Nhân viên phòng công chứng Quận 9: “Tôi không có thời gian đứng dậy đi ăn cơm trưa khi hồ sơ mua bán nhà đất bỗng tăng mạnh”

“Nói thật, tôi không có thời gian đứng dậy ăn cơm trưa hay đi ra ngoài. Mấy tuần nay khách hàng và hồ sơ tăng liên tục”, chị H cho biết.

Ngồi tại phòng công chứng PP trên đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Q.9 vào ngày thứ 5 trong tuần, chúng tôi nhận thấy lượng khách hàng ra vào tăng nhiệt rõ nét so với giai đoạn tháng 1/2023. Trong đó, nhiều lượt khách hàng là nhà đầu tư và môi giới bất động sản đến giao dịch mua bán. Công chứng viên làm việc gần như không có thời gian tạm nghỉ. Không khí này khác hẳn giai đoạn cuối năm 2022.

Theo công chứng viên, từ đầu tháng 3/2023 đến nay, lượng hồ sơ liên quan chuyển nhượng đất đai tăng khoảng 30-40% so với giai đoạn cuối năm 2022. Nếu thời điểm tháng 1/2023 hồ sở chủ yếu là tài sản thừa kế, kí uỷ quyền… thì hiện nay hồ sơ chuyển nhượng đất đai chiếm phần lớn. Không khí tại phòng công chứng này rộn ràng hẳn so với thời điểm tháng trước.

Phòng công chứng trên địa bàn quận 9 đã rộn ràng trở lại. Ảnh: Hạ Vy

Nhìn vào phòng công chứng để thấy, hoạt động mua bán nhà đất đã quay trở lại. Các nhà đầu tư đã quan tâm đến đất giảm giá thay vì nghe ngóng như đợt trước. Thị trường đã xuất hiện các giao dịch xuống cọc, kí công chứng. Đây cũng là điểm mới của thị trường đất nền phía Nam.

Tại phòng công chứng Chợ Lớn (Q.5, Tp.HCM), giai đoạn này cũng rục rịch hồ sơ chuyển nhượng đất đai. Theo một công chứng viên, lượng hồ sơ đất đai tăng mạnh so với thời điểm ngay sau Tết nguyên đán. Đây là nơi tiếp nhận hồ sơ đất đai khu vực phía Tây và Nam Tp.HCM. Nếu sau Tết nguyên đán, nhân viên vắng việc làm thì hiện tại khá bận rộn.

Tìm hiểu được biết, các sản phẩm giao dịch thời điểm này là “hàng ngộp” giá sâu. Những nền đất, căn nhà được bán ra với mức giảm từ 30-50% được nhà đầu tư có tài chính vào “ôm”. Thậm chí, có những nhà đầu tư ôm nhiều nền cùng lúc. Môi giới bất động sản cũng đã ra quân mạnh thời điểm này.

Ghi nhận tại thị trường đất nền khu Đông Tp.HCM cho thấy, hoạt động môi giới dẫn nhà đầu tư đi xem đất đã tăng nhiệt trở lại từ thời điểm cuối tháng 3/2023. Những nền đất giá từ 2.3-2.6 tỉ đồng/nền (đã giảm so với giá thị trường từ 200-400 triệu đồng) được nhà đầu tư quan tâm. Nhiều người “canh” thêm thời điểm giảm giá sâu để mua vào. Cá biệt có một số nền đất đã giảm nửa tỉ đồng so với giá thị trường, giảm mạnh so với thời điểm cuối năm 2022. Theo đó, thay vì “ngắm nghía”, một số nhà đầu tư có sẵn tiền mặt đã quyết định xuống tiền thời điểm này. Đó là lý do, thị trường đất nền phía Nam đã rục rịch trở lại sau giai đoạn trầm lắng. Tuy nhiên, giao dịch chủ yếu đến từ hàng ngộp giảm giá sâu.

Nhà đầu tư và môi giới đã quay trở lại thị trường. Ảnh: Hạ Vy

Từng dự báo về diễn biến đất nền phía Nam, chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang cho rằng, từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay thị trường bất động sản có thể xuất hiện “sóng” ở đáy. Giao dịch xuất hiện mạnh ở các bất động sản giảm giá. Đây là diễn biến dễ nhận thấy trên thị trường khi trong suốt thời gian gần đây, thị trường thứ cấp liên tục xuất hiện hàng ngộp tài chính.

Theo các môi giới bất động sản, hoạt động nhà đầu tư đi săn và “xuống tiền” với bất động sản ở giai đoạn này cho thấy những tín hiệu tích cực. Nhiều nhà đầu tư nhận thấy, nếu không mua lúc này sẽ rất khó để tìm kiếm được bất động sản giá tốt khi thị trường phục hồi.