Nhiệt điện Hải Phòng: LNST quý 2/2023 giảm 35% so với cùng kỳ nhưng quay trở lại mức lãi trên trăm tỷ sau 3 quý thê thảm

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023 với doanh thu thuần 3.336 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, sản lượng điện quý này tăng đã giúp cho doanh thu tăng . Bên cạnh đó giá Pc tăng do giá than tăng và giá thị trường cao hơn cũng kỳ cũng là yếu tố đóng góp vào mức tăng trưởng này.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng mạnh hơn doanh thu và biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 12,6% về còn 6,9%. Theo giải trình, giá than tăng nhanh khiến chi phí giá vốn của Nhiệt điện Hải Phòng tăng.

Doanh thu tài chính của doanh nghiệp là âm 1,4 tỷ đồng do khoản lãi chênh lệch tỷ giá giảm. Chi phí tài chính giảm 75,6% còn 14,2 tỷ đồng nhờ việc công ty giảm các khoản nợ vay tài chính.

Kết quả, Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận 190,5 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 35,3% so với quý II/2023. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cũng giảm 35,3% còn 181 tỷ đồng.

EPS giảm từ 560 đồng về còn 362 đồng. Mặc dù lợi nhuận giảm nhưng mức lợi nhuận này là sự nhảy vọt so với 3 quý liền kề trước đó và quay lại con số trên trăm tỷ.

Trong quý 3, quý 4/2022 và quý 1/2023, Nhiệt điện Hải Phòng chỉ lãi lần lượt 40 tỷ, - 7 tỷ và 10 tỷ.

Lũy kế 6 tháng năm nay, Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận doanh thu 5.937 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, công ty lãi ròng 191 tỷ đồng, giảm 64,5%.

Năm nay, doanh nghiệp nhiệt điện này lên kế hoạch kinh doanh với 13.297 tỷ đồng doanh thu, lãi trước thuế 565 tỷ đồng. Như vậy đơn vị này đã hoàn thành 44,7% kế hoạch doanh thu và 35,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng đạt 8.195 tỷ đồng, giảm 25 tỷ đồng so với số đầu năm. Các khoản phải thu ngắn và dài hạn là 2.840 tỷ đồng, chiếm 35% tài sản.

Nợ vay tài chính của doanh nghiệp là 785 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp này đã không còn ghi nhận một đồng nợ vay dài hạn nào. Đầu năm khoản mục này là 392 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 6.212 tỷ đồng với 5.000 tỷ đồng vốn góp chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 441 tỷ đồng.