Nhận tiền chuyển khoản nhầm, làm gì để tránh bị lừa đảo?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Bất ngờ nhận được tiền từ một tài khoản lạ, bạn không nên vội vàng chuyển trả. Đây có thể là giao dịch chuyển nhầm thực sự, nhưng cũng có trường hợp kẻ gian lợi dụng tình huống này để tiếp cận và lừa người nhận.

Khi phát hiện khoản tiền bất thường, trước tiên hãy kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng để xác nhận giao dịch đã thực sự phát sinh. Không nên chỉ dựa vào ảnh chụp màn hình hoặc thông báo chuyển tiền do người lạ gửi, bởi cơ quan công an đã ghi nhận thủ đoạn sử dụng thông báo chuyển tiền giả để lừa đảo.

Nếu có người gọi điện hoặc nhắn tin nhận là chủ khoản tiền và yêu cầu hoàn trả, không nên tự ý chuyển tiền ngay. Cách an toàn là liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức, cung cấp thông tin giao dịch và làm theo hướng dẫn để xác minh, xử lý. Trong thực tế, cơ quan công an cũng đã phối hợp với ngân hàng để hỗ trợ xử lý các trường hợp chuyển nhầm số tiền lớn.

Cần cảnh giác nếu người lạ yêu cầu:

- Chuyển tiền sang một tài khoản khác với tài khoản đã chuyển nhầm.

- Cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN hoặc thông tin thẻ.

- Bấm vào đường link hoặc quét mã QR để “xác nhận hoàn tiền”.

- Cài ứng dụng hoặc cho phép người khác điều khiển điện thoại.

- Chuyển một khoản “phí hoàn tiền”, “phí xác minh” hoặc “phí xử lý”.

Trong mọi trường hợp, không cung cấp OTP hay thông tin bảo mật cho bất kỳ ai. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, không thực hiện theo yêu cầu của người lạ và báo cơ quan chức năng khi có dấu hiệu nghi vấn.

Trong thời gian chờ xác minh, nên giữ nguyên số tiền nhận được và không tự ý sử dụng. Việc hoàn trả nên được thực hiện theo quy trình và hướng dẫn của ngân hàng, giúp hạn chế rủi ro cho cả người chuyển nhầm và người nhận.

Nguyên tắc dễ nhớ: Tiền lạ vào tài khoản - kiểm tra kỹ, không vội chuyển trả, không cung cấp thông tin bảo mật và liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn.