Nhân sâm chính thống Hàn Quốc kết nối giao thương với Việt Nam

Đây cũng chính là hội nghị khách hàng lần thứ 3 được tổ chức tại Hà Nội sau những thành công của hội nghị khách hàng lần 1 và lần 2 được tổ chức vào năm 2019 và 2022.

Hội nghị lần này có sự tham dự từ phía Daedong: ông Choi Sung Keun - Chủ tịch của Daedong Korea Ginseng tại Hàn Quốc, Tiến sĩ Jang Sungsoo - Trưởng phòng quản lý an toàn chất lượng, Tiến sĩ Lee Kunhee - Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển, ông Song Jeongick - Trưởng phòng tiếp thị kỹ thuật, ông Kim Yeonkwan - Trưởng phòng tiếp thị sản phẩm. Phía đại diện thương hiệu độc quyền VHP Ginseng có ông Vũ Ngọc Huyền - Chủ tịch VHP Group, cùng các đại lý tiêu biểu miền Bắc và khách hàng của Daedong tại Việt Nam.



Lãnh đạo tập đoàn Daedong Korea Ginseng cùng lãnh đạo VHP Ginseng tại hội nghị khách hàng lần 3

Tại hội nghị tập đoàn Daedong và VHP Ginseng cũng ghi nhận sự tích cực của cả 2 bên trong việc phân phối, đẩy mạnh bán hàng đa kênh, mang sản phẩm nhân sâm chất lượng tới tay người tiêu dùng Việt Nam. Qua hơn 10 năm hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm Daedong, VHP Ginseng đã có 3 cửa hàng tại Hà Nội, 60 đại lý thương hiệu và 1000 đại lý phân phối nhỏ lẻ trên khắp cả nước.



Theo VHP thống kê, 98,39% khách hàng tại Việt Nam hài lòng khi sử dụng các sản phẩm của Daedong trong tổng số hàng trăm nghìn khách hàng sử dụng thường xuyên sản phẩm.

"Tập đoàn Nhân sâm Hàn Quốc Daedong sở hữu các trang thiết bị hiện đại ở tất cả các quy trình sản xuất cũng như quản lý chất lượng sản phẩm. Chúng tôi chuẩn chỉnh, chỉn chu và tỉ mỉ từ quy trình làm sạch, hấp, sấy, chiết xuất, cô đặc, nghiền, kiểm tra và quản lý an toàn chất lượng đến đóng gói sản phẩm. Sản lượng trung bình hàng năm hơn 8000 tấn. Ngoài ra, Daedong còn sở hữu nhiều công nghệ, chứng nhận trong và ngoài nước cũng như bằng sáng chế. Phải kể đến như chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC22000, HACCP, GMP, GAP,… Tiếp đến là công nghệ phân tích cùng các thiết bị phân tích hiện đại nhất có thể phân tích 468 thành phần trong thuốc bảo vệ thực vật. Công nghệ sấy bằng đá Elven được cấp bằng sáng chế giúp làm giảm vị đắng của sâm. Công nghệ xử lý bột bằng sóng siêu âm, cô đặc theo phương pháp bay hơi dạng tấm. Bên cạnh đó công nghệ quản lý an toàn thực phẩm giúp loại bỏ hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật dù là nhỏ nhất" - Tiến sĩ Jang Sungsoo - Trưởng phòng quản lý an toàn chất lượng cho biết.

Các dòng sản phẩm và mô hình đại lý kinh doanh nhân sâm Daedong Korea Ginseng được bày trí tại hội nghị thu hút khách hàng tham quan

Theo đánh giá của tập đoàn Nhân sâm Daedong Korea Ginseng, thị trường Việt Nam đang và sẽ là một thị trường mạnh có nhiều tiềm năng. Chia sẻ tại hội nghị, ông Song Jeongick phát biểu: "Trải qua đại dịch Covid 19, người tiêu dùng có xu hướng tìm các phương pháp dự phòng cho khủng hoảng này, một trong những cách đó là sử dụng thực phẩm chức năng. Chỉ số tiêu dùng cho TPCN năm 2020 đã tăng. Theo dự đoán, tới năm 2035 Việt Nam cũng có 14% dân số trên 65 tuổi. Việc chủ động chiếm lĩnh sẵn thị trường thông qua các sản phẩm phục vụ tầng lớp khách hàng này cũng là một cơ hội tốt".



Cũng theo ông Song Jeongick, các từ khoá quan trọng cần lưu tâm trong biến đổi cấu tạo dân số ở Việt Nam là sự gia tăng nhanh chóng của giới trung lưu, gia tốc tốc độ đô thị hoá tăng nhanh, sự phát triển của các thành phố vừa và nhỏ, tổng số hộ gia đình tăng nhanh do quy mô hộ gia đình giảm, quyền kinh tế của phụ nữ được tăng cường, mức tiêu dùng của dân số già tăng cao. Mức chi tiêu và mua sắm online qua các các hình thức thanh toán tại Việt Nam lớn.

Tại hội nghị, VHP Ginseng (thuộc VHP Group) cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi duy nhất chỉ có tại hội nghị khách hàng lần 3 cho các đại lý, nhà phân phối. Trên tinh thần hợp tác "win-win" mang lại hiệu quả cao, VHP Ginseng luôn đồng hành hỗ trợ các đại lý, nhà phân phối mọi mặt như: Đào tạo đội ngũ nhân sự, đào tạo sản phẩm, đào tạo và hỗ trợ marketing, bán hàng đa kênh,… để cùng nhau tiếp tục đi chặng đường dài và gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.

Được biết, Daedong Korea Ginseng là một trong những thương hiệu phổ biến tại Hàn Quốc. Được thành lập từ năm 2002, tính đến nay Daedong sở hữu hơn 50 dây chuyền sản xuất, là chủ nhân 50 bằng sáng chế tại Hàn Quốc và nhiều bằng sáng chế khác ở nhiều nước trên thế giới. Hiện Daedong đang là Top 3 thương hiệu nhân sâm lớn nhất Hàn Quốc đang xuất khẩu sang khoảng 20 quốc gia với năng lực sản xuất hàng năm lên tới 8,280 tấn.