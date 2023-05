Nhân viên IT với định nghĩa khác về công ty IT tốt nhất

Theo đó, năm 2023, đối với nhân viên IT tại thị trường Việt Nam nói riêng, một môi trường làm việc hạnh phúc và phù hợp để gắn bó lâu dài sẽ hội tụ 2 yếu tố chính sau đây, ngoài lương thưởng hấp dẫn và chế độ đầy đủ theo tiêu chuẩn.



Tập trung vào chương trình đào tạo mang tính dài hạn

Nếu các công ty trong danh sách "Công ty IT tốt nhất năm 2022" được vinh danh bởi những chính sách quan tâm đến sức khoẻ, tinh thần của nhân viên IT trong mùa dịch Covid-19 thì năm nay, một số công ty trụ hạng vẫn tiếp tục được yêu thích và bình chọn vào danh sách "Công ty IT tốt nhất năm 2023" bởi những nỗ lực nổi bật liên quan đến chiến lược phát triển dài hạn.

Theo chia sẻ từ hơn 18,000+ reviews được đăng tải trên ITviec từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022, so với các công ty Product thì các công ty Outsourcing vẫn đang chiếm thế "thượng phong" trong cuộc đua về các chiến lược đào tạo cụ thể; nhất là những công ty có quy mô lớn (trên 300 nhân viên).

Điển hình có thể kể đến Netcompany với hành động thiết thực là cử nhân viên IT sang Đan Mạch để tham gia khoá đào tạo ngắn trong 2-3 tuần. Theo chia sẻ từ đại diện Netcompany, trong năm 2023, công ty vẫn lên kế hoạch cử thêm hơn 200 nhân viên tham gia đào tạo.

EPAM Vietnam, với định hướng đào tạo các lãnh đạo tương lai, tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ với các khoá học được thiết kế phù hợp, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu; cùng chính sách trao quyền, khuyến khích nhân viên chủ động tham gia đào tạo với vai trò người hướng dẫn. Hoặc MTI Technology thì chọn hướng phát triển các dự án nội bộ, phục vụ cho chính nhân viên trong công ty để nhân viên vừa được học tập các kỹ năng mới, vừa có cơ hội thực hành trên đa nền tảng.

Nguồn ảnh: EPAM Vietnam

Bên cạnh những khoá đào tạo được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế thì những chính sách như tài trợ khoá học trực tuyến trên các nền tảng Udemy, LinkedIn Learning… hoặc thành lập các CLB tiếng Anh, CLB chuyên môn IT để hỗ trợ nhân viên phát triển bản thân cũng được triển khai bởi một số công ty như LG Electronics Development Vietnam, Positive Thinking Company, Tyme, Orient Software Development Corp…và mang lại kết quả tích cực.

Triển khai hoạt động cụ thể & phản hồi nhanh chóng với các biến đổi tâm lý của nhân viên

Mặc dù thời điểm báo động của Covid-19 đã qua nhưng bài toán về cách ổn định tâm lý, cải thiện trải nghiệm làm việc và nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân viên vẫn là thách thức không nhỏ với một số công ty trong năm 2022-2023. Chính điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự khác biệt về kỳ vọng của nhân viên IT, cũng như thứ hạng danh sách công ty IT tốt nhất.

Restaff - House of Norway với định hình xây dựng sự vững chắc từ gốc, không chủ trương triển khai những hoạt động mang tính "ứng phó ngắn hạn" mà liên tục cải tiến từ những chính sách nền tảng, lấy con người làm trung tâm là minh chứng rõ nét nhất với thành quả 4 năm nằm trong bảng xếp hạng "Công ty IT tốt nhất Việt Nam". Theo chia sẻ từ đại diện Restaff thì công ty rất sâu sát với nhân viên ở những thời điểm nhạy cảm trên thị trường và luôn chủ động tạo ra các buổi trao đổi để nhân viên thoải mái đối thoại, chia sẻ các vấn đề cá nhân nhằm ổn định tâm lý và tự tin trên con đường phát triển sự nghiệp.

Nguồn ảnh: Restaff - House of Norway

AMANOTES cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong các hoạt động hướng đến đảm bảo, nâng cao tinh thần làm việc cho nhân viên. Có thể kể đến một số chương trình triển khai thành công và được nhân viên đánh giá cao như EAP (Employee Assistance Program) - chương trình trợ giúp cá nhân, Health Talk, Mental Check… đã được áp dụng từ thời điểm giãn cách xã hội và kéo dài đến nay.

Nguồn ảnh: AMANOTES

Ngoài ra, với sự thấu hiểu về tầm quan trọng của việc chia sẻ thường xuyên, một số công ty như Allgrowlabo Co.,Ltd., Nextlab Technology, Parcel Perform, Nashtech, Facilitated Work Hub hay Orient Software Development Corp. cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên như: mini game, phát triển các CLB do nhân viên tự đề xuất và điều hành, tổ chức các buổi chia sẻ hàng tháng, hàng quý…

Nguồn ảnh: Parcel Perform

Không đơn thuần là các hoạt động riêng lẻ với mục đích tự phát, đó là những nỗ lực cho thấy các đại diện trong danh sách "Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2023" đều thực sự nghiêm túc với mục tiêu mang đến môi trường làm việc hạnh phúc nhất cho toàn thể nhân viên, đặc biệt là những nhân viên IT tài năng.