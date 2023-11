Nhận định thời tiết tháng 11/2023: El Nino tiếp tục tác động mạnh, nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm

Những ngày qua, thời tiết trên cả nước có sự phân hoá khá rõ rệt. Các tỉnh miền Bắc thời tiết khá thuận lợi khi không có mưa, ngày nắng ráo, nền nhiệt giao động từ 29 đến 31 độ C, khá mát mẻ, thuận lợi cho mọi hoạt động sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân.

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung đã trải qua một đợt mưa diện rộng kéo dài. Mưa lớn kéo dài từ ngày 29/10 đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại nhiều địa phương.

Ngập lụt nghiêm trọng tại Hà Tĩnh trong đợt mưa lớn vừa qua. Ảnh: TPO

Mới đây, cơ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra những nhận định về tình hình thời tiết trên cả nước trong tháng 11 với những điểm đáng lưu ý.

Tháng 11 ấm hơn nhiều năm

Một trong những thông tin về thời tiết được người dân quan tâm thời điểm hiện tại chính là ảnh hưởng của không khí lạnh.

Theo nhận định từ Trung tâm khí tượng Thuỷ văn, không khí lạnh trong tháng 11/2023 tiếp tục gia tăng về tần suất nhưng cường độ các đợt KKL có khả năng không mạnh.

Nhiệt độ trung bình: Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 1,0-2,0 độ C, tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ.

Trước đó, trong tháng 10, nhiệt độ trung bình tại các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên và các tỉnh từ Thừa Thiên Huế-Khánh Hòa cũng cao hơn từ 1,0-2,0 độ C, có nơi trên 2,00C so với TBNN cùng thời kỳ.

Từ tháng 10, không khí lạnh tăng cường tần suất và cường độ tuy nhiên Bắc Bộ nền nhiệt vẫn cao hơn TBNN 1 - 2 độ. Giữa mùa Thu nhưng nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt cao nhất lên đến 37 độ.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, trong thời kỳ đầu mùa đông năm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn; hiện tượng rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn và thời gian hoạt động sẽ ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2024, các đợt rét đậm, rét hại cũng sẽ không kéo dài. Ngoài ra, do ảnh hưởng của El Nino, nền nhiệt mùa đông năm nay có thể cao hơn từ 0,5 -1,5 độ C và ấm hơn so với trung bình nhiều năm.

Trung tâm cũng lưu ý là các đợt không khí lạnh đầu mùa thường gây mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá. Những khu vực có ảnh hưởng nhiều nhất là ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Biển Đông có thể đón 1 - 2 cơn bão

Nhận định về xu thế thời tiết tháng 11/2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời gian này có khoảng 1-2 cơn bão hoạt động trên khu vực Biển Đông, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Xa hơn, từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Năm nay, do tác động của El Nino, số lượng các cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, bão/áp thấp nhiệt đới, KKL có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân.

Thời kỳ này cũng là thời gian chính của mùa mưa tại khu vực Trung Bộ, do vậy các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết như KKL kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông trên cao sẽ còn xảy ra trên khu vực, cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đá trên khu vực, có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.