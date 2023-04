Nhan sắc phu nhân trùm BĐS khét tiếng: Trẻ đẹp có tiếng, không nói tuổi thì chẳng ai đoán ra, kiếm tiền cũng "không phải dạng vừa"

‏Leyla Milani là phu nhân của triệu phú người Mỹ gốc Iran, Manny Khoshbin, 51 tuổi, được biết đến là ông trùm bất động sản nổi tiếng ở California. Vị triệu phú này thường được biết đến với câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng cùng niềm đam mê dành cho những chiếc siêu xe độc nhất vô nhị.

Leyla Milani cũng là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình Mỹ với vai trò khách mời, diễn viên, MC trong loạt chương trình truyền hình: Sleeper Cell, Las Vegas, Rules of Engagement, Attack of the Show!Curb Your Enthusiasm, Entourage, Stacked, Desire, Wanted, The Tonight Show with Jay Leno, Extra, and the 2006 Lingerie Bowl và các phim Wrestlemaniac, Dr. Chopper.‏

‏Phu nhân đại gia cũng là Co-founder và CEO của thương hiệu HAIRvitamin, đồng thời là Founder của doanh nghiệp chăm sóc tóc khác lấy tên của mình là Leyla Milani Hair.‏

‏Chia sẻ về sự nghiệp của mình với Business Info Guide, Leyla Milani từng cho biết: "Việc thành lập công ty (Milani Hair) vào thời điểm kinh tế tồi tệ nhất, năm 2009, điều hành và phát triển nó để đạt được lợi nhuận, là thành tựu rất quan trọng với tôi. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi tạo ra sự khác biệt."‏

‏Chồng cô là triệu phú người Mỹ gốc Iran, Manny Khoshbin, 51 tuổi, được biết đến là ông trùm bất động sản nổi tiếng ở California. ‏

‏"Trong 2 năm kinh doanh, chúng tôi đã phải đối mặt với không ít thách thức: Từ việc giao dịch với những nhà cung cấp nước ngoài không đáng tin, cho đến những khách hàng không chịu trả tiền, rồi cả việc tìm kiếm nhân viên phù hợp có thể đa nhiệm… Điều duy nhất mà chúng tôi biết là phải thử và phải sai. ‏

‏Nếu chọn sai một nhà cung cấp, chúng tôi sẽ xem xét lý do đằng sau và đảm bảo rằng doanh nghiệp đã nhận thức đầy đủ về những vấn đề này khi tìm nhà cung cấp tiếp theo. Khi gặp quá nhiều khách hàng không chịu trả tiền, chúng tôi sẽ thay đổi phương thức thanh toán, chẳng hạn như thông qua một doanh nghiệp thứ 3…"

"Tôi nổi tiếng là người không bao giờ trì hoãn. Điều này được tạo ra nhờ thói quen viết mọi thứ ra giấy. Trước khi có điện thoại thông minh, toàn bộ cuộc sống của tôi nằm trong cuốn sổ chương trình nghị sự của mình. Tôi đã mang nó đi khắp nơi và nếu có lỡ tay bỏ quên ở đâu thì toàn bộ cuộc sống sẽ đảo lộn hết", Leyla Milani - Khoshbin chia sẻ.‏

‏Cô luôn nghiêm túc phát triển sự nghiệp cá nhân.‏

‏Dù vậy, khi chia sẻ về kinh nghiệm cá nhân, Leyla Milani từng nhấn mạnh rằng: "Nếu quay lại thời điểm bắt đầu, tôi sẽ thuê một nhà tư vấn vì tôi tin rằng, điều đó giúp mình tiết kiệm được nhiều rất nhiều thời gian và tiền bạc trong quá trình khởi nghiệp."‏

‏"Hãy đặt cho mình những mục tiêu rõ ràng, tận tâm, kiên trì và không bao giờ đánh mất niềm đam mê", bằng tinh thần đó, Leyla Milani đã điều hành doanh nghiệp cho đến tận ngày hôm nay và tiếp tục gặt hái nhiều thành quả.‏

‏Bên cạnh sự nghiệp cá nhân, Leyla Milani cũng rất được chú ý trên mạng xã hội khi sở hữu tài khoản Instagram hơn 1,7 triệu lượt theo dõi. Cô thường xuyên cập nhật về cuộc sống hạnh phúc của gia đình. ‏

‏Có ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng và phong cách trẻ trung, Leyla trở thành YouTuber, KOL nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và lifestyle. Nếu không nói ra, ít ai ngờ, đây là nhan sắc của một bà mẹ 2 con hiện đã 41 tuổi.‏

‏Leyla thích những thiết kế đính kết đá, kiểu dáng cắt xẻ tôn đường cong. ‏

‏Dự tiệc kỷ niệm ngày cưới của một người bạn năm ngoái, cô phối bộ minidress xanh lá với chiếc túi Stalvey Top Handle 2.0 Mini phiên bản da cá sấu, giá khoảng 12.500 USD (290 triệu đồng). Nhờ được các sao hàng đầu thế giới như Beyoncé, Rihanna, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Kylie Jenner, Selena Gomez, Gigi Hadid, Kaia Gerber, Naomi Campbell... liên tục lăng xê, chiếc túi này nhanh chóng trở thành một biểu tượng mới của hội nhà giàu và IT girls (các cô gái trẻ sành điệu).

‏Thân hình nóng bỏng của cựu người mẫu trong bộ bodysuit khi đi nghỉ dưỡng.‏

‏Phu nhân triệu phú Mỹ có một bộ sưu tập túi xách hàng hiệu, không thể thiếu những cái tên đình đám như Hermes Birkin và Kelly đủ màu sắc, kích cỡ, trong khi chồng cô sở hữu ba siêu xe được Hermes hợp tác phát triển với ba hãng Bugatti, McLaren và Pagani để sản xuất độc quyền.‏

‏Khi xuống phố, bà mẹ hai con luôn mix - match trang phục đồng điệu.‏

‏Với hình thể chuẩn, Leyla có thể mặc đẹp với hầu hết loại trang phục. Cô không có phong cách cố định mà diện những gì mình thích.‏

‏Cô mặc váy dạ hội của nhà thiết kế Đỗ Long trong tiệc sinh nhật chồng, ngày 14/1. Những chi tiết tạo khối 3D của chiếc váy được lấy cảm hứng từ hẻm núi Grand Canyon, một trong những di sản thiên nhiên nổi tiếng nhất nước Mỹ.‏

‏(Nguồn: Business Info Guide, IGNV…)‏