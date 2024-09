Nhiệt điện Thăng Long phát hành 899,5 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long (TLP) phát hành thành công 8.995 trái phiếu mã TLPCH2427001 tại thị trường trong nước, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất 10%. Giá trị phát hành là 899,5 tỷ đồng. Với kỳ hạn 36 tháng, lô trái phiếu này của TLP dự kiến đáo hạn ngày 22/8/2027.

Trước đó năm 2021, TLP đã phát hành thành công 1.125 trái phiếu mã TLPCH2126001, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất 9,5%. Giá trị phát hành là 1.125 tỷ đồng. Với kỳ hạn 5 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2026. Tuy nhiên, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới thông báo, mã trái phiếu này của TLP tạm ngừng giao dịch từ ngày 25/9/2024 với lý do doanh nghiệp thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long thành lập ngày 3/8/2007, trụ sở chính tại xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là sản xuất truyền tải và phân phối điện.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, TLP có vốn chủ sở hữu là 3.657,9 tỷ đồng, giảm gần 11,38% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số nợ phải trả trên tổng vốn chủ sở hữu là 2,79, tăng 0,33 so với cùng kỳ năm trước, dư nợ trái phiếu là 0,16, giảm 0,01 so với cùng kỳ. Khấu trừ các khoản thuế phí, TLP báo lỗ 457,9 tỷ đồng, lỗ ít hơn cùng kỳ năm trước 13,32%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng vốn chủ sở hữu không biến động so với cùng kỳ năm trước, vẫn giữ nguyên ở mức 13%.