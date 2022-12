Nhiều người ăn buffet thường cố ăn thật nhanh và nhiều nhưng hoá ra cách làm này hoàn toàn sai và còn bị “lỗ” nặng

Một trong những loại hình ăn uống được ưa chuộng nhất nhì hiện nay có thể kể đến tiệc buffet bởi được ăn thoải mái những món ngon mà lại không giới hạn số lượng khiến người ta thích thú hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc bỏ ra một số tiền kha khá để ăn buffet lại gây nên một tâm lý chung cho thực khách là làm sao để thưởng thức những món ngon và đắt tiền thật nhiều để khỏi "lỗ vốn". Bởi vậy "ăn cho đáng đồng tiền" hay "để dành bụng ăn buffet" là câu cửa miệng vui mà người ta thường hay nói trước khi đi ăn cùng nhau.



Những câu nói trên tuy đùa mà thật vì thường ăn buffet đã được áp dụng một giá nhất định, dù ăn nhiều hay ít thì vẫn chừng đó tiền. Nhiều thực khách sẵn sàng tâm lý ăn làm sao cho "năng suất" nhất, nhưng hoá ra đó chưa phải là cách hay nhất, thậm chí còn là cách sai, khiến chúng ta nhanh no và "lỗ" so với số tiền bỏ ra.

Ăn thật nhanh, thật nhiều chưa chắc đã "lời" khi đi ăn buffet

Nhiều người thường có tâm lý cố gắng ăn thật nhiều, thật nhanh cho bõ số tiền bỏ ra, để không bị "lỗ". Tuy nhiên, kiểu "ăn thùng uống vại" này lại dẫn đến hệ quả là nhanh no, và chúng ta không thưởng thức được nhiều món đa dạng. Việc ăn quá nhanh có thể dẫn đến tình trạng ăn quá mức do não chưa kịp nhận được tín hiệu no từ dạ dày gửi lên. Điều này có thể dẫn đến việc chúng ta nhanh bị no hơn và không thể ăn tiếp.

Nhiều người luôn cố gắng ăn thật nhanh, thật nhiều khi ăn buffet. (Ảnh minh hoạ - Nguồn: Internet)

Trong khi đó, một số người khi ăn buffet thường sa đà vào những món bắt mắt, những món ra trước... mà vô tình ăn quá nhiều tinh bột, dẫn đến tình trạng nhanh no. Tới khi các món chính, các món đặc sắc được đưa ra sau thì lại chẳng còn bụng để ăn nữa. Nói cách khác, ăn được nhiều khi ăn buffet chưa chắc đã "lời", mà còn phụ thuộc vào chất lượng món ăn mà bạn đã thưởng thức.

Thế mới nói, ăn buffet cũng có mẹo đấy!

Ăn buffet thế nào để không bị "lỗ vốn"?

Những bữa tiệc tất niên cuối năm, chào đón năm mới đang dần đến gần và có lẽ buffet là một trong những lựa chọn được ưu tiên cho một buổi hội họp. Có rất nhiều ý kiến chia sẻ về việc ăn buffet thế nào cho hiệu quả, nếu muốn tìm cách ăn buffet để tận dụng được hết số tiền mình bỏ ra mà không ảnh hưởng đến các vấn đề sức khỏe thì bạn có thể tham khảo vài gợi ý dưới đây:

Cách ăn buffet để được "hời". Ảnh: Internet.

- Không nên để bụng quá đói khi đi ăn, bạn có thể ăn nhẹ 1-2 tiếng trước khi đi ăn.



- Bạn nên chọn những món ít no nhưng chất lượng. Hay chính xác hơn là những món ăn vừa đắt tiền vừa có thể lai rai không gây tình trạng no ngang. Đặc biệt là nên ăn các món khô trước, món nước ăn sau, đồ chiên xào và mấy món ngọt ăn sau cùng.

- Tránh uống quá nhiều nước, đặc biệt là nước có gas trong khi ăn dễ gây đầy bụng kèm ợ hơi.

- Thử trước một ít với món lạ, nếu thấy hợp khẩu vị thì hãy lấy. Như vậy thì bạn có thể thưởng thức đa dạng món và chọn được những món mình thích nhất. Đừng thấy món ăn trông bắt mắt mà lấy thật nhiều, bởi nếu không ăn hết sẽ rất phí.

- Ăn chậm rãi, từ từ thưởng thức hương vị món ăn và biết dừng lại đúng lúc.

Lại chuẩn bị tiệc tùng cuối năm rồi, đi ăn buffet thì nhớ những mẹo này nhé!