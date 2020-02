Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19

Tiếp nối gói viện trợ sinh phẩm cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE) để ứng phó với dịch bệnh do virus COVID-19 tại Việt Nam và nhận được yêu cầu từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã quyết định viện trợ sinh phẩm cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị tương đương 4 triệu JPY. Hôm nay, tại Viện đã diễn ra lễ trao tặng gói viện trợ đầu tiên trị giá khoảng 1 triệu JPY.

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh hiện là đơn vị quản lý các trung tâm kiểm soát bệnh tật của 20 tỉnh phía Nam, và được Bộ Y tế chỉ đạo là nơi thực hiện các chuẩn đoán xác định các bệnh nhân nghi nhiễm virus COVID-19 tại khu vực phía Nam.

Cho đến nay, Việt Nam cũng đã phải đối phó với rất nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như đại dịch SARS năm 2003, đại dịch cúm gia cầm H5N1 năm 2004. Để hỗ trợ Việt Nam, từ năm 2006, Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ các dự án viện trợ không hoàn lại thiết lập phòng an toàn sinh học cấp 3, dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cho hệ thống phòng xét nghiệm y tế về an toàn sinh học và xét nghiệm các tác nhân gây bệnh nguy hiểm.

Hiện nay, dự án giai đoạn 3 "Nâng cao năng lực cho hệ thống phòng xét nghiệm y tế về an toàn sinh học và xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại Việt Nam, Lào, Campuchia (2017 – 2022)" đã phái cử 2 chuyên gia dài hạn làm việc tại NIHE để nâng cao năng lực xét nghiệm không chỉ ở NIHE mà còn cả Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh. Trong khuôn khổ dự án, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một trong các đối tác chính nhận hỗ trợ kỹ thuật về thiết lập phòng an toàn sinh học cấp 3 và nâng cao năng lực xét nghiệm các tác nhân gây bệnh nguy hiểm và an toàn sinh học để có thể thực hiện các xét nghiệm phát hiện nhanh hơn.

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Nhật Bản, sẽ tiếp tục hợp tác cùng Chính phủ Việt Nam chung sức ứng phó với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt là dịch bệnh do virus COVID-19 lần này.

Theo thông cáo báo chí ngày 7/2/2020, để ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và dựa trên đề nghị của NIHE, JICA đã cung cấp gói viện trợ sinh phẩm với tổng giá trị tương đương 14 triệu JPY cho NIHE, trong đó đã trao lô hàng viện trợ đầu tiên tương đương 2,3 triệu JPY ngày 7 tháng 2 vừa qua. Ngoài ra, JICA cũng đã thực hiện các hoạt động viện trợ cho các đơn vị y tế khác, trong đó có hỗ trợ đồ bảo hộ cá nhân cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương …. Tổng giá trị viện trợ cho Việt Nam để ứng phó với dịch bệnh COVID-19 dự kiến lên tới 20 triệu JPY.