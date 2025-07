Nhận được hơn 118 triệu đồng chuyển khoản từ Hà Nội, giám đốc công ty vàng bạc vội vàng lên công an xã làm việc

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 17/7, chị Trần Thị Huệ (sinh năm 1977, thường trú tại thành phố Hà Nội) chuyển khoản nhầm số tiền 118.400.000 đồng vào một tài khoản của Công ty TNHH vàng bạc Quỳnh Anh. Khi phát hiện thao tác nhầm, người phụ nữ đã tìm hiểu và được biết Công ty trên có địa chỉ tại xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Chị Huệ đến cơ quan công an xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 18/7, chị Huệ đã đến trụ sở Công an Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ trình báo sự việc. Đồng thời chủ tài khoản mong muốn lực lượng Công an nơi đây hỗ trợ lấy lại số tiền chuyển khoản nhầm trên. Ngay khi tiếp nhận yêu cầu giúp đỡ của chị Huệ, Công an xã Yên Sơn đã khẩn trương xác minh thông tin sự việc.

Cùng thời điểm này, anh Nguyễn Văn Nam - Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Quỳnh Anh đứng tên tài khoản nhận được tiền cũng đến trụ sở Công an xã để trình báo về việc tài khoản nhận được khoản tiền trên. Người này mong muốn tìm lại chủ tài khoản để hoàn trả.

Sau quá trình xác minh và làm việc giữa các bên, dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an xã Yên Sơn, anh Nguyễn Văn Nam đã hoàn trả đầy đủ số tiền 118.400.000 đồng cho chị Trần Thị Huệ.

Vui mừng và cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ vì nhân dân phục vụ, chị Huệ đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã Yên Sơn. Đồng thời, chị cũng gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Văn Nam - người đã nhận và trả lại số tiền hơn 118 triệu đồng.

Chị Huệ cảm ơn Công an xã Yên Sơn và anh Nguyễn Văn Nam. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Qua sự việc nêu trên, Công an xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản. Trong trường hợp nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân cần làm theo các bước sau:

- Không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân. Nếu đó là tiền chuyển nhầm thật thì sẽ có đại diện ngân hàng liên hệ để làm việc hoặc người dân có thể chủ động liên hệ với ngân hàng để thông báo.

- Nếu là khoản tiền nhỏ thì chủ tài khoản có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê rồi đối chiếu với những thông tin nhận được và tiến hành chuyển lại. Còn đối với số tiền lớn thì chủ tài khoản nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc xác minh. Hoặc người dân cũng có thể liên hệ với cơ quan Công an để giải quyết.

- Người dân tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng, tránh bị phiền toái sau này. Đồng thời không chuyển hoàn vào một tài khoản khác với tài khoản đã chuyển cho mình, phải chờ ngân hàng giải quyết trước.

- Khi nhận được điện thoại từ ngân hàng, người dân cần kiểm tra xem đó có đúng là số của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

- Không cung cấp mã OTP, tên đăng nhập, mật khẩu tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả khi họ tự xưng là nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng.

Theo Cổng TTĐT Công an Phú Thọ