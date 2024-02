Nhiều gia đình ở Hà Nội trình báo con gái 'mất tích'

Cơ quan công an phát đi thông báo tìm kiếm các cô gái sau khi nhận thông tin từ gia đình.

Liên tiếp các vụ " mất tích "

Vừa qua, tại thành phố Hà Nội xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, cô gái trẻ tên Lê Thị Thùy L. (21 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) bị đối tượng Hoàng Minh Hào (20 tuổi, trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) sát hại, cướp tài sản, phi tang thi thể trong tủ bếp căn phòng trọ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội). Vụ việc khiến dư luận hết sức hoang mang, lo lắng.

Ngay sau đó, nhiều gia đình ở Hà Nội liên tục trình báo cơ quan công an về việc con gái họ bỗng nhiên "mất tích", không thể liên lạc được.

Điển hình, ngày 20/2, Công an thành phố Hà Nội thông báo tìm kiếm cô gái 19 tuổi, sinh sống trên địa bàn huyện Thường Tín, mất tích từ ngày mùng 3 Tết. Theo thông tin từ gia đình, chị Bàn Thị Th. rời nhà từ ngày 12/2 và mất liên lạc cũng từ thời điểm đó. Khi đi, chị Th. mặc áo màu nâu, chân váy trắng, đi xe máy Honda Lead màu xám. Sau khi cơ quan chức năng phát đi thông báo, đến tối cùng ngày, gia đình đã tìm thấy chị Th. ở tỉnh Thanh Hóa.

Tương tự, gia đình chị Vũ Thị T. (21 tuổi, trú huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) trình báo cơ quan công an về việc cô gái này đi khỏi nhà từ chiều 19/2, và không thể liên lạc được. Trước khi "mất tích" chị T. mặc áo màu vàng, quần bò màu xanh đậm, đi xe đạp mini màu đỏ. Sau khi cơ quan công an phát đi thông tin tìm kiếm, gia đình cũng đã tìm thấy chị T.

Không chỉ các thiếu nữ "mất tích" cơ quan công an còn tiếp nhận tin trình báo về việc nam thanh niên ở Hà Nội cũng rời khỏi nhà nhiều ngày, đến nay chưa thấy về. Điển hình là trường hợp anh Trần Thanh B. (26 tuổi, trú đường nước Phần Lan, Tứ Liên, Tây Hồ) đi từ ngày 15/9/2023, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa thấy.

Tin nhắn của đối tượng lạ khi có số điện thoại của người nhà các cô gái.

"Mất tích" vì... đi chơi với bạn

Cũng một trường hợp liên quan đến các thiếu nữ bỗng nhiên "mất tích" ở Hà Nội là cô bé Nguyễn Thị Quỳnh Tr. (14 tuổi, ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông). Thiếu nữ này từ quê ở tỉnh Hà Nam lên Hà Nội từ ngày 15/2, và không trở về nhà.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông đã mời gia đình Tr. lên làm việc để xác minh làm rõ. Chiều 21/2, trong lúc đang làm việc với cơ quan công an, chị Đinh Thị T. (SN 1982, quê Thái Bình - là mẹ đẻ Tr.) nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung: “Gia đình muốn em Tr. bình yên trở về nhà thì chuyển vào tài khoản XXX 200 triệu đồng, nếu không chuyển hay báo công an thì gia đình tìm thấy em Tr. trong thùng xốp” .

Sau nhiều giờ tập trung lực lượng xác minh, đến 22h cùng ngày, tổ công tác Công an quận Hà Đông và Phòng CSHS Công an thành phố Hà Nội đã tìm thấy Tr. đang ở nhà trọ cùng bạn tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Cô bé Tr. cho biết, đã bỏ học, sống cùng mẹ và em cùng mẹ khác cha tại phường Vạn Phúc. Ngày 7/2, chị T. chở Tr. ra bến xe về quê ngoại ăn tết tại tỉnh Hà Nam. Chiều 15/2, Tr. đi xe khách một mình đến bến xe Giáp Bát. Tuy nhiên, thiếu nữ này không về nhà, không liên lạc với gia đình mà tự ý đến nhà bạn gái quen qua mạng xã hội tại xã Liên Ninh, rồi tiếp tục đến ở cùng bạn tại phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Do đi chơi không có tiền nên cô bé Tr. đã bán chiếc điện thoại di động được 500.000 đồng để ăn tiêu cùng bạn.

Qua vụ việc trên, Công an quận Hà Đông khuyến cáo, người dân nên cẩn trọng khi đưa các thông tin cá nhân lên mạng xã hội, tránh bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc lợi dụng để thực hiện các hành vi khác.

Theo cơ quan công an, khi xảy ra vụ việc tương tự, người dân cần phải kiểm tra xác minh, trình báo với cơ quan công an, cẩn trọng khi đăng tải lên trang mạng xã hội. Đồng thời các bậc cha mẹ cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em, tránh việc để các em tự đi chơi mà không có người lớn đi cùng.