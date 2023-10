Nhiệt điện Hải Phòng (HND) báo lãi đột biến quý 3, cổ phiếu bất ngờ tăng vọt lên cao nhất 2 tháng

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã HND) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 với doanh thu thuần đạt 2.884 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình từ phía công ty, mặc dù sản lượng điện quý 3/2023 cao hơn cùng kỳ 100 triệu kWh nhưng do giá than giảm dẫn đến giá Pc giảm làm giảm doanh thu.

Trong quý 3, giá vốn trong kỳ giảm mạnh hơn giúp lợi nhuận gộp của Nhiệt điện Hải Phòng tăng mạnh 138% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 253 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tương ứng được cải thiện rõ rệt từ mức 3,5% trong quý 3/2022 lên mức 8,8% trong quý 3 vừa qua. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp lãi trước thuế 202 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng thu về 192 tỷ đồng, tăng 373% so với quý 3/2022.

Lũy kế 9 tháng, Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.822 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 561 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và gần hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm đề ra (566 tỷ đồng).

Nhiệt điện Quảng Ninh là đơn vị vận hành 2 nhà máy điện Quảng Ninh 1 và Quảng Ninh 2 với tổng công suất là 1.200 MW. Đơn vị này phụ trách cung cấp điện cho khu vực Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với sản lượng điện bình quân thiết kế 7,2 tỷ kWh/năm. Năm 2023, doanh nghiệp đặt kế hoạch sản lượng điện sản xuất đạt 7,519 tỷ kWh và sản lượng điện bán ở mức đạt 6,815 tỷ kWh.

Năm nay được dự báo tiếp tục là năm khó khăn với Nhiệt điện Quảng Ninh với bối cảnh xung đột, căng thẳng các khu vực trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ lan rộng, gây biến động nguồn cung, giá cả các nguyên nhiên vật liệu, tỷ giá. Doanh nghiệp cho rằng điều này sẽ tác động mạnh đến đảm bảo nguồn than/giá than cung cấp và áp lực chỉ tiêu suất hao nhiệt so với PPA.

Về công tác ký kết hợp đồng mua bán than năm 2023, Nhiệt điện Quảng Ninh cho biết đã hoàn thành ký kết các hợp đồng mua bán than năm 2023 với các nhà cung cấp vào tháng 12/2022. Cụ thể, hợp đồng mua than với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ở mức 3 triệu tấn (+/-5%) và hợp đồng mua than với Tổng Công ty Đông Bắc ở mức 900.000 tấn (+/-10%).

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng đã giảm hơn 200 tỷ so với thời điểm đầu năm, xuống dưới mức 8.000 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn tài sản là các khoản phải thu (3.069 tỷ đồng) và tài sản cố định (3.935 tỷ đồng). Nợ vay tài chính tăng nhẹ so với đầu năm lên hơn 800 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/10 tổng nguồn vốn.

Trên thị trường, cổ phiếu HND đã bất ngờ bứt phá mạnh sau thông tin lãi lớn. Bất chấp thị trường giảm sâu, cổ phiếu này tăng hơn 7% phiên đầu tuần lên mức 14.800 đồng/cp, cao nhất trong vòng 2 tháng. So với thời điểm đầu năm, HND đã tăng 21% thị giá. Vốn hoá tương ứng đạt 6.900 tỷ đồng.