Nhận được khoản tiền sau vào tài khoản, người dân cần chú ý thông báo từ công an

Thời điểm Tết Nguyên đán, khi nhu cầu giao dịch tài chính tăng cao, các đối tượng tội phạm công nghệ cao gia tăng hoạt động lừa đảo với nhiều thủ đoạn tinh vi liên quan đến việc “chuyển nhầm tiền” vào tài khoản ngân hàng. Công an tỉnh Phú Thọ đã phát đi khuyến cáo, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và tuân thủ đúng quy trình xử lý để tránh rủi ro mất tiền và các hệ lụy pháp lý.

Theo cơ quan công an, hiện nay xuất hiện phổ biến hai kịch bản lừa đảo chính.

Thứ nhất là thủ đoạn “chuyển tiền mồi”. Các đối tượng chủ động chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản nạn nhân, sau đó liên hệ với lý do chuyển nhầm. Chúng liên tục gọi điện, nhắn tin giả danh người chuyển tiền hoặc nhân viên công ty tài chính, thu hồi nợ để gây áp lực, đe dọa, buộc nạn nhân phải chuyển trả tiền vào một tài khoản khác do chúng chỉ định.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không làm theo yêu cầu từ người lạ và xử lý giao dịch "chuyển tiền nhầm" đúng quy trình nhằm tránh rủi ro mất tiền và vướng mắc pháp lý. (Ảnh minh hoạ)

Thứ hai là thủ đoạn giả danh “hỗ trợ lấy lại tiền”. Khi người dân đăng tải thông tin cầu cứu trên mạng xã hội vì lỡ chuyển nhầm tiền, các đối tượng nhanh chóng tiếp cận, tự xưng là cán bộ ngân hàng. Chúng hứa hẹn hỗ trợ hoàn tiền nhanh, sau đó yêu cầu nạn nhân quét mã QR, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp mã OTP với lý do “xác minh giao dịch”. Chỉ sau một thao tác, toàn bộ số dư trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt. Điển hình, cuối năm 2024, Lê Thanh Vũ đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với thủ đoạn tương tự.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần xử lý đúng quy trình trong từng trường hợp.

Đối với người chuyển nhầm tiền, cần lưu giữ đầy đủ bằng chứng giao dịch như ảnh chụp màn hình, mã tra soát và liên hệ ngay với ngân hàng để đề nghị hỗ trợ. Không tự ý liên hệ, đe dọa người nhận tiền hoặc làm theo yêu cầu chuyển phí từ người lạ trên mạng. Trường hợp không thể liên hệ hoặc người nhận không hợp tác, cần trình báo cơ quan công an nơi gần nhất.

Đối với người nhận được tiền chuyển nhầm, tuyệt đối không rút tiền, không chuyển sang tài khoản khác để sử dụng. Hành vi cố tình chiếm giữ có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật. Người dân cần thông báo ngay cho ngân hàng và chỉ thực hiện hoàn trả thông qua hệ thống chính thức hoặc có sự chứng kiến của cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng nhấn mạnh, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, đặc biệt là giao dịch giá trị lớn, người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và nội dung chuyển khoản trước khi xác nhận.

Đồng thời, người dân cần ghi nhớ nguyên tắc “3 không”: Không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai; không quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ; không làm việc qua điện thoại với người tự xưng là cán bộ ngân hàng hoặc công an khi không có giấy mời, thông báo chính thức. Khi phát sinh sự cố, cần kịp thời phối hợp với cơ quan công an để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.