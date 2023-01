Nhiều đồng tiền của các nước Trung Đông chạm mức thấp lịch sử

Sự kết hợp của các yếu tố kinh tế vĩ mô và địa chính trị đang làm tổn hại đến một số loại tiền tệ ở Trung Đông, điều này chắc chắn có tác động xấu đến nền kinh tế của các quốc gia này. Đồng đô la Mỹ đang tăng mạnh trở lại và đồng tiền của các nước trong khu vực Trung Đông đang ghi nhận mức thấp lịch sử.

Tại Ai Cập, đồng bảng đã mất gần 45% giá trị trong năm qua. Các nhà phân tích dự đoán đồng bảng Ai Cập sẽ tiếp tục mất giá khi nước này đáp ứng yêu cầu chính đối với khoản vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Không chỉ bảng Ai Cập, đồng Lira của Lebanon và Dinar của Iraq cũng mất giá trầm trọng.

Tỷ giá tăng cao đã tác động tới giả cả nhiều mặt hàng và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Tại Syria, cuộc khủng hoảng kinh tế do cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm và các lệnh trừng phạt của phương Tây đã khiến giá trị thị trường chợ đen của đồng bảng địa phương tăng vọt. Tại Iran, đồng Rial cũng đã chạm mức thấp mới so với USD, giao dịch ở mức 449 nghìn rial đổi 1 USD. Đồng rial đã mất 29% giá trị. Đối mặt với tỷ lệ lạm phát khoảng 50%, người Iran tìm nơi trú ẩn an toàn cho khoản tiết kiệm của họ khi cố gắng mua USD hoặc vàng.

Các chính phủ trong khu vực đang đưa ra các biện pháp để ngăn chặn đồng tiền mất giá. Tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi về việc liệu các đồng tiền này có thể phục hồi hay không và khi nào. Với tình trạng thiếu ngoại tệ lan rộng khắp khu vực, năm 2023 dự báo sẽ trở thành một trong những năm khủng hoảng kinh tế trầm trọng hơn ở Trung Đông./.