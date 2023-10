Nhiều chung cư mini của ông Nghiêm Quang Minh được sửa chữa, bổ sung PCCC

Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục tham mưu UBND các phường triển khai và duy trì hoạt động hiệu quả của các mô hình “Hộ gia đình an toàn về PCCC theo phương châm bốn tại chỗ”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”; tổ chức kiểm tra, đánh giá, kiến nghị rõ về lối thoát nạn tại hộ gia đình, chủng loại phương tiện chữa cháy, dụng cụ phá dỡ và các loại phương tiện khác (mặt nạ phòng độc, thang dây, thiết bị báo cháy cục bộ….).