẽ tăng cao hơn nữa".

Đồng USD giảm 0,41% so với đồng yen Nhật trong phiên vừa qua, xuống 130,38 JPY.

Một hội đồng gồm các học giả và giám đốc điều hành doanh nghiệp hôm thứ Hai đã thúc giục Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) biến mục tiêu lạm phát 2% thành mục tiêu dài hạn thay vì mục tiêu phải đạt được càng sớm càng tốt, do những tác động lớn của chính sách nới lỏng tiền tệ kéo dài.

Đồng đô la Úc giảm 0,49% xuống còn 0,7074 USD, nhưng đang trên đà tăng gần 4% trong tháng 1, sau khi tỷ lệ lạm phát của Úc tăng lên mức cao nhất trong 33 năm vào quý trước, khiến các nhà giao dịch tăng cường đặt cược rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ phải thắt chặt lãi suất hơn nữa.

Đồng bảng Anh giảm 0,14% xuống 1,2382 USD trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) vào thứ Năm. BoE và ECB đều được dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tuần này. Đây sẽ là lần tăng lãi suất thứ 10 liên tiếp của BOE, dự kiến lên 4%.

Simon Harvey, Trưởng bộ phận Phân tích Ngoại hối tại của Monex, cho biết hiệu suất của đồng bảng Anh phần lớn không có gì bất ổn nhưng đó không phải là dấu hiệu cho thấy đồng tiền này sẽ được giao dịch như thế nào trong tuần này.

"Các nhà giao dịch GBP không chỉ phải đối mặt với các quyết định lãi suất mới từ các ngân hàng trung ương lớn bao gồm cả BOE, mà còn phải giao dịch trong môi trường rủi ro tài sản chéo không ổn định khi thị trường chuẩn bị nhận được những dữ liệu chính thức đầu tiên cho thấy hiệu quả từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại". Ông Harvey cho biết Monex nhận thấy ngày càng có khả năng là lãi suất cuối cùng của BOE sẽ thấp hơn mức thị trường dự đoán, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ có lợi cho đồng bảng".

Đồng đô la Canada giảm khỏi mức cao nhất trong vòng hơn 2 tháng khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng trước quyết định lãi suất của một số ngân hàng trung ương lớn trong tuần này.

Cập nhật tỷ giá các tiền tệ chủ chốt.

Nhân dân tệ Trung Quốc tăng vọt so với đồng đô la vào ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần, khi các nhà đầu tư vui mừng trước những dấu hiệu phục hồi kinh tế do chi tiêu trong kỳ nghỉ và dữ liệu du lịch tăng mạnh.

Dữ liệu chính thức cho thấy các chuyến đi nghỉ Tết Nguyên đán trên thị trường nội địa Trung Quốc đã tăng 74% so với năm ngoái sau khi Chính phủ dỡ bỏ các hạn chế đi lại do COVID-19, mặc dù số lượng các chuyến đi vẫn chỉ bằng một nửa so với mức trước đại dịch.

Tommy Xie, trưởng bộ phận nghiên cứu Trung Quốc Đại lục tại Ngân hàng OCBC, cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng Nhân dân tệ sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ tâm lý lạc quan khi mở cửa trở lại". "Dòng vốn tiếp tục đổ vào thị trường tài chính của Trung Quốc sẽ làm lu mờ những lo ngại về thâm hụt thương mại dịch vụ ngày càng tăng".

Nhân dân tệ kết thúc phiên 30/1 tăng 393 pip lên 6,7562 CNY.

Các thương nhân cho biết việc không có bất kỳ dấu hiệu nào về làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai trong những ngày lễ đã khuyến khích các nhà đầu tư.

Đồng Bitcoin biến động khá mạnh trong phiên vừa qua, có lúc gần đạt 24.000 USD, nhưng kết thúc ngày 30/1 chỉ còn 23.155 USD. Trong phiên có lúc giá chạm 23.000 USD.

Giá vàng vừa trải qua một phiên giao dịch không ổn định trong bối cảnh các nhà đầu tư kỳ vọng cuộc họp của Fed sẽ cho thấy tốc độ tăng lãi suất sẽ tiếp tục chậm lại.

Giá vàng giao ngay lúc kết thúc ngày 30/1 theo giờ Việt Nam tăng 0,1% lên 1.928,39 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 2 giảm 0,2% xuống còn 1.926,70 USD.

Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures, cho biết: "Động thái của Fed sẽ phản ánh trên thị trường vàng". "Bức tranh lớn hơn ở đây là nếu Fed giảm lãi suất, lạm phát sẽ quay trở lại. Nếu Fed tạm dừng một chút và lạm phát vẫn ở đó - tôi nghĩ trong kịch bản đó, vàng sẽ cất cánh."

