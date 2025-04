Nhiều doanh nghiệp 'cài số lùi' trong năm nay

Tuần này, có 5 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó tất cả công ty đều trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 120% và thấp nhất là 2%.

Kế hoạch đi lùi

Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán: TDC) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 24/4 tại tỉnh Bình Dương.

Trong năm nay, TDC đặt kế hoạch tổng doanh thu 3.139 tỷ đồng (tăng gần 140% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế dự kiến 239 tỷ đồng (giảm gần 46% so với cùng kỳ), cổ tức dự kiến tỷ lệ 8%.

Về định hướng kinh doanh, TDC chọn xây dựng làm lĩnh vực trọng tâm. Theo đó, TDC phát triển các dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp do tỉnh Bình Dương chủ trì, tham gia gói thầu xây dựng cao tốc Thủ Dầu Một - Chơn Thành...

TDC sẽ thực hiện tái cấu trúc nợ bằng việc đàm phán gia hạn nợ với ngân hàng , chuyển đổi sang lãi suất cố định, mua lại trái phiếu trước hạn, tăng cường thu hồi công nợ khó đòi, giảm hệ số nợ, tăng hệ số vòng quay hàng tồn kho, phát hành cổ phiếu để huy động vốn dài hạn.

Đáng chú ý, TDC quyết định trình cổ đông không trả cổ tức năm 2024 với lý do lợi nhuận năm 2024 chỉ đủ bù lỗ lũy kế cho năm 2023.

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam ( Vinasun - mã chứng khoán: VNS) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 24/4. Năm nay, Vinasun trình cổ đông phương án kinh doanh với tổng doanh thu và thu nhập gần 1.000 tỷ đồng (giảm 7%), tổng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 53 tỷ đồng (giảm 36% so với thực hiện năm 2024). Công ty dự kiến trả cổ tức tỷ lệ là 10%.

Vinasun đánh giá, năm nay, bên cạnh các yếu tố vĩ mô có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc cạnh tranh gay gắt với các công ty đã và đang tham gia vào thị trường taxi TPHCM vẫn là một thách thức thường xuyên cho Công ty. Do đó, Vinasun sẽ tập trung đầu tư mới dòng xe Hybrid để thay thế dòng xe xăng nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Doanh nghiệp này dự kiến đầu tư khoảng 400 chiếc xe, tập trung vào dòng xe cao cấp Hybrid, gồm 165 chiếc 4 chỗ và 235 chiếc 7 chỗ. VNS thanh lý và bán trả chậm cho anh em lái xe để kinh doanh dưới hình thức thương quyền khoảng 500 chiếc. Mục tiêu đến cuối năm 2025, tổng số xe dự kiến hoạt động của công ty đạt 2.368 chiếc, giảm 100 chiếc so với cuối năm 2024.

Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (mã chứng khoán: APH) công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên, diễn ra vào ngày 23/4. Năm nay, công ty dự kiến trình đại hội kế hoạch kinh doanh thận trọng với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất đều sụt giảm.

Năm 2024, APH ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 14.193 tỷ đồng, vượt 9% so với kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 310 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm.

Bước sang năm 2025, Tập đoàn An Phát Holdings nhận định sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức nên đề ra kế hoạch thận trọng . Do đó, APH đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 9.179 tỷ đồng (giảm 35% so với thực hiện 2024), lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 60 tỷ đồng (giảm 50% so với cùng kỳ). Tập đoàn có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu mảng thương mại hạt nhựa từ quý II, từ đó giảm doanh thu hợp nhất. Lợi nhuận giảm do tái cấu trúc các khoản đầu tư không cốt lõi và tăng chi phí khấu hao nhà máy 8 mới đi vào hoạt động.

Lợi nhuận giảm 50%

Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 với lợi nhuận sau thuế giảm tới 51% so với báo cáo tự lập, chỉ còn hơn 6 tỷ đồng.

Trong giải trình, TTF cho biết, doanh nghiệp buộc phải ghi nhận chi phí vốn thực tế theo quyết toán đơn hàng sau kỳ báo cáo. Ngoài ra, doanh thu thuần cũng giảm nhẹ, chỉ còn 1.223 tỷ đồng - mức thấp nhất trong 4 năm qua.

Tính đến cuối năm 2024, TTF vẫn đang gánh khoản lỗ lũy kế hơn 3.240 tỷ đồng - hậu quả kéo dài từ cú sốc hàng tồn kho năm 2016 từng làm rúng động ngành gỗ...