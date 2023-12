Nhận diện những chiêu trò lừa đảo nhận quà trúng thưởng

Những chiêu trò lừa đảo nhận quà trúng thưởng

Các chiêu trò lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại và mạng xã hội Facebook thực chất đã xuất hiện từ vài năm trở lại đây nhưng nhiều người vẫn dĩnh bẫy do sự nhẹ dạ, cả tin của bản thân để rồi biến mình trở thành nạn nhân. Sau đây là 03 chiêu trò phổ biến mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng.

Gọi điện thông báo trúng thưởng

Đây là chiêu thức phổ biến nhất mà các đối tượng lừa đảo nhận quà trúng thưởng hay sử dụng. Theo đó, kẻ lừa đảo sẽ gọi điện thoại cho cá nhân để thông báo trúng thưởng. Đặc biệt để tạo lòng tin, các đối tượng này sẽ tự xưng là nhân viên của các công ty, siêu thị uy tín như kiểu Điện máy xanh, Thế giới di động,… hoặc các chương trình đã được Bộ Công Thương cấp phép.

Để có thể nhận thưởng, bên kia sẽ yêu cầu bạn phải yêu phải đóng vài triệu, thậm chí vài chục triệu tiền cọc để nhận thưởng, thậm chí còn hứa hẹn khi trả thưởng sẽ trả lại số tiền cọc.

Khi gặp trường hợp này, đa phần người dân đều không tìm hiểu kỹ, kiểm chứng thông tin liên hệ hoặc có tìm hiểu thì thông tin tra được cũng không rõ ràng. Tuy nhiên, do hấp dẫn bởi số tiền thưởng lớn nên nhiều người đã lập tức mắc bẫy và nhanh chóng chuyển tiền.

Ngay sau khi chuyển tiền thành công, các đối tượng lừa đảo sẽ chặn số điện thoại trước đó đã liên lạc với bạn.

Mời chào mua hàng để nhận mã trúng thưởng

Trước hết các đối tượng lừa đảo sẽ gọi điện cho bạn để thông báo trúng thưởng. Để được nhận phần thưởng này, bạn phải mua sản phẩm của một nhà cung cấp cụ thể mà bên kia chỉ định, mua càng nhiều hàng thì số tiền trúng thưởng càng lớn.

Với tình huống này, người tiêu dùng cũng thường không tìm hiểu, xác minh kỹ thông tin thông tin mà tiếp tục đặt mua hết sản phẩm này đến sản phẩm khác với giá trị từ vài triệu đến hơn chục triệu với mong muốn trúng được nhiều phần thưởng.

Tuy nhiên dù mua hàng nhiều đến đâu thì bạn cũng sẽ không nhận được thưởng. Bên kia sẽ liên tục ra thông báo bạn sắp đủ điều kiện nhận thưởng để “mồi” bạn mua nhiều hàng hơn. Đến khi bạn nhận ra mình bị lừa và đòi trả hàng, bên kia sẽ chặn điện thoại liên hệ.

Nhắn tin trúng thưởng qua Facebook

Với chiêu thức này, bạn sẽ nhận được tin nhắn đến từ một tài khoản lạ với nội dung:

Xin chúc mừng tài khoản messenger…đã may mắn nhận được giải nhất/giải đặc biệt từ sự kiện Tuần lễ tri ân khách hàng…Giải thưởng là 1 xe máy SHi, 100-200 triệu đồng tiền mặt và nhiều phần quà giá trị khác…

Để tạo niềm tin cho người nhận, trong tin nhắn, các đối tượng lừa đảo không quên nhắm thêm nội dung cảnh báo nói đây là tin nhắn chính xác được xác nhận từ hệ thống và đề nghị bạn không cung cấp mã trúng thưởng cho bất kỳ ai.

Nếu làm theo hướng dẫn của hệ thống, bạn sẽ phải truy cập đường link theo tin nhắn, cung cấp thông tin cho hệ thống và chuyển tiền một số tiền nhất định coi như tiền thuế để hoàn tất thủ tục nhận thưởng. Ngay sau khi chuyển tiền xong, bạn sẽ không thể nào liên hệ được với số liên hệ của bên kia, đồng thời tài khoản báo trúng thưởng cũng sẽ chặn luôn Facebook của bạn.

Làm thế nào để né bẫy lừa đảo nhận quà trúng thưởng?

Để tránh sa bẫy của những đối tượng lừa đảo, người dân cần chú ý những vấn đề sau:

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ.

- Nhận được cuộc gọi từ người lạ yêu cầu họ cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại (nếu bên tặng thưởng là cá nhân); tên Công ty, địa chỉ cụ thể, số điện thoại, mã số thuế, giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu bên tặng thưởng là doanh nghiệp) để tìm hiểu, tra cứu xác minh đối tượng từ nhiều nguồn khác nhau.

- Liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền như Sở Công Thương hoặc Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời về chương trình khuyến mãi, trao thưởng mà bên kia cung cấp bởi các chương trình khuyến mại, trao thưởng lớn đều phải được đăng ký và cấp phép.

- Nếu không đăng ký tham gia các chương trình quay thưởng/bốc thăm trúng thưởng mà lại nhận được thông báo trúng thưởng thì khả năng cao là lừa đảo bởi không có việc doanh nghiệp tự lựa chọn khách hàng rồi quay thưởng và trao thưởng khi không có thông báo trước cho bạn.

- Nếu nghi ngờ lừa đảo, bạn cần khôn khéo yêu cầu đối tượng cung cấp thêm thông tin, sau đó trình báo cho cơ quan Công an.

Bị lừa đảo nhận quà trúng thưởng, lấy lại tiền thế nào?

Do không biết chính xác bên lừa đảo là ai, địa chỉ ở đâu nên phát hiện mình bị lừa đảo bạn không thể tự lấy lại tiền bị lừa được. Nếu không may trở thành nạn nhân, việc bạn cần làm là thu thập thông tin đã trao đổi với đối tượng lừa đảo như tin nhắn điện thoại, ghi âm cuộc gọi, thông tin số điện thoại, tài khoản Facebook, sao kê thông tin chuyển khoản ngân hàng.

Sau đó, đem tất cả những bằng chứng đó đến công an xã, phường nơi mình đang cư trú để trình báo về tội phạm lừa đảo.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tố giác lừa đảo thông qua đường dây nóng hoặc các trang thông tin do bên công an cung cấp:

- Đường dây nóng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Cục Cảnh sát hình sự: 069.219.4053.

- Công an Thành phố Hà Nội: https://www.facebook.com/ConganThuDo

- Trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam: https://canhbao.ncsc.gov.vn./#!/

- Công an thành phố Hồ Chí Minh: 08.3864.0508.

Thông qua các hoạt động nghiệp vụ, cơ quan Công an sẽ tìm ra đối tượng lừa đảo và đòi lại tiền về cho bạn. Ngoài việc trả lại tiền, các đối tượng lừa đảo còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017:

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.