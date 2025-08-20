Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận lệnh Thủ tướng, Tập đoàn Nhà nước triệu tỷ khởi công Nhà máy nhiệt điện 27.700 tỷ đồng

20-08-2025 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Nhận lệnh Thủ tướng, Tập đoàn Nhà nước triệu tỷ khởi công Nhà máy nhiệt điện 27.700 tỷ đồng

Petrovietnam là một trong những tập đoàn kinh tế Nhà nước lớn nhất Việt Nam, với tổng tài sản lên đến hàng triệu tỷ đồng.

Ngày 19/8, tại Cần Thơ, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức lễ khởi công nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV tại Trung tâm Điện lực Ô Môn (TP. Cần Thơ).

Nhà máy này có tổng mức đầu tư gần 27.700 tỷ đồng với công suất thiết kế đạt khoảng 1.155 MW.  Đây là dự án then chốt trong chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn có trữ lượng khí khoảng 100 tỷ m³, mỗi năm cung cấp 5–6 tỷ m³ khí để sản xuất hàng chục tỷ kWh điện sạch.

Quá trình triển khai chuỗi dự án nhiệt điện Ô Môn thời gian qua gặp nhiều khó khăn, khiến tiến độ tổng thể kéo dài gần 20 năm. Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV được xác định là dự án “đường găng” về tiến độ, quyết định hiệu quả của toàn chuỗi, đặc biệt khi các dự án thượng nguồn đã triển khai sớm hơn 2 năm so với nhà máy điện.

Nhận lệnh Thủ tướng, Tập đoàn Nhà nước triệu tỷ khởi công Nhà máy nhiệt điện 27.700 tỷ đồng- Ảnh 1.

Phối cảnh Trung tâm Điện lực Ô Môn.

Trước yêu cầu cấp bách về tiến độ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Petrovietnam làm chủ đầu tư Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV. Petrovietnam là một trong những tập đoàn kinh tế Nhà nước lớn nhất Việt Nam, với tổng tài sản lên đến hàng triệu tỷ đồng.

Dự kiến, nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV phát điện thương mại vào tháng 12/2028, đồng bộ với tiến trình đưa khí từ mỏ Lô B vào bờ. Khi vận hành, nhà máy sẽ nâng tổng công suất nguồn điện do Petrovietnam quản lý, vận hành lên hơn 9.300 MW, tương đương 10% tổng công suất hệ thống điện quốc gia. Nhà máy sẽ cung cấp nguồn điện sạch, ổn định cho Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.﻿

Nhận lệnh Thủ tướng, Tập đoàn Nhà nước triệu tỷ khởi công Nhà máy nhiệt điện 27.700 tỷ đồng- Ảnh 2.

Phối cảnh Chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn.

Đơn vị được chọn trúng thầu và đảm nhận vai trò Tổng thầu EPC là liên danh Doosan Enerbility (Hàn Quốc) – PECC2 (Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2, Việt Nam)﻿.

Nhận lệnh Thủ tướng, Tập đoàn Nhà nước triệu tỷ khởi công Nhà máy nhiệt điện 27.700 tỷ đồng- Ảnh 3.

Doosan Enerbility giữ vai trò tổng thầu EPC, chịu trách nhiệm chính trong thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV.

Công ty có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn như Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Việt Nam), Rabigh II (Saudi Arabia) hay Shuweihat S3 (UAE).

Với Ô Môn IV, Doosan cam kết ứng dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới nhất nhằm đạt hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Doosan cũng từng ghi dấu ấn khi hoàn thành dự án Vĩnh Tân 4 sớm ba tháng so với kế hoạch, chứng minh năng lực tổ chức và thực thi dự án lớn.

Tại buổi lễ khởi công, đại diện lãnh đạo Doosan khẳng định sẽ hoàn thành Ô Môn IV đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo cam kết.﻿

Còn PECC2 là đối tác còn lại trong liên danh, nhà thầu nội địa đảm nhận vai trò tư vấn, thiết kế, EPC, giám sát kỹ thuật tại hiện trường, đóng vai trò then chốt trong đảm bảo kỹ thuật và chất lượng thi công.

Doanh nghiệp đã tham gia hơn 100 dự án nguồn điện với tổng công suất hơn 62.000 MW, 160 trạm biến áp trên 30.000 MVA và 460 tuyến đường truyền tải dài hơn 6.600 km. Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như mở rộng Thủy điện Trị An, tuyến truyền hình áp 500 kV Quảng Trạch – Phố Nối, hay cung cấp điện lưới quốc gia cho huyện Côn Đảo.

Ngoài thế mạnh trong tư vấn các dự án nhiệt điện truyền thống, PECC2 còn đẩy mạnh sang năng lượng tái tạo và lưu trữ với dự án điện gió gần bờ Tân Thuận (100 MW), hợp tác cùng Solarvest và EVM thúc đẩy nhận mua điện trực tiếp từ năng lượng sạch, cũng như hợp tác với Hyme Energy (Đan Mạch) để phát triển các dự án lưu trữ năng lượng nhiệt quy mô lớn.


Petrovietnam chiếm 48% tổng doanh thu và 64,8% nộp ngân sách Nhà nước toàn khối doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính trong 6T2025

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện ở 'garage' THACO: Ông chủ Trần Bá Dương xắn tay 'độ' lại siêu xe đa dụng

Chuyện ở 'garage' THACO: Ông chủ Trần Bá Dương xắn tay 'độ' lại siêu xe đa dụng Nổi bật

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sắp chia cổ phiếu thưởng dự kiến ở mức 61,5%, nâng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sắp chia cổ phiếu thưởng dự kiến ở mức 61,5%, nâng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng Nổi bật

Bí ẩn nữ doanh nhân 8x chi 20.500 tỷ thâu tóm siêu tháp tài chính giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

Bí ẩn nữ doanh nhân 8x chi 20.500 tỷ thâu tóm siêu tháp tài chính giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

00:03 , 20/08/2025
Chỉ 9 ngày sau khi đón tàu bay đầu tiên, Sun PhuQuoc Airways đón thêm 2 Airbus A321CEO

Chỉ 9 ngày sau khi đón tàu bay đầu tiên, Sun PhuQuoc Airways đón thêm 2 Airbus A321CEO

21:00 , 19/08/2025
Hòa Phát khởi công dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội gần 5.000 tỷ đồng

Hòa Phát khởi công dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội gần 5.000 tỷ đồng

19:46 , 19/08/2025
Tổng Bí thư và Thủ tướng xem màn trình diễn của robot 'made in Việt Nam'

Tổng Bí thư và Thủ tướng xem màn trình diễn của robot 'made in Việt Nam'

19:44 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên