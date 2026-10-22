Nhân viên tiệm vàng thực hiện chuyển khoản thành công 41 triệu đồng, ngay sau đó phải đến công an trình báo

Ngày 21/10/2026, tại trụ sở Công an xã Thạnh Phú, thành phố Cần Thơ, chị P.T.T.M đã hoàn trả 41 triệu đồng cho anh N.T.N do chuyển khoản nhầm. Việc bàn giao được thực hiện theo nguyện vọng của hai bên, dưới sự chứng kiến của Công an xã.

Trước đó, khoảng 17h30 cùng ngày, anh N.T.N, nhân viên tiệm vàng Kim Thanh tại xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, thực hiện giao dịch chuyển khoản 41 triệu đồng vào tài khoản của chị P.T.T.M. Sau khi kiểm tra giao dịch, anh N. phát hiện đã chuyển nhầm tiền.

Anh N. sau đó liên hệ với chị M. để thông báo sự việc, đề nghị nhận lại số tiền chuyển nhầm. Hai bên cùng đến trụ sở Công an xã Thạnh Phú trình báo. Chị M. đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền cho anh N.

Đến 18h15 cùng ngày, tại trụ sở Công an xã Thạnh Phú, biên bản bàn giao 41 triệu đồng được lập theo nguyện vọng của hai bên. Các bên kiểm tra, thống nhất nội dung và xác nhận việc bàn giao, tiếp nhận tiền dưới sự chứng kiến của đại diện Công an xã. Quá trình bàn giao hoàn tất lúc 18h30.

Việc chị P.T.T.M tự nguyện hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm thể hiện sự trung thực, không tham tài sản của người khác. Sự hỗ trợ của Công an xã Thạnh Phú giúp quá trình bàn giao được ghi nhận rõ ràng, góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân và lan tỏa những việc làm tốt trong cộng đồng.

Công an xã khuyến cáo người dân thận trọng khi thực hiện giao dịch điện tử, kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Khi phát hiện chuyển khoản nhầm hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xác minh và hoàn trả tiền đúng người.

Theo Công an thành phố Cần Thơ