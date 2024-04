Nhập khẩu ô tô tháng 3 tăng vọt, vì sao?

Theo báo cáo từ Tổng Cục Thống kê, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 3 vừa qua ước đạt khoảng 15.000 chiếc, tăng 55,5% so với tháng 2 nhưng so với cùng kỳ năm ngoái vẫn giảm nhẹ khoảng 1,7%.

Tổng cộng số lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong 3 tháng đầu năm đạt khoảng 31.450 xe, giảm hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với ô tô lắp ráp trong nước trong tháng 3 vừa qua đạt khoảng 24.500 xe, tăng hơn 52% so với tháng 2, còn so với cùng kỳ lại giảm 14,3%. Cộng dồn 3 tháng đầu năm, số lượng xe sản xuất lắp ráp trong nước đạt khoảng 62.200 xe, giảm trên 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng mạnh trong tháng 3-2024

Lý giải về việc nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng đáng kể trong tháng 3, đại lý của các hãng xe cho biết do tháng 2 rơi vào tháng nghỉ Tết Nguyên nên tiêu thụ trong tháng này giảm sâu đến phân nửa so với tháng 1-2024. Và trong tháng 3, hoạt động buôn bán đã trở lại bình thường nên các hãng xe tăng tốc nhập khẩu trở lại.

Nhiều đại lý ô tô nhận xét giá xe hiện nay khá tốt, với nhiều ưu đãi giảm giá mạnh, tặng lệ phí trước bạ 50%-100% nên thu hút được khách hàng chọn mua xe vào thời điểm này để được hưởng lợi nhiều hơn.

Dự kiến, trong quý II này các hãng sẽ nhập thêm nhiều mẫu xe mới nên mức giá sẽ không còn thấp nữa, nên một số khách hàng quyết định mua xe trước để được lợi về giá.

Đại diện một hãng xe Nhật cho biết kinh tế đang có dấu hiệu tốt lên dần, nhất là thị trường bất động sản cũng đã có tín hiệu tích cực hơn. Thị trường bất động sản tốt lên sẽ kéo thị trường ô tô tiêu thụ tăng lên đáng kể. Từ những tín hiệu trên, các hãng mạnh dạn nhập xe về với số lượng cao hơn đầu năm.