Nhiều ngân hàng tăng lương cho nhân viên

Theo báo cáo tài chính của một số ngân hàng vừa công bố, thu nhập bình quân nhân viên trong 9 tháng đầu năm 2024 tiếp tục cải thiện so với cùng kỳ.

Điển hình như tại Techcombank, BCTC quý 3/2024 cho thấy tổng quỹ lương, phụ cấp và thu nhập khác cho cán bộ nhân viên trong 9 tháng đầu năm 2024 là 4.676 tỷ đồng, tăng 140 tỷ so với cùng kỳ năm 2023, tương đương mức tăng 3%.

Trong khi đó, số lượng nhân viên có xu hướng giảm. Cuối tháng 9/2024, Techcombank có 10.696 nhân sự, giảm 242 người so với cuối năm 2023. Số cán bộ, nhân viên bình quân trong 9 tháng đầu năm là 10.762 người, giảm 480 người so với cùng kỳ.

Theo đó, thu nhập bình quân/tháng của nhân viên Techcombank trong 9 tháng đầu năm 2024 là 48 triệu đồng, tăng tới 3 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trích BCTC 9 tháng năm 2024 Techcombank

Về kết quả kinh doanh, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 22,8 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023. Tại cuối tháng 9/2024, tổng tài sản của Techcombank đạt 927,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm và 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng Ngân hàng, tín dụng tăng trưởng 17,4% so với đầu năm lên 622,1 nghìn tỷ đồng. Trên cơ sở hợp nhất, tín dụng cá nhân là động lực dẫn dắt tăng trưởng trong quý 3. Dư nợ khách hàng cá nhân tăng tới 6,0% so với quý trước, gấp đôi mức tăng dư nợ khách hàng doanh nghiệp (bao gồm cho vay & trái phiếu doanh nghiệp).

Số dư CASA (bao gồm số dư “Sinh lời tự động) của Techcombank đạt mức cao kỷ lục 200,3 nghìn tỷ đồng, góp phần đưa tỷ lệ CASA lên mức 40,5%. Tính chung tiền gửi của khách hàng đạt 495,0 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm và 21,0% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Kienlongbank, tình hình thu nhập của cán bộ, nhân viên cũng có sự cải thiện. Theo BCTC hợp nhất vừa công bố, trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng tiền lương, thưởng và thu nhập khác của cán bộ nhân viên là 665,54 tỷ đồng, tăng 34,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, ghi nhận mức tăng 5,46%.

Số lượng cán bộ, nhân viên bình quân của Kienlongbank cũng tăng so với kỳ trước, từ 3.652 người lên 3.771 người. Tổng thu nhập bình quân tháng của cán bộ nhân viên đạt 20 triệu đồng/tháng, tăng 1 triệu đồng so với kỳ trước. Trong khi đó, tiền lương và thu nhập khác bình quân tháng giữ nguyên tại mức 17 triệu đồng.

Trích BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2024 KienlongBank

Lãi trước thuế của KienlongBank trong quý III/2024 đạt gần 209 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của ngân hàng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực với lợi nhuận trước thuế hơn 760 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Tại PGBank, thu nhập của cán bộ nhân viên cũng tăng đáng kể. Tính tới thời điểm 30/9/2024, PGBank có tổng cộng 1.848 cán bộ nhân viên, tăng 155 người so với kỳ trước. Tổng quỹ lương, thu nhập khác và tiền thưởng tăng từ 328,7 tỷ đồng lên 400,06 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 21%.

Theo BCTC quý 3 của ngân hàng này, tiền lương bình quân của nhân viên tăng từ 18 triệu đồng lên 21 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân tăng từ 22 triệu đồng lên 24 triệu đồng/tháng.

Trích BCTC Quý 3 2024 PGBank

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2024 của PGBank đạt 77 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế luỹ kế 9 tháng của ngân hàng vẫn giảm 4,4% so với cùng kỳ, đạt 344 tỷ đồng.