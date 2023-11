Nhan sắc đời thường cực slay của dàn gái xinh tranh tài ở KOC VIETNAM 2023: Bạn là fan của ai đấy?

"Trở lại và lợi hại hơn xưa" mô tả chính xác nhất về KOC VIETNAM 2023. Bước sang mùa thứ hai, KOC VIETNAM 2023 đã tái xuất với một phiên bản hoàn toàn mới. Giống như chủ đề "Best Version Of My Sell", chương trình đem đến hành trình nâng cấp bản thân của 20 thí sinh - 20 KOC đầy triển vọng. Dàn thí sinh chất lượng phần nào cho thấy, KOC VIETNAM 2023 sẽ là cuộc chiến gay cấn, hấp dẫn của những chiến binh nghìn máu.

So tài năng đã đành, giờ nhìn đến nhan sắc của dàn "ngựa chiến" mới thấy được vì sao các thí sinh này được gọi là những nhân tố hút views, livestream ngàn mắt xem: Xem loạt ảnh đời thường này liền thấy, ai cũng slay và có phong cách riêng nổi bật!

Reency Ngô (Ngô Thùy Linh, SN 2000, Hà Nội) sở hữu hơn 11 triệu người theo dõi cùng hàng trăm triệu lượt thích trên tài khoản sáng tạo nội dung của mình. Một cô nàng sở hữu gương mặt cool ngầu cùng nét cá tính khó lẫn vào đâu, phong cách đời thường cũng chất chơi chẳng kém!

Ngọc Kem (Trần Nguyễn Hồng Ngọc, SN 1999) có hơn 2,7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, những clip hút view nhất của cô nàng thường là show cận mặt cùng các biểu cảm dễ thương, lém lỉnh. Ngọc Kem theo đuổi phong cách vừa nữ tính vừa cá tính, mỗi lần diện đầm công chúa là khiến fan xuýt xoa vì nét ngây thơ ngọt ngào.

Bnat (Bạch Ngọc Anh Thư, SN 1999, TPHCM) gây ấn tượng vì ngoại hình mi nhon nhưng sức "công phá" chắc chắn có thừa. Nhìn loạt ảnh đời thường phải gọi là slay hết nấc, Bnat theo đuổi phong cách cá tính xen lẫn chút sexy vừa đủ, đôi khi nhẹ nhàng và nữ tính chẳng kém ai.

Trang Kiến (Nguyễn Kiều Trang, Hà Nội) có thế mạnh sáng tạo nội dung liên quan đến các sản phẩm makeup, chăm sóc da. Cô nàng có nét đẹp kiểu hot girl da trắng, mặt xinh cùng nụ cười thu hút. Ảnh đời thường đẹp và cuốn phết đấy!

Yến Nồi Cơm Điện (Nguyễn Hoàng Yến, SN 2001, TPHCM) có kinh nghiệm review đa dạng các ngành hàng từ làm đẹp, ẩm thực đến đồ điện tử, gia dụng,.. Nét dễ thương cùng nụ cười duyên giúp Yến trở thành nhân tố hút triệu fan đấy chẳng đùa!