Nhiều dự án giao thông trọng điểm ở Đà Nẵng liên tục 'trễ hẹn'

Nhiều lần trễ hẹn

Là một trong những dự án giao thông trọng điểm của TP. Đà Nẵng, nhưng dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 thi công nhiều năm nay vẫn chưa xong. Điều này khiến người dân chịu ảnh hưởng của dự án phải chịu cảnh bụi bặm, ngập nước, mất an toàn giao thông.

Gia đình chị Nguyễn Mỹ Trang (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) đang sinh sống tại ngôi nhà nhà mặt tiền đường ĐT 601. Chị Trang cho biết, khi thành phố triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 601, người dân ở đây rất mừng vì con đường cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng đường dự kiến hoàn thành từ năm 2022 mà đến giờ vẫn chưa xong.

"Một số đoạn chưa thi công, mùa nắng thì khói bụi, mùa mưa thì nước ngập rất nguy hiểm. Nhà tôi có con đang học tại trường tiểu học Hòa Liên 1, nhưng ngay đoạn này đường lại chưa được làm, thấp hơn mặt đường mới hàng mét, vào mùa mưa nước ngập sâu, các phụ huynh phải cõng con lội đến trường", chị Trang nói.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 có chiều dài khoảng 35,6km. Ảnh: Thành Vân.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 có chiều dài khoảng 35,6km đi qua 3 xã Hòa Sơn, Hòa Liên và Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) tới địa phận giáp ranh tỉnh Thừa Thiên Huế, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án.

Công trình khởi công vào tháng 5/2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2021, với tổng mức đầu tư 643 tỷ đồng. Sau đó, công trình trễ hạn và được UBND TP. Đà Nẵng gia hạn tiến độ đến tháng 9/2022 phải hoàn thành.

Đến tháng 10/2022, HĐND TP. Đà Nẵng thông qua điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án lên 720 tỷ đồng do bổ sung chi phí đền bù, giải tỏa. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, điều chỉnh, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành.

Tương tự, dự án đường Vành đai phía Tây cũng được lãnh đạo thành phố nhiều lần gia hạn tiến độ nhưng vẫn chưa biết khi nào hoàn thành. Theo kế hoạch được phê duyệt, tuyến đường này phải hoàn thành trong tháng 10/2020, rồi gia hạn đến tháng 9/2022, rồi tiếp tục đến tháng 12/2022 nhưng đến nay vẫn chưa xong.

Dự án Đường Vành đai phía Tây nhiều lần gia hạn tiến độ nhưng vẫn chưa biết khi nào hoàn thành. Ảnh: T.V.

Dự án có chiều dài tuyến hơn 19 km, quy mô đầu tư hơn 1.134 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Đà Nẵng làm chủ đầu tư, liên danh nhà thầu Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thi công.

Trong giai đoạn từ 2018 đến 2021, việc thi công dự án chậm trễ chủ yếu do nguyên nhân về giải phóng mặt bằng (bàn giao mặt bằng chậm, không liên tục, đoạn bàn giao lẫn với các đoạn chưa bàn giao), do ảnh hưởng dịch COVID-19, điều kiện thời tiết bất lợi. Đến năm 2022, công tác bàn giao mặt bằng cơ bản hoàn thành nhưng do nhà thầu không đủ năng lực, mất cân đối tài chính khiến tiến độ thi công vẫn không đáp ứng yêu cầu.

Tại kỳ họp HĐND TP. Đà Nẵng giữa năm 2023, ông Huỳnh Bá Thành, Tổ đại biểu huyện Hòa Vang chất vấn, đường vành đai phía Tây Đà Nẵng dù đã quá hạn hoàn thành nhưng đến nay vẫn còn dang dở, dù được UBND TP. Đà Nẵng quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành công trình là tháng 12/2020, gia hạn đến tháng 9/2022, rồi giãn ra đến tháng 12/2022. Vậy nhưng, đến nay vẫn còn rất nhiều khối lượng công việc cần phải thực hiện.

Dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Thành Vân.

Vì sao các dự án lại chậm tiến độ?

Theo báo cáo của Sở GTVT TP. Đà Nẵng, các dự án trên đều đang chậm trễ so với kế hoạch ban đầu. Đối với dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601, nguyên nhân chính là do công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ, chủ đầu tư phải vừa triển khai thi công tại các đoạn có mặt bằng, vừa tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Toàn dự án có tổng cộng 919 hồ sơ cần đền bù, giải tỏa, nhưng đến nay vẫn còn vướng 40 hồ sơ chưa được bàn giao mặt bằng để thi công.

Theo kế hoạch giải phóng mặt bằng cho dự án của UBND TP. Đà Nẵng từ đầu năm 2023 thì đến quý II/2023 phải hoàn toàn công tác giải phóng mặt bằng của dự án này. Nhưng đến nay trên toàn tuyến vẫn còn 3 đoạn chưa được giải phóng mặt bằng, với tổng chiều dài khoảng 1km.

Về vấn đề giải phóng mặt bằng tuyến đường ĐT 601, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn cho biết, dự án có số lượng hồ sơ rất lớn, nhưng phần lớn người dân đều đồng thuận, hợp tác. Hiện nay chỉ còn một số trường hợp không hợp tác nên chính quyền sẽ tổ chức cưỡng chế. Huyện sẽ nỗ lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước 30/8 để phục vụ công tác thi công dự án.

Dự án Đường vành đai phía Tây dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối tháng 12/2023. Ảnh: T.V.

Còn đối với dự án đường vành đai phía Tây, Sở GTVT TP. Đà Nẵng cho biết, tháng 12/2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Đà Nẵng đã chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) do không đủ năng lực và điều chuyển khối lượng còn lại sang Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn. Trên cơ sở đó, UBND TP. Đà Nẵng đã gia hạn tiến độ hoàn thành công trình đến ngày 30/9.

Hiện tiến độ thực hiện dự án vẫn đang chậm so với kế hoạch do công tác nhận bàn giao giữa 2 đơn vị nhà thầu Cienco 1 và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đang gặp nhiều khó khăn trong xác định khối lượng công việc dở dang.

"Đến nay, khối lượng thi công công trình đã đạt khoảng 80%. Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đã có văn bản báo cáo các khó khăn, vướng mắc trên và cam kết hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối tháng 12 năm nay", Sở GTVT TP. Đà Nẵng thông tin.