"Nhập gia tùy tục": Tham gia cuộc chiến giảm giá, Elon Musk hạ giá xe Tesla còn “sốc” hơn cả thương hiệu nội địa Trung Quốc

Cụ thể, Tesla đã giảm giá Model 3 ở mức 6% so với tháng 12 năm ngoái và giảm giá Model Y 11% trong cùng khoảng thời gian, Junheng Li - Giám đốc điều hành và Giám đốc nghiên cứu của JL Warren Capital - cho biết trong báo cáo.

Bà cho biết, xe Han của hãng BYD chỉ giảm 5% giá bán trong thời gian đó. Han, mẫu xe điện sedan cao cấp của công ty, được bán với mức giá tương tự như ô tô của Tesla - trên 200.000 nhân dân tệ (28.000 USD). Hầu hết các mẫu xe khác của BYD đều có giá thấp hơn nhiều.

Báo cáo cho thấy BYD đã tăng cường các chương trình khuyến mại trong suốt cả năm, giảm 10% hoặc 17% giá của một số mẫu xe trên thị trường đại chúng. Bà Li cho biết: “Giảm giá ở mức 2 con số là một chương trình khuyến mãi phổ biến của các nhà sản xuất thiết bị nhằm kích thích lượng hàng bán ra và đạt được mục tiêu kinh doanh”.

Công ty khởi nghiệp xe điện cao cấp Nio cũng giảm giá trong năm nay, mặc dù ban đầu hãng đã cố gắng tránh bị cuốn vào cuộc chiến giá cả trong ngành.

Các nhà phân tích của HSBC cho biết trong một báo cáo ngày 4/12 về ngành ô tô: “Không giống như ở EU hay Mỹ, giá trị thu hồi (residual value) dường như không ảnh hưởng nhiều đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng Trung Quốc. Đó có lẽ là lý do tại sao cạnh tranh về giá ở Trung Quốc lại rất gay gắt so với EU/Mỹ”.

Nhờ hỗ trợ của chính phủ, mức độ phổ biến của các phương tiện sử dụng năng lượng mới - bao gồm ô tô chạy bằng pin và động cơ hybrid - đã tăng tới mức chiếm hơn 1/3 số ô tô chở khách mới được bán ở Trung Quốc.

Bà Li kỳ vọng rằng tỷ lệ phổ biến sẽ vào khoảng 40% trong năm tới, trong khi doanh số bán ô tô điện tăng 20%, chậm lại so với mức tăng 35% vào năm 2023. Còn trong năm nay, các nhà sản xuất ô tô lớn nhất ngành đã có “mục tiêu quá tham vọng” ở mức 93% tăng trưởng doanh thu, bà Li nhận định. Trong số 13 nhà sản xuất xe điện lớn ở Trung Quốc, chỉ có Tesla và Li Auto là đạt được mục tiêu bán hàng tương ứng trong năm.

Điều đó báo hiệu sự cạnh tranh khốc liệt ở Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới, có thể dẫn đến nguy cơ lãng phí trong ngành.

Li cho biết: “Các mẫu xe mới thúc đẩy nhu cầu xe điện, nhưng phải trả giá bằng việc tăng cường cuộc chiến giá cả khi thị trường tràn ngập hàng tồn kho của các mẫu xe 'lỗi thời'. Đáng chú ý, vòng phát triển xe đời mới đã giảm xuống chỉ còn 1-2 năm so với những kế hoạch phát triển kéo dài 3 năm trước đó”.

Tham khảo CNBC