Nhiều khách sạn quanh SVĐ Mỹ Đình đã 'cháy phòng' từ đầu tháng vì concert của Black Pink

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến buổi biểu diễn của Black Pink (nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc) tại Việt Nam. Ghi nhận khu vực xung quanh SVĐ Quốc gia Mỹ Đình - nơi diễn ra sự kiện âm nhạc lần này, hầu hết các khách sạn đều đã kín lịch đặt phòng. Thậm chí hầu hết các phòng đều đã được đặt từ thời điểm đầu tháng.

Theo ghi nhận, các phòng tại những khách sạn khu vực xung quanh SVĐ Mỹ Đình trong các ngày diễn ra sự kiện đều đã được đặt trước, đặc biệt là các phòng với mức giá tầm trung. Các khách sạn hầu hết chỉ còn lại giá phòng với mức khá cao từ 1,2 - 1,8 triệu đồng với số lượng phòng còn lại khá thấp.

"Mấy ngày đấy thì gần như đã được đặt hết, chắc là được đặt hết đến 99%. Người ta đặt từ lúc đầu tháng rồi."



Các khách sạn quanh khu vực Mỹ Đình hầu hết đã kín phòng

"Hiện tại nhà mình đến ngày 29 đã hết phòng. Thực ra bọn em hết từ một tháng trước. Bởi vì bọn em có tầm 40 phòng, đội làm sự kiện cho Black Pink đều ở đây 2 tuần liền" - nhân viên ở một số khách sạn chia sẻ.



Cùng với đó, giá phòng trong thời điểm này ở khu vực quanh SVĐ Mỹ Đình cũng được điều chỉnh cao hơn so với ngày thường. Một phần do vào đúng dịp cuối tuần, phần khác là do có buổi biểu diễn của Black Pink khiến lượng khách đổ về lớn hơn.



Một nhân viên khách sạn cho biết: "Tất nhiên đến hôm thứ 7, chủ nhật giá sẽ tăng. Thứ nhất do vào cuối tuần, thứ hai là vào sự kiện thì làm gì có phòng lựa chọn đâu. Bây giờ các khách sạn ở Mỹ Đình đều tăng."



Trên các ứng dụng đặt phòng cũng chỉ còn số lượng rất ít

Trên các ứng dụng đặt phòng cũng xảy ra tình trạng tương tự. Hầu hết các khách sạn gần và xung quanh Mỹ Đình đều đã có bảng thông báo hết phòng hoặc số lượng phòng còn lại rất ít.