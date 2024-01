Nhiều "cụ ông, cụ bà" U80, U90 tại Việt Nam sở hữu khối tài sản hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng vẫn miệt mài điều hành cơ nghiệp

Ở cái tuổi mà đáng lẽ đã nghỉ hưu cả chục năm, trong khi nhiều người đã nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống yên bình ở tuổi xế chiều, nhiều "cụ ông, cụ bà" Việt Nam ở lứa tuổi 70-80 tuổi vẫn đang nắm giữ vai trò quan trọng trong việc điều hành doanh nghiệp.

Lớn tuổi nhất trong danh sách là bà Nguyễn Thị Nhung và ông Huỳnh Văn Chính đều sinh năm 1941, năm nay 83 tuổi, đang là Chủ tịch HĐQT của CTCP Sơn Á Đông (ADP) và Chủ tịch HĐQT của của CTCP Dệt may 29/3 (HCB).



Trong đó, bà Nguyễn Thị Nhung đã làm việc từ năm 1960 đến nay. Bà từng công tác tại Nhà máy Cao su Sao vàng Hà Nội từ năm 1960 - 1966, sau đó làm thực tập sinh nước CHXHCN Tiệp Khắc trong 6 năm rồi công tác ở Nhà máy Sơn Tổng Hợp Hà Nội, đến năm 1976 bà tiếp quản Nhà máy Sơn Á Đông và công tác tại Sơn Á Đông trong suốt nhiều năm. Năm 2020, bà Nguyễn Thị Nhung từng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của công ty. Đến tháng 4/2022, bà Nhung lại quay lại vị trí Chủ tịch HĐQT, vị trí Tổng giám đốc ADP chuyển cho ông Võ Hồng Hà.

Tính theo giá trị của 2,3 triệu cổ phiếu ADP đang nắm giữ, tài sản trên sàn chứng khoán của bà Nhung là 45 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Văn Chính đã gắn bó với Dệt may 29/3 từ khi mới thành lập với vị trí ban đầu là Chủ nhiệm Tổ hợp Dệt may 29/3. Từ năm 2007 đến nay, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Dệt may 29/3.

Theo thống kê các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, hiện có 5 lãnh đạo doanh nghiệp có độ tuổi trên 80 tuổi, ngoại trừ bà Nguyễn Thị Nhung và ông Huỳnh Văn Chính còn có bà Nguyễn Bạch Tuyết (1942), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG); ông Nguyễn Đoàn Thăng (1943), Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) và ông Nguyễn Văn Viện, Chủ tịch HĐQT CTCP Sơn Hải Phòng (HPP).

HĐQT của RAL hiện nay, ngoài ông Nguyễn Đoàn Thăng thì cũng có nhiều người cao tuổi khác như ông Trần Văn Thái, Thành viên HĐQT, 76 tuổi; ông Trần Trung Tưởng, Chủ tịch HĐQT, 62 tuổi; ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Chủ tịch HĐQT, 63 tuổi.

Nhiều người thậm chí không chỉ quản lý 1 doanh nghiệp mà còn đang quản lý nhiều doanh nghiệp, như bà Mai Kiều Liên. Bà Mai Kiều Liên hiện đang là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - VNM) và làm Chủ tịch HĐQT 2 công ty con của Vinamilk là CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (MCM) và Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC).

Tính theo giá trị cổ phiếu VNM đang nắm giữ, tài sản trên sàn chứng khoán của bà Liên là 440 tỷ đồng.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, được biết đến như Vua hàng hiệu, hiện là Chủ tịch HĐTV của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương và Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất - Sasco (SAS).

Ông Đào Ngọc Thanh, đang là Chủ tịch HĐQT Contana Group (CSC), Vinaconex (VCG) và công ty con của Vinaconex - Vinaconex ITC. Ông Thanh trực tiếp nắm 9 triệu cổ phiếu CSC, chỉ tính riêng số cổ phiếu này, tài sản của ông là 260 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số lãnh đạo cao tuổi đã thôi chức và chuyển giao công việc lại cho các con như ông Lê Văn Tam (Mía đường Lam Sơn), bà Trần Thị Thái (Mía đường Sơn La), ông Vũ Ngọc Sơn (Hải An - HAH), bà Nguyễn Thị Cải (thép Thái Hưng), ông Vưu Khải Thành (Biti's).