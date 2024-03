Nhân sự ngành IT - Phần mềm đang "mất giá": Lương Trưởng nhóm, Giám đốc Công nghệ giảm tới 50% chỉ trong 1 năm

Báo cáo thị trường tuyển dụng 2023 - 2024 do TopCV vừa công bố cho biết, ngành IT - Phần mềm vẫn tiếp tục là nhóm ngành đang có nhu cầu tuyển dụng cao (13,2%). Trong đó, cấp Chuyên viên (nhân viên trên 3 năm kinh nghiệm, không phải quản lý) là các ứng viên được săn đón nhiều nhất (28,57%).

Tuy nhiên, mức lương của nhân sự ngành IT - Phần mềm cũng đã có những thay đổi so với năm 2022. TopCV tổng hợp, phân tích từ gần 300.000 tin đăng tuyển dụng trên nền tảng của mình (tính đến hết ngày 5/1/2024), sử dụng phương pháp Trung vị. Theo lý thuyết xác suất và thống kê, trung vị là giá trị tách giữa nửa lớn hơn và nửa nhỏ hơn của một dãy số. Việc này giúp mô tả phân bổ của dãy số chính xác hơn so với các tính trung bình, vốn có thể bị lệch khi dãy số có giá trị cao hoặc thấp bất thường.

Mức lương trung vị cao/thấp là mức lương phổ biến nằm trong khoảng trung vị cao/thấp mà nhà tuyển dụng đang sẵn sàng chi trả cho từng vị trí/chức danh tìm kiếm.

Theo TopCV, mức lương dành cho vị trí Thực tập sinh IT - Phần mềm năm 2023 không đổi so với năm trước, với mức trung vị thấp 3 triệu và trung vị cao 5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, lương nhân viên dưới 1 năm kinh nghiệm năm 2023 ở mức 8 triệu và 15 triệu đồng/tháng, trong khi năm 2022 là 7 triệu đồng và 16,5 triệu đồng/tháng.

Thay đổi đáng kể nằm ở các vị trí quản lý cao hơn như Trưởng nhóm, Giám đốc Công nghệ.

Cụ thể, lương mà các nhà tuyển dụng sẵn sàng chi trả cho vị trí Trưởng nhóm trong ngành IT - Phần mềm năm 2023 ở mức trung vị thấp 19 triệu đồng/tháng, trung vị cao là 33 triệu đồng. Con số này giảm đáng kể so với mức 23 triệu đồng và 40 triệu đồng/tháng của năm 2022 (giảm trên 17%).

Ngoài ra, vị trí Giám đốc Công nghệ, nếu như năm 2022 còn được trả lương ở mức 60 triệu đồng/tháng và 142 triệu đồng/tháng thì sang năm 2023 chỉ còn 48 triệu đồng/tháng và 72 triệu đồng/tháng (mức trung vị cao giảm tới gần 50%).

IT - Phần mềm là một nhóm nhỏ của ngành công nghệ thông tin. Nhân viên trong mảng này đóng vai trò quan trọng trong phát triển và duy trì ứng dụng, hệ thống công nghệ. Các sản phẩm này giúp đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo đổi mới và nâng cấp công nghệ, đồng thời tăng cường cạnh tranh và phát triển của công ty.

Báo cáo của TopCV cũng cho thấy sự phân hóa trong mức lương của các nhân sự theo số năm kinh nghiệm và kỹ năng, nhóm ngành nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Các vị trí được trả lương trên 40 triệu đồng/tháng tập trung chủ yếu vào nhóm nhân sự đã có 3-5 năm kinh nghiệm hoặc trên 5 năm kinh nghiệm. Cá biệt có vị trí Kỹ sư cầu nối ((Bridge Engineer), với 1-3 năm kinh nghiệm, đã có thể được trả lương lên tới 50 triệu đồng/tháng.

Mức lương các vị trí trong ngành công nghệ năm 2023 (Nguồn: TopcV)

Hay cùng 3-5 năm kinh nghiệm, các vị trí được trả lương cao nhất trong năm 2023 bao gồm Kỹ sư cầu nối (25-57 triệu đồng/tháng), Lập trình viên Nhúng (24-50 triệu đồng/tháng), Lập trình viên Trò chơi (25-48 triệu đồng/tháng).

Còn theo Báo cáo lương và thị trường lao động 2024 do Navigos Group công bố cho biết, ngành công nghệ thông tin là ngành có tỉ lệ sa thải lao động lớn nhất trên toàn cầu, chiếm gần 1/3 tổng số nhân viên bị sa thải. Lãnh đạo của các công ty cho biết họ đã tuyển dụng quá nhiều do nhu cầu tăng cao trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Trung bình, các công ty công nghệ đã sa thải 10% nhân sự của họ.













Hoàng Thùy