Nhận giao 2 kiện hàng, shipper lập tức báo công an: Phát hiện 148 triệu đồng tiền mặt, 1 thỏi vàng 32,26 gram

Sáng 20/8, tại một điểm giao nhận hàng ở quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), nhân viên giao hàng phát hiện 2 kiện hàng có biểu hiện đáng ngờ. Trên thông tin gửi hàng, cả hai đều được ghi là “đồ dùng sinh hoạt”, nhưng trọng lượng bên trong phân bổ không đồng đều, trong khi thông tin người gửi cũng khá mơ hồ. Nhớ lại những vụ án lừa đảo từng được cảnh sát địa phương tuyên truyền, shipper lập tức gọi báo công an.

Sau khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát thuộc Trung tâm Chống tội phạm mạng, Công an quận Vũ Xương (Trung Quốc) kiểm tra và phát hiện bên trong một bộ chăn ga gối đệm là những cọc tiền mặt được giấu kín. Kiện hàng còn lại chứa một đôi giày thể thao mới, bên dưới miếng lót giày có 1 thỏi vàng nặng 32,26 gram được cố định bằng băng keo hai mặt.

Cảnh sát nhận định đây là thủ đoạn điển hình của các đường dây lừa đảo nhằm che giấu và vận chuyển tiền, tài sản bất hợp pháp thông qua hàng hóa thông thường. Sau khi nhanh chóng xác minh tình hình, lực lượng chức năng bắt đầu truy tìm những người đứng sau các kiện hàng này.

Cảnh sát sau đó triển khai lực lượng đến địa điểm nhận hàng để mật phục. Khoảng 20h cùng ngày, một người đàn ông đến lấy hàng rồi nhanh chóng đi vào hành lang của một khu dân cư để chuẩn bị mở kiện. Lực lượng chức năng lập tức khống chế người này. Người đàn ông được xác định là Wu. Từ lời khai và quá trình điều tra mở rộng, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Ouyang và Wang, hai người có nhiệm vụ tiếp nhận và vận chuyển số tài sản này.

2 kiện hàng trong vụ việc

Sau khi Wu, Ouyang và Wang bị bắt, toàn bộ đường dây lừa đảo đứng phía sau dần được làm rõ. Vào tháng 7 năm nay, bà Guo - Nạn nhân trong vụ việc, quen một người đàn ông tự nhận đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kim loại quý thông qua một nền tảng video ngắn. Người này thường xuyên hỏi han, trò chuyện với bà Guo, đồng thời gửi các thông tin phân tích thị trường và những hình ảnh có vẻ chuyên nghiệp để nhanh chóng tạo dựng lòng tin.

Sau đó, người đàn ông này đưa ra lời mời đầu tư với những lời quảng cáo như có “tin nội bộ” và “lợi nhuận chắc chắn”. Ban đầu, bà Guo mua một lượng vàng nhỏ rồi gửi đi theo hướng dẫn. Không lâu sau, bà nhận được lợi nhuận qua tài khoản ngân hàng, điều này khiến bà tin rằng hình thức đầu tư thực sự sinh lời.

Đến ngày 18/8, dưới sự hướng dẫn của người đàn ông trên, bà Guo mua 32,26 gram vàng. Tuy nhiên, lần này đối tượng đưa ra một yêu cầu bất thường: bà phải dùng băng keo hai mặt dán miếng vàng xuống dưới lót một chiếc giày, sau đó gửi cả đôi giày chứa vàng đến Vũ Hán (Trung Quốc). Đối tượng lấy lý do “kênh đầu tư đặc biệt” và yêu cầu phải tuyệt đối giữ bí mật để thuyết phục bà làm theo.

Theo điều tra của cảnh sát, Wu, Ouyang và Wang được một nhóm lừa đảo đứng phía sau chỉ đạo, sau đó từ nơi khác đến Vũ Hán để thực hiện nhiệm vụ nhận và vận chuyển tài sản. Những người này đóng vai trò “trung chuyển”, trực tiếp nhận các kiện hàng chứa tiền hoặc tài sản do nạn nhân gửi tới. Sau đó, nhóm này sử dụng phương thức “người và hàng tách rời” để tiếp tục chuyển số tài sản bất hợp pháp đến nơi khác nhằm che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.

Hiện Wu, Ouyang và Wang đã bị tạm giữ hình sự với cáo buộc che giấu, không khai báo nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có. Số tiền mặt và vàng liên quan đang được cơ quan chức năng liên hệ với các nạn nhân để hoàn trả. Vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra, xử lý.

Cảnh sát Vũ Hán (Trung Quốc) cảnh báo, nếu có người yêu cầu chuyển tiền mặt, vàng hoặc các tài sản có giá trị bằng cách giấu kín, ngụy trang rồi gửi qua đường bưu điện đến một địa điểm được chỉ định, người dân cần đặc biệt cảnh giác vì đây là dấu hiệu điển hình của lừa đảo. Khi gặp tình huống tương tự, cần nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

(Nguồn: Wuhan Public Security Bureau)