Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá

Khoảng 7h ngày 17/12, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) đo được khoảng -1 đến -2 độ C.

Các bề mặt bắt đầu hình thành một lớp băng mỏng và tan sau khoảng 30 phút.

Ở độ cao thấp hơn, khu vực vườn hoa dơn và ga đến tàu hoả leo núi Fansipan, băng tan sau 3 tiếng.

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu mùa đông năm nay, đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá.

Những ngày tới, khi không khí lạnh tiếp tục tràn về miền Bắc, dự báo hiện tượng băng giá trên đỉnh Fansipan sẽ xuất hiện nhiều và kéo dài.

Trả lời PV VTC News, ông Lưu Minh Hải, nguyên Giám đốc đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, trưa nay tại thị xã Sapa (Lào Cai), nhiệt độ quan trắc đo được là 3,4 độ C và vẫn đang tiếp tục giảm.

"Ở Fansipan đã xảy ra hiện tương băng giá. Khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, hạt nước mưa gặp lạnh đông kết lại tạo thành lớp băng mỏng phủ cây cối, đường đi... Dự báo đêm nay, các tỉnh, thành miền Bắc nhiệt độ sẽ giảm thấp nhất trong đợt không khí lạnh lần này. Vùng núi cao các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai... cũng có thể xảy ra hiện tượng băng giá, sương muối", ông Hải nói.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 17-21/12, Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi Bắc Bộ khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ C, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16-18 độ C.