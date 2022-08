Nhân tố khiến Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire được nhà đầu tư lựa chọn

Phân khúc nhà liền thổ



Thị trường bất động sản đang diễn biến theo những xu hướng trái ngược nhau. Dễ thấy là sự rời bỏ phân khúc đất nền khi lượng quan tâm, tìm kiếm giảm từ 17 – 31%, tùy từng khu vực. Trong khi đó, dòng vốn đầu tư lại đang đổ về phân khúc nhà liền thổ tại các dự án được quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng của các chủ đầu tư uy tín. "Mọi người bắt đầu nhìn thấy dấu hiệu của giá "ảo" quá rủi ro ở phân khúc đất nền nên chuyển hướng sang các dự án để tìm kiếm kênh đầu tư an toàn, ổn định" – Anh Trần Hùng, nhân viên bán hàng một đại lý, phân tích.

Cùng với sự khan hiếm nguồn cung, giá nhà liền thổ ở cả 2 miền Nam – Bắc đều tăng mạnh. Như ở Hà Nội, các dự án mới mở bán có giá trung bình khoảng hơn 160 triệu VNĐ/m2, trong khi cùng kỳ năm 2021, mức giá chỉ ghi nhận khoảng 115 triệu VNĐ/m2, tức tăng hơn 1,4 lần. Theo đánh giá của hàng loạt công ty tư vấn quốc tế, xu hướng tăng sẽ còn được duy trì trong thời gian dài, đảm bảo tiềm năng sinh lời bền vững cho nhà đầu tư.

Hà Nội cũng đang là thị trường nhà liền thổ sôi động miền Bắc, theo thống kê mà CBRE Việt Nam vừa công bố. Theo đó, số căn mở bán mới tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, gồm cả biệt thự, shophouse, nhà liền kề... Khu vực phía Đông đang áp đảo với thị phần chiếm tới 63%, so với 32% ở phía Tây. Trong đó, Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire chính là "điểm đến" mà nhà đầu tư cả nước đang tìm kiếm.

Hệ thống tiện ích thịnh soạn chinh phục nhà đầu tư

Với 8 phân khu, giỏ hàng của đại đô thị có tới hơn 1 vạn căn, bao gồm đầy đủ các loại hình mà thị trường đang có nhu cầu. Trong đó, 84% số căn là shophouse, nhà liền kề - vốn vẫn được xem là "gà đẻ trứng vàng" khi sản phẩm vừa có đà tăng giá bán hàng năm, vừa thu được lợi nhuận hấp dẫn từ cho thuê. Cùng với đó, các phân khu dành riêng cho giới tinh hoa an cư cũng luôn có tính thanh khoản cao, được nhà đầu tư trường vốn ưa chuộng.

Nhà liền thổ Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire nổi bật trên thị trường vì được bao quanh bởi hàng loạt "kỳ quan đô thị mới". Đáng chú ý hơn cả là Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park lớn bậc nhất thế giới đã vận hành, gồm 3 mảnh ghép đầy sắc màu là 6 bể tạo sóng rộng 5,4 ha; Hồ nước mặn quy mô hàng đầu châu Á Laguna rộng tới hơn 9,3 ha và công viên Sandy Park hơn 10.000 m2. Tổ hợp được kiến tạo theo phong cách resort biển 5 sao, vừa là nơi khởi đầu lối sống nghỉ dưỡng thời thượng của cư dân, vừa là điểm hẹn văn hóa, giải trí của toàn khu vực.

Không gian sống nghỉ dưỡng được bao quanh bởi các "kỳ quan đô thị" là nhân tố tạo thêm sức hút cho nhà liền thổ ở Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire.

Dự kiến tháng 12 năm nay, Quảng trường Kinh đô ánh sáng Kingdom Avenue rộng 5,8 ha sẽ hoàn thành. Trong đó, tháp biểu tượng Nữ thần Ánh sáng cao tới 50 m mang vẻ đẹp nghệ thuật Phục Hưng sẽ là biểu tượng kiến trúc mới cho cả siêu quần thể đô thị biển; Quảng trường Empire Square rộng 3,68 ha được định hình là phố đi bộ sầm uất, với những cửa hàng sang trọng bao quanh, tạo nên khung cảnh phồn hoa không khác gì Paris (Pháp). Cảnh quan và môi trường sống tại siêu quần thể càng hấp dẫn hơn khi có thêm Công viên ven kênh Silk Park dài 2,6 km; Công viên trung tâm Empire Park rộng hơn 7,5 ha.

Siêu quần thể đô thị biển sở hữu gần 1.000 tiện ích đặc quyền dành cho các cư dân mọi lứa tuổi.

Hệ thống tiện ích của siêu quần thể đô thị biển lên tới gần 1.000 đầu mục khác nhau khi tích hợp với giai đoạn 1, đảm bảo đặc quyền sống tiện nghi, đủ đầy cho cư dân. Hơn thế nữa, hệ sinh thái dịch vụ "họ Vin" ở đây sẽ có quy mô lớn bậc nhất từ trước tới nay, gồm: 2 trung tâm thương mại Vincom, 2 hệ thống giáo dục chuẩn Vinschool, 2 bệnh viện đa khoa Vinmec chuẩn 5 sao, 1 tòa nhà văn phòng TechnoPark đạt tiêu chuẩn xanh, 1 đại học tinh hoa VinUni, mạng lưới buýt điện văn minh VinBus cùng tiêu chuẩn quản lý vận hành Vinhomes.

Tích hợp cùng lúc nhiều ưu thế vượt trội, lại có vị trí đắt giá khi sở hữu nhiều lối ra - vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường Vành đai 3,5 trong tương lai, kế cận ga metro tuyến số 8… Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire có nhiều dư địa để tăng trưởng vượt bậc. Đây cũng là lý do dự án ngay từ khi vừa ra mắt đã được các nhà đầu tư sành sỏi quan tâm.