Nhiệt độ tại New York giảm sâu tới mức nguy hiểm, chuyên gia cảnh báo "rắc rối lớn"

Các nhà khí tượng học cảnh báo thành phố New York (Mỹ) dự kiến sẽ hứng chịu đợt giảm nhiệt kỷ lục vào cuối tuần này - nhiệt độ xuống thấp tới mức nguy hiểm chỉ còn một chữ số kèm theo những đợt gió Bắc Cực khắc nghiệt.

Thủy ngân được dự báo sẽ giảm xuống mức thấp đóng băng là 4 độ F (khoảng -16°C) vào thứ Bảy (7/2), với cảm giác thực tế có thể xuống tới -20 độ F (khoảng -29°C).

Ảnh: AFP

Chuyên gia khí tượng cao cấp Tom Kines từ AccuWeather nhận định: "Nếu bạn không được bảo vệ kỹ lưỡng và ở ngoài trời quá 30 phút, bạn sẽ gặp rắc rối lớn với tình trạng tê cóng và hạ thân nhiệt."

Theo ông Kines, thứ Bảy dự kiến sẽ có tuyết với mức nhiệt thấp nhất là 6 độ F (-14°C), trước khi ấm dần lên mức cao nhất là 24 độ F (-4°C) vào thứ Hai (9/2) và đạt ngưỡng 30 độ F (khoảng 0°C - 4°C) vào thứ Ba (10/2).

Lần gần nhất New York ghi nhận mức nhiệt thấp như vậy là vào ngày 4/2/2023, khi thành phố run rẩy trong mức 3 độ F (-16°C). Để so sánh, ngày 8/2 lạnh nhất trong lịch sử là -7 độ F (-22°C) được thiết lập vào năm 1934. Nhiệt độ trung bình tại NYC vào tháng 2 thường rơi vào khoảng 35,9 độ F (khoảng 2°C).

Về dài hạn, thời tiết dự kiến sẽ ấm dần lên vào tuần tới — cho đến giữa tháng, khi mức nhiệt cao nhất có thể tăng lên ngưỡng 40 độ F (khoảng 4°C - 9°C), theo nhà khí tượng cao cấp Carl Erickson của AccuWeather.

"Sau ngày 10/2, cái lạnh cực độ thực sự sẽ giảm bớt," ông nói. "Nhưng điều đó sẽ không kéo dài." Cái lạnh khắc nghiệt sẽ quay trở lại vào cuối tháng khi nhiệt độ chạm mức 20 độ F (khoảng -7°C) quanh ngày 25/2. "Một khi qua ngày 25 và 26, đó là lúc chúng ta sẽ quay lại đợt lạnh kéo dài."

Ông cũng cho biết mức nhiệt thấp của cuối tuần này "có khả năng" là mức lạnh nhất mà thành phố New York phải hứng chịu trong phần còn lại của mùa đông năm nay.

Nguồn: NYPost