Nhiệt độ xuống 2 độ C, đỉnh Fansipan xuất hiện băng

Khoảng 5h ngày 23/11, tại đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống 2 độ C. Lớp băng mỏng (còn gọi là sương muối) phủ trắng sàn gỗ khu vực đặt biểu tượng Fansipan.

Hình ảnh băng mỏng xuất hiện tại đỉnh Fansipan sáng 23/11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 23/11, tại Hà Nội thời tiết nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 15-17 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Dự báo từ đêm 23/11 đến ngày 1/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng, khoảng đêm 25/11 và ngày 26/11 mưa rải rác. Ngày 27-28/11, thêm đợt không khí lạnh tràn về nước ta, khu vực này trời chuyển rét, từ 29/11 đêm và sáng trời rét.