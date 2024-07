Nhiều du học sinh về nước "kêu trời" vì khó xin việc, rải hàng trăm CV nhưng chẳng nơi nào nhận

Trong nhiều năm trở lại đây, du học đang trở thành một hướng đi được nhiều bạn trẻ Việt Nam lựa chọn. Theo Báo cáo Xu hướng chính tại Đông Nam Á năm 2024 của Acumen - một tổ chức tư vấn giáo dục quốc tế, ngày 7/2, dẫn thống kê của UNESCO cho thấy Việt Nam có hơn 132.000 du học sinh năm học 2021-2022, nhiều nhất Đông Nam Á. Theo sau là Malaysia và Indonesia, mỗi nước có hơn 56.000 du học sinh, còn Thái Lan có 32.000 du học sinh.

Không chỉ chọn lập nghiệp ở nước ngoài, nhiều bạn trẻ sau khi "tu nghiệp" chọn về Việt Nam làm việc. Trong quan niệm của nhiều người, được đi du học, được ra nước ngoài chắc chắn sẽ có cuộc sống sung túc với thu nhập lên đến hàng "nghìn đô". Tuy nhiên, thực tế đôi khi lại khốc liệt hơn như vậy.

Mới đây, trên mạng xã hội Threads, một du học sinh đã chia sẻ lại câu chuyện xin việc của mình ở Việt Nam: "Xin việc ở Việt Nam dạo này khó vậy sao mấy 'bảnh' ('bảnh' là từ tiếng lóng của Gen Z với nghĩa là 'các bạn', 'mọi người', thường được các bạn trẻ sử dụng rộng rãi trên nền tảng Threads - PV). Mình là du học sinh đã về nước được nửa năm và đang trong quá trình tìm việc làm tại TP.HCM, nhưng liên tục bị các nhà tuyển dụng từ chối hoặc ghost ('ghost' là thuật ngữ thông dụng trên mạng xã hội để miêu tả tình trạng một cá nhân bất ngờ ngừng tương tác hoặc biến mất mà không có lời giải thích).

CV của mình cũng có kinh nghiệm chuyên sâu ở mức Executive/ Manager trên 4 năm tại công ty nước ngoài, ngoại hình tốt, Tiếng Anh lưu loát, có nhiều kỹ năng liên quan" , người dùng này chia sẻ.

Dẫu vậy, bạn trẻ này vẫn không thể tìm kiếm được những lựa chọn công việc phù hợp. Thậm chí, bạn còn thấy nản khi liên tục "bị" các nhà tuyển dụng yêu cầu phỏng vấn nhiều vòng, rồi im lặng không phản hồi, từ chối. Tính ra, bạn trẻ này đã gửi hàng trăm CV mà thư mời phỏng vấn đếm trên đầu ngón tay.

"Mấy 'bảnh' có thể góp ý cho tui biết là có thể tui đang thiếu sót gì không? Hoặc bảnh nào là HR đang có 'open position' (vị trí cần tuyển - PV) trong ngành hospitality/event agency (lữ hành/ tổ chức sự kiện - PV) thì giới thiệu cho tui với", nữ sinh chia sẻ.

Netizen ồn ào tranh luận

Chia sẻ của du học sinh này nhanh chóng nhận được khá nhiều sự quan tâm của dân tình. Nhiều du học sinh khác tỏ ra đồng cảm vì bản thân họ cũng đang loay hoay trong quá trình tìm kiếm việc làm tại Việt Nam. Phần lớn bày tỏ sự thắc mắc vì sao hiện trạng này lại xảy ra, trong khi một số khác tích cực đi tìm nguyên nhân.

- Tui cũng giống bảnh luôn ý. Du học sinh về nước có kinh nghiệm làm việc, có bằng Thạc sĩ, nói được tiếng Anh và tiếng Đức mà về rải hơn trăm cái CV đều bị lơ hết, không được vô vòng phỏng vấn luôn, ai coi CV tui cũng không hiểu.

- Du học cho có trải nghiệm thôi chứ thấy mấy bạn trong nước giỏi lắm. Tui cũng đi du học về nè, khốn đốn lắm.

- Vấn đề này mình từng đọc của một anh cũng muốn quay về Việt Nam làm. Mặc dù, có kinh nghiệm chuyên sâu nhưng lại apply mãi không được công ty nào cả. Nhưng anh đó thử apply vào một công ty ở Nhật thì lại được. Cho nên bạn nếu muốn làm ở Việt Nam thì kiên nhẫn hơn xíu hoặc apply vào các công ty MNC (đa quốc gia - PV) xem sao. Còn không có thể thử apply nước khác như anh kia nha.

- Bạn thử apply các công ty ngoại ở Việt Nam thử xem sao. Với nền tảng của bạn, có khả năng là chưa phù hợp với vị trí họ tuyển dụng (trong quá trình phỏng vấn họ sẽ đánh giá), hoặc có thể thấy bạn cũng ổn, nhưng khi so với các đối thủ khác có thể họ sẽ không chọn bạn vì lý do như lương (trả thấp không được mà cao quá thì họ không đành), văn hoá (khả năng hoà nhập)...

- Mình cũng gặp khó khăn trong việc tìm việc trong nước. Thế nhưng CV mình qua vòng hồ sơ rất nhiều do có bằng cấp nước ngoài (trường mình học cũng rất bình thường, và mình ứng tuyển trái ngành cũng nhiều). Nên nếu bạn chưa qua được vòng CV, tự hỏi xem CV của bạn có thực sự phù hợp với vị trí không. Vì nếu nhà tuyển dụng chưa nhìn thấy sự phù hợp của bạn, thì dù bạn có overqualified thì cũng không qua nổi vòng hồ sơ.

Theo từ điển Cambridge, "overqualified" là "having more knowledge, skill, and/or experience than is needed (for a particular job)" (Tạm dịch: có nhiều kiến thức, kỹ năng và/hoặc kinh nghiệm hơn so với mình vần thiết cho một vị trí công việc cụ thể - PV). Thuật ngữ này thường được sử dụng trong tuyển dụng.

Việc tuyển dụng ứng viên "overqualified" có thể mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng có thể là nhược điểm khiến ứng viên trượt phỏng vấn.