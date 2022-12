Nhiều dự án du lịch ở Quảng Nam bị Thanh tra Chính phủ 'điểm danh' sai phạm

Về công tác xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch du lịch, kết quả thanh tra cho thấy UBND tỉnh Quảng Nam lập quy hoạch điều chỉnh kéo dài (từ năm 2003 đến năm 2009 mới hoàn thành); chưa thực hiện đầy đủ việc thông báo quy hoạch theo quy định, việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh tổng thể phát triển du lịch chưa có ý kiến của Bộ VH-TT&DL. Thực hiện chưa đạt các chỉ tiêu quy hoạch đề ra về lượt khách tham quan lưu trú, thu nhập xã hội từ du lịch, cơ sở lưu trú, lao động và việc làm.

Dự án Công viên văn hoá chủ đề Ấn tượng Hội An - Ảnh HV

Những dự án được Thanh tra chính phủ chỉ ra có khuyết điểm, vi phạm tại Quảng Nam bao gồm:



Dự án Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An (chủ đầu tư là Công ty CP Gami Hội An): Thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chưa có trong danh mục cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Chủ trương cấp phép xây dựng dự án (DA) của UBND tỉnh Quảng Nam chưa phù hợp với quy định.

Sau khi Sở Xây dựng xử phạt vi phạm hành chính do DA tổ chức thi công chưa có giấy phép xây dựng, thi công vượt chiều cao so với quy hoạch được phê duyệt, Sở Xây dựng kiến nghị tỉnh cho phép điều chỉnh chiều cao công trình khán đài ngoài trời là 16,3 m và được tỉnh đồng ý.

Dự án Xây sân golf Indochina Hội An: Việc áp dụng ưu đãi nộp tiền thuê đất chưa đúng quy định. Cụ thể, giai đoạn 2008 – 2013, Nhà đầu tư sử dụng dưới 500 lao động nên không được hưởng ưu đãi về tỷ lệ phần trăm thuê đất theo quy định. Xác định lại thời gian khấu trừ hết tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp là 5 năm 5 tháng không phải 16 năm 10 tháng như thông báo của Cục thuế tỉnh Quảng Nam (số tiền nhà đầu tư phải nộp là hơn 41, 9 tỷ đồng).

Nhà đầu tư chưa thực hiện báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương theo quy định theo Nghị định 118/2015/ NĐ-CP của Chính phủ.

Phối cảnh Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An - ảnh internet.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An : Tiến độ DA chậm so với cam kết . Nhà đầu tư chưa thực hiện báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương theo quy định theo Nghị định 118/2015/ NĐ-CP của Chính phủ.



Dự án đầu tư xây dựng công viên khu B tại phường Cẩm An, TP. Hội An ( Chủ đầu tư là Công ty CP Du lịch dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An): diện tích sử dụng đất 4.212m 2 , tổng mức đầu tư hơn 23,4 tỷ đồng. Tháng 11/2015 tỉnh Quảng Nam có quyết định về việc thu hồi đất , cho Công ty CP Du lịch dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An thuê 4.212m­ 2 thời hạn đến tháng 12/2065) để xây dựng khu dịch vụ thương mại. Dự án được cấp phép gồm 7 hạng mục công trình (khách sạn, 4 nhà nghỉ độc lập, quầy tiếp tân, khu trị liệu).

Khu dịch vụ nêu trên khi đi vào hoạt động được nhà đầu tư gộp vào cùng Dự án Khu du lịch Trendy (Boutique Resort Hội An hoàn thành năm 2010), hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, không đúng tính chất đất khu dịch vụ thương mại của công viên là phục vụ công cộng trong công viên.

Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể vi phạm, truy thu 41,9 tỷ đồng

Tổng thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh về công tác quản lý, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND thành phố Hội An bổ sung Dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An” vào kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất của thành phố. Trình HĐND tỉnh bổ sung Dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An” vào danh mục cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất của tỉnh đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Kiểm tra, rà soát trình tự thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch sử dụng đất , việc thực hiện DA, thực hiện quy hoạch của Dự án đầu tư xây dựng Công viên khu B tại phường Cẩm An, TP Hội An, đặc biệt là công trình "Khu dịch vụ - Thương mại của công viên biển khu B" do Công ty CP Du lịch Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An làm chủ đầu tư. Trường hợp có vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh 7 hạng mục công trình của dự án theo đúng mục tiêu quy hoạch là dịch vụ - thương mại của công viên, phục vụ công cộng trong công viên.

BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai , Sở Xây dựng và Sở KH&ĐT (đối với Dự án Khu dịch vụ- Thương mại của công viên biển khu B) kiểm tra, rà soát yêu cầu chủ đầu tư thực hiện ký cam kết đầu tư và ký quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Về xử lý kinh tế, yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Cục Thuế tỉnh thực hiện truy thu số tiền thuê đất phải nộp nhưng chưa nộp hơn 41,9 tỉ đồng từ Công ty CP Indochina Hội An nộp về Cục Thuế tỉnh; xác định và thu số tiền chậm nộp (nếu có) đảm bảo không thất thoát ngân sách nhà nước. Ban hành thông báo tiền thuê đất và thực hiện thu tiền thuê đất của công ty trên từ tháng 1/2019 trở về sau theo đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm điểm, xác định và xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan theo quy định của pháp luật đối với vi phạm: Xác định không đúng số lượng lao động thường xuyên giai đoạn 2008-2013 của Công ty CP Indochina Hội An, dẫn đến tính sai thời gian thời gian phải nộp tiền thuê đất, tính sai số tiền thuê đất phải nộp, làm thất thu ngân sách nhà nước;

Để xảy ra việc sử dụng đất không đúng mục tiêu quy hoạch của công trình “Khu dịch vụ - Thương mại của công viên biển khu B” do Công ty CP Du lịch Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An làm chủ đầu tư.