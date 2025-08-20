Nhận lệnh Thủ tướng, Tập đoàn Nhà nước triệu tỷ khởi công Nhà máy nhiệt điện 27.700 tỷ đồng

Ngày 19/8, tại Cần Thơ, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức lễ khởi công nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV tại Trung tâm Điện lực Ô Môn (TP. Cần Thơ).



Nhà máy này có tổng mức đầu tư gần 27.700 tỷ đồng với công suất thiết kế đạt khoảng 1.155 MW. Đây là dự án then chốt trong chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn có trữ lượng khí khoảng 100 tỷ m³, mỗi năm cung cấp 5–6 tỷ m³ khí để sản xuất hàng chục tỷ kWh điện sạch.

Quá trình triển khai chuỗi dự án nhiệt điện Ô Môn thời gian qua gặp nhiều khó khăn, khiến tiến độ tổng thể kéo dài gần 20 năm. Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV được xác định là dự án “đường găng” về tiến độ, quyết định hiệu quả của toàn chuỗi, đặc biệt khi các dự án thượng nguồn đã triển khai sớm hơn 2 năm so với nhà máy điện.



Phối cảnh Trung tâm Điện lực Ô Môn.

Trước yêu cầu cấp bách về tiến độ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Petrovietnam làm chủ đầu tư Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV. Petrovietnam là một trong những tập đoàn kinh tế Nhà nước lớn nhất Việt Nam, với tổng tài sản lên đến hàng triệu tỷ đồng.

Dự kiến, nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV phát điện thương mại vào tháng 12/2028, đồng bộ với tiến trình đưa khí từ mỏ Lô B vào bờ. Khi vận hành, nhà máy sẽ nâng tổng công suất nguồn điện do Petrovietnam quản lý, vận hành lên hơn 9.300 MW, tương đương 10% tổng công suất hệ thống điện quốc gia. Nhà máy sẽ cung cấp nguồn điện sạch, ổn định cho Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.﻿

Phối cảnh Chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn.

Đơn vị được chọn trúng thầu và đảm nhận vai trò Tổng thầu EPC là liên danh Doosan Enerbility (Hàn Quốc) – PECC2 (Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2, Việt Nam)﻿.

Doosan Enerbility giữ vai trò tổng thầu EPC, chịu trách nhiệm chính trong thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV.

Công ty có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn như Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Việt Nam), Rabigh II (Saudi Arabia) hay Shuweihat S3 (UAE).

Với Ô Môn IV, Doosan cam kết ứng dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới nhất nhằm đạt hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Doosan cũng từng ghi dấu ấn khi hoàn thành dự án Vĩnh Tân 4 sớm ba tháng so với kế hoạch, chứng minh năng lực tổ chức và thực thi dự án lớn.

Tại buổi lễ khởi công, đại diện lãnh đạo Doosan khẳng định sẽ hoàn thành Ô Môn IV đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo cam kết.﻿